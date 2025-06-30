- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
404
Прибыльных трейдов:
183 (45.29%)
Убыточных трейдов:
221 (54.70%)
Лучший трейд:
49.90 USD
Худший трейд:
-162.25 USD
Общая прибыль:
5 274.92 USD (531 692 pips)
Общий убыток:
-4 741.33 USD (455 390 pips)
Макс. серия выигрышей:
10 (274.86 USD)
Макс. прибыль в серии:
314.38 USD (9)
Коэффициент Шарпа:
0.07
Торговая активность:
58.36%
Макс. загрузка депозита:
2.42%
Последний трейд:
18 часов
Трейдов в неделю:
11
Ср. время удержания:
20 часов
Фактор восстановления:
0.96
Длинных трейдов:
243 (60.15%)
Коротких трейдов:
161 (39.85%)
Профит фактор:
1.11
Мат. ожидание:
1.32 USD
Средняя прибыль:
28.82 USD
Средний убыток:
-21.45 USD
Макс. серия проигрышей:
15 (-372.75 USD)
Макс. убыток в серии:
-372.75 USD (15)
Прирост в месяц:
-5.22%
Годовой прогноз:
-63.36%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
9.10 USD
Максимальная:
556.58 USD (35.00%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
37.28% (556.58 USD)
По эквити:
7.09% (82.39 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|396
|USDJPY
|3
|USDCAD
|1
|AUDUSD
|1
|EURJPY
|1
|GBPUSD
|1
|EURUSD
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|568
|USDJPY
|-4
|USDCAD
|-4
|AUDUSD
|-10
|EURJPY
|-3
|GBPUSD
|-10
|EURUSD
|-3
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|80K
|USDJPY
|-500
|USDCAD
|-500
|AUDUSD
|-1K
|EURJPY
|-400
|GBPUSD
|-1K
|EURUSD
|-328
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +49.90 USD
Худший трейд: -162 USD
Макс. серия выигрышей: 9
Макс. серия проигрышей: 15
Макс. прибыль в серии: +274.86 USD
Макс. убыток в серии: -372.75 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxrichGroup-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 5
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
QTrade-Server
|0.00 × 2
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 4
|
AlSalamBank-Live
|0.00 × 3
|
EGlobalTrade-Cent7
|0.00 × 2
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 2
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
PreciseFX-Live
|0.00 × 1
|
GrandCapital-Server
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 3
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
AdmiralMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 1
|
InvestAZ-Real
|0.00 × 1
|
HFMarketsEurope-Live Server2
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
Every transaction always uses Take Profit and Stop Loss
Risk management below 5% of capital
Always limit your risk and changes your life
Нет отзывов
