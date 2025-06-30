СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Gusblack
Gustian Lora

Gusblack

Gustian Lora
0 отзывов
Надежность
34 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 76%
MaxrichGroup-Real
1:200
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
404
Прибыльных трейдов:
183 (45.29%)
Убыточных трейдов:
221 (54.70%)
Лучший трейд:
49.90 USD
Худший трейд:
-162.25 USD
Общая прибыль:
5 274.92 USD (531 692 pips)
Общий убыток:
-4 741.33 USD (455 390 pips)
Макс. серия выигрышей:
10 (274.86 USD)
Макс. прибыль в серии:
314.38 USD (9)
Коэффициент Шарпа:
0.07
Торговая активность:
58.36%
Макс. загрузка депозита:
2.42%
Последний трейд:
18 часов
Трейдов в неделю:
11
Ср. время удержания:
20 часов
Фактор восстановления:
0.96
Длинных трейдов:
243 (60.15%)
Коротких трейдов:
161 (39.85%)
Профит фактор:
1.11
Мат. ожидание:
1.32 USD
Средняя прибыль:
28.82 USD
Средний убыток:
-21.45 USD
Макс. серия проигрышей:
15 (-372.75 USD)
Макс. убыток в серии:
-372.75 USD (15)
Прирост в месяц:
-5.22%
Годовой прогноз:
-63.36%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
9.10 USD
Максимальная:
556.58 USD (35.00%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
37.28% (556.58 USD)
По эквити:
7.09% (82.39 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 396
USDJPY 3
USDCAD 1
AUDUSD 1
EURJPY 1
GBPUSD 1
EURUSD 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 568
USDJPY -4
USDCAD -4
AUDUSD -10
EURJPY -3
GBPUSD -10
EURUSD -3
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 80K
USDJPY -500
USDCAD -500
AUDUSD -1K
EURJPY -400
GBPUSD -1K
EURUSD -328
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +49.90 USD
Худший трейд: -162 USD
Макс. серия выигрышей: 9
Макс. серия проигрышей: 15
Макс. прибыль в серии: +274.86 USD
Макс. убыток в серии: -372.75 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxrichGroup-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 5
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
Deltastock-Live
0.00 × 1
QTrade-Server
0.00 × 2
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 4
AlSalamBank-Live
0.00 × 3
EGlobalTrade-Cent7
0.00 × 2
Darwinex-LiveUK
0.00 × 2
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
PreciseFX-Live
0.00 × 1
GrandCapital-Server
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 3
Exness-Real16
0.00 × 2
Exness-Real29
0.00 × 3
Exness-Real33
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
AdmiralMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 1
InvestAZ-Real
0.00 × 1
HFMarketsEurope-Live Server2
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
Every transaction always uses Take Profit and Stop Loss 

Risk management below 5% of capital

Always limit your risk and changes your life
Нет отзывов
2025.07.10 02:34
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.03 12:45
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.69% of days out of 64 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.01 10:00
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.01 07:13
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.84% of days out of 62 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.30 07:34
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.