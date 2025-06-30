- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
407
盈利交易:
183 (44.96%)
亏损交易:
224 (55.04%)
最好交易:
49.90 USD
最差交易:
-162.25 USD
毛利:
5 274.92 USD (531 692 pips)
毛利亏损:
-4 802.12 USD (461 390 pips)
最大连续赢利:
10 (274.86 USD)
最大连续盈利:
314.38 USD (9)
夏普比率:
0.06
交易活动:
58.36%
最大入金加载:
2.42%
最近交易:
5 几小时前
每周交易:
8
平均持有时间:
20 小时
采收率:
0.85
长期交易:
245 (60.20%)
短期交易:
162 (39.80%)
利润因子:
1.10
预期回报:
1.16 USD
平均利润:
28.82 USD
平均损失:
-21.44 USD
最大连续失误:
15 (-372.75 USD)
最大连续亏损:
-372.75 USD (15)
每月增长:
-8.58%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
9.10 USD
最大值:
556.58 USD (35.00%)
相对跌幅:
结余:
37.28% (556.58 USD)
净值:
7.09% (82.39 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|399
|USDJPY
|3
|USDCAD
|1
|AUDUSD
|1
|EURJPY
|1
|GBPUSD
|1
|EURUSD
|1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|507
|USDJPY
|-4
|USDCAD
|-4
|AUDUSD
|-10
|EURJPY
|-3
|GBPUSD
|-10
|EURUSD
|-3
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|74K
|USDJPY
|-500
|USDCAD
|-500
|AUDUSD
|-1K
|EURJPY
|-400
|GBPUSD
|-1K
|EURUSD
|-328
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +49.90 USD
最差交易: -162 USD
最大连续赢利: 9
最大连续失误: 15
最大连续盈利: +274.86 USD
最大连续亏损: -372.75 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 MaxrichGroup-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 5
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
QTrade-Server
|0.00 × 2
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 4
|
AlSalamBank-Live
|0.00 × 3
|
EGlobalTrade-Cent7
|0.00 × 2
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 2
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
PreciseFX-Live
|0.00 × 1
|
GrandCapital-Server
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 3
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
AdmiralMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 1
|
InvestAZ-Real
|0.00 × 1
|
HFMarketsEurope-Live Server2
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
Every transaction always uses Take Profit and Stop Loss
Risk management below 5% of capital
Always limit your risk and changes your life
没有评论
