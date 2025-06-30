- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
409
利益トレード:
183 (44.74%)
損失トレード:
226 (55.26%)
ベストトレード:
49.90 USD
最悪のトレード:
-162.25 USD
総利益:
5 274.92 USD (531 692 pips)
総損失:
-4 842.32 USD (465 390 pips)
最大連続の勝ち:
10 (274.86 USD)
最大連続利益:
314.38 USD (9)
シャープレシオ:
0.06
取引アクティビティ:
58.36%
最大入金額:
2.42%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
11
平均保有時間:
20 時間
リカバリーファクター:
0.78
長いトレード:
247 (60.39%)
短いトレード:
162 (39.61%)
プロフィットファクター:
1.09
期待されたペイオフ:
1.06 USD
平均利益:
28.82 USD
平均損失:
-21.43 USD
最大連続の負け:
15 (-372.75 USD)
最大連続損失:
-372.75 USD (15)
月間成長:
-10.05%
年間予想:
-100.00%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
9.10 USD
最大の:
556.58 USD (35.00%)
比較ドローダウン:
残高による:
37.28% (556.58 USD)
エクイティによる:
7.09% (82.39 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|401
|USDJPY
|3
|USDCAD
|1
|AUDUSD
|1
|EURJPY
|1
|GBPUSD
|1
|EURUSD
|1
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|467
|USDJPY
|-4
|USDCAD
|-4
|AUDUSD
|-10
|EURJPY
|-3
|GBPUSD
|-10
|EURUSD
|-3
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|70K
|USDJPY
|-500
|USDCAD
|-500
|AUDUSD
|-1K
|EURJPY
|-400
|GBPUSD
|-1K
|EURUSD
|-328
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +49.90 USD
最悪のトレード: -162 USD
最大連続の勝ち: 9
最大連続の負け: 15
最大連続利益: +274.86 USD
最大連続損失: -372.75 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"MaxrichGroup-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
AdmiralMarkets-Live
|0.00 × 1
|
EGlobalTrade-Cent7
|0.00 × 2
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
GrandCapital-Server
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 3
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
QTrade-Server
|0.00 × 2
|
PreciseFX-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 2
|
AlSalamBank-Live
|0.00 × 3
|
Alpari-PRO
|0.00 × 1
|
QTrade-Classic Server
|0.00 × 1
|
FXTG-Main Server 1
|0.00 × 1
|
Finotec-Live Server
|0.00 × 1
|
ForexTime-ECN-Zero
|0.00 × 1
|
ACCORDUS-Server
|0.00 × 1
Every transaction always uses Take Profit and Stop Loss
Risk management below 5% of capital
Always limit your risk and changes your life
レビューなし
