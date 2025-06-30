シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / Gusblack
Gustian Lora

Gusblack

Gustian Lora
レビュー0件
信頼性
35週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 64%
MaxrichGroup-Real
1:200
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
409
利益トレード:
183 (44.74%)
損失トレード:
226 (55.26%)
ベストトレード:
49.90 USD
最悪のトレード:
-162.25 USD
総利益:
5 274.92 USD (531 692 pips)
総損失:
-4 842.32 USD (465 390 pips)
最大連続の勝ち:
10 (274.86 USD)
最大連続利益:
314.38 USD (9)
シャープレシオ:
0.06
取引アクティビティ:
58.36%
最大入金額:
2.42%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
11
平均保有時間:
20 時間
リカバリーファクター:
0.78
長いトレード:
247 (60.39%)
短いトレード:
162 (39.61%)
プロフィットファクター:
1.09
期待されたペイオフ:
1.06 USD
平均利益:
28.82 USD
平均損失:
-21.43 USD
最大連続の負け:
15 (-372.75 USD)
最大連続損失:
-372.75 USD (15)
月間成長:
-10.05%
年間予想:
-100.00%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
9.10 USD
最大の:
556.58 USD (35.00%)
比較ドローダウン:
残高による:
37.28% (556.58 USD)
エクイティによる:
7.09% (82.39 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 401
USDJPY 3
USDCAD 1
AUDUSD 1
EURJPY 1
GBPUSD 1
EURUSD 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD 467
USDJPY -4
USDCAD -4
AUDUSD -10
EURJPY -3
GBPUSD -10
EURUSD -3
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD 70K
USDJPY -500
USDCAD -500
AUDUSD -1K
EURJPY -400
GBPUSD -1K
EURUSD -328
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +49.90 USD
最悪のトレード: -162 USD
最大連続の勝ち: 9
最大連続の負け: 15
最大連続利益: +274.86 USD
最大連続損失: -372.75 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"MaxrichGroup-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

ICMarkets-Live03
0.00 × 1
AdmiralMarkets-Live
0.00 × 1
EGlobalTrade-Cent7
0.00 × 2
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 3
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
Exness-Real33
0.00 × 2
Exness-Real29
0.00 × 3
Exness-Real16
0.00 × 2
GrandCapital-Server
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 3
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
QTrade-Server
0.00 × 2
PreciseFX-Live
0.00 × 1
Darwinex-LiveUK
0.00 × 2
AlSalamBank-Live
0.00 × 3
Alpari-PRO
0.00 × 1
QTrade-Classic Server
0.00 × 1
FXTG-Main Server 1
0.00 × 1
Finotec-Live Server
0.00 × 1
ForexTime-ECN-Zero
0.00 × 1
ACCORDUS-Server
0.00 × 1
305 より多く...
Every transaction always uses Take Profit and Stop Loss 

Risk management below 5% of capital

Always limit your risk and changes your life
レビューなし
2025.07.10 02:34
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.03 12:45
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.69% of days out of 64 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.01 10:00
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.01 07:13
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.84% of days out of 62 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.30 07:34
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
Gusblack
30 USD/月
64%
0
0
USD
1.3K
USD
35
0%
409
44%
58%
1.08
1.06
USD
37%
1:200
コピー

