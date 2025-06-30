SeñalesSecciones
Gustian Lora

Gusblack

Gustian Lora
0 comentarios
Fiabilidad
35 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 64%
MaxrichGroup-Real
1:200
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
409
Transacciones Rentables:
183 (44.74%)
Transacciones Irrentables:
226 (55.26%)
Mejor transacción:
49.90 USD
Peor transacción:
-162.25 USD
Beneficio Bruto:
5 274.92 USD (531 692 pips)
Pérdidas Brutas:
-4 842.32 USD (465 390 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
10 (274.86 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
314.38 USD (9)
Ratio de Sharpe:
0.06
Actividad comercial:
58.36%
Carga máxima del depósito:
2.42%
Último trade:
9 horas
Trades a la semana:
11
Tiempo medio de espera:
20 horas
Factor de Recuperación:
0.78
Transacciones Largas:
247 (60.39%)
Transacciones Cortas:
162 (39.61%)
Factor de Beneficio:
1.09
Beneficio Esperado:
1.06 USD
Beneficio medio:
28.82 USD
Pérdidas medias:
-21.43 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
15 (-372.75 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-372.75 USD (15)
Crecimiento al mes:
-10.05%
Pronóstico anual:
-100.00%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
9.10 USD
Máxima:
556.58 USD (35.00%)
Reducción relativa:
De balance:
37.28% (556.58 USD)
De fondos:
7.09% (82.39 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 401
USDJPY 3
USDCAD 1
AUDUSD 1
EURJPY 1
GBPUSD 1
EURUSD 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 467
USDJPY -4
USDCAD -4
AUDUSD -10
EURJPY -3
GBPUSD -10
EURUSD -3
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 70K
USDJPY -500
USDCAD -500
AUDUSD -1K
EURJPY -400
GBPUSD -1K
EURUSD -328
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +49.90 USD
Peor transacción: -162 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 9
Máximo de pérdidas consecutivas: 15
Beneficio máximo consecutivo: +274.86 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -372.75 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "MaxrichGroup-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

ICMarkets-Live03
0.00 × 1
AdmiralMarkets-Live
0.00 × 1
EGlobalTrade-Cent7
0.00 × 2
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 3
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
Exness-Real33
0.00 × 2
Exness-Real29
0.00 × 3
Exness-Real16
0.00 × 2
GrandCapital-Server
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 3
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
QTrade-Server
0.00 × 2
PreciseFX-Live
0.00 × 1
Darwinex-LiveUK
0.00 × 2
AlSalamBank-Live
0.00 × 3
Alpari-PRO
0.00 × 1
QTrade-Classic Server
0.00 × 1
FXTG-Main Server 1
0.00 × 1
Finotec-Live Server
0.00 × 1
ForexTime-ECN-Zero
0.00 × 1
ACCORDUS-Server
0.00 × 1
otros 305...
Every transaction always uses Take Profit and Stop Loss 

Risk management below 5% of capital

Always limit your risk and changes your life
No hay comentarios
2025.07.10 02:34
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.03 12:45
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.69% of days out of 64 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.01 10:00
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.01 07:13
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.84% of days out of 62 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.30 07:34
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
