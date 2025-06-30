SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / Gusblack
Gustian Lora

Gusblack

Gustian Lora
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
35 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 70%
MaxrichGroup-Real
1:200
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
414
Gewinntrades:
186 (44.92%)
Verlusttrades:
228 (55.07%)
Bester Trade:
49.90 USD
Schlechtester Trade:
-162.25 USD
Bruttoprofit:
5 364.91 USD (540 719 pips)
Bruttoverlust:
-4 883.68 USD (469 481 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
10 (274.86 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
314.38 USD (9)
Sharpe Ratio:
0.06
Trading-Aktivität:
58.36%
Max deposit load:
2.42%
Letzter Trade:
21 Minuten
Trades pro Woche:
13
Durchschn. Haltezeit:
20 Stunden
Erholungsfaktor:
0.86
Long-Positionen:
248 (59.90%)
Short-Positionen:
166 (40.10%)
Profit-Faktor:
1.10
Mathematische Gewinnerwartung:
1.16 USD
Durchschnittlicher Profit:
28.84 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-21.42 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
15 (-372.75 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-372.75 USD (15)
Wachstum pro Monat :
-8.63%
Jahresprognose:
-100.00%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
9.10 USD
Maximaler:
556.58 USD (35.00%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
37.28% (556.58 USD)
Kapital:
7.09% (82.39 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 406
USDJPY 3
USDCAD 1
AUDUSD 1
EURJPY 1
GBPUSD 1
EURUSD 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 516
USDJPY -4
USDCAD -4
AUDUSD -10
EURJPY -3
GBPUSD -10
EURUSD -3
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 75K
USDJPY -500
USDCAD -500
AUDUSD -1K
EURJPY -400
GBPUSD -1K
EURUSD -328
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +49.90 USD
Schlechtester Trade: -162 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 9
Max. aufeinandergehende Verluste: 15
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +274.86 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -372.75 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "MaxrichGroup-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

ICMarkets-Live03
0.00 × 1
AdmiralMarkets-Live
0.00 × 1
EGlobalTrade-Cent7
0.00 × 2
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 3
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
Exness-Real33
0.00 × 2
Exness-Real29
0.00 × 3
Exness-Real16
0.00 × 2
GrandCapital-Server
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 3
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
QTrade-Server
0.00 × 2
PreciseFX-Live
0.00 × 1
Darwinex-LiveUK
0.00 × 2
AlSalamBank-Live
0.00 × 3
Alpari-PRO
0.00 × 1
QTrade-Classic Server
0.00 × 1
FXTG-Main Server 1
0.00 × 1
Finotec-Live Server
0.00 × 1
ForexTime-ECN-Zero
0.00 × 1
ACCORDUS-Server
0.00 × 1
noch 305 ...
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Every transaction always uses Take Profit and Stop Loss 

Risk management below 5% of capital

Always limit your risk and changes your life
Keine Bewertungen
2025.07.10 02:34
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.03 12:45
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.69% of days out of 64 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.01 10:00
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.01 07:13
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.84% of days out of 62 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.30 07:34
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
Gusblack
30 USD pro Monat
70%
0
0
USD
1.4K
USD
35
0%
414
44%
58%
1.09
1.16
USD
37%
1:200
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 4 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.