Gustian Lora

Gusblack

Gustian Lora
0 recensioni
Affidabilità
22 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 25%
MaxrichGroup-Real
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
300
Profit Trade:
129 (43.00%)
Loss Trade:
171 (57.00%)
Best Trade:
49.90 USD
Worst Trade:
-162.25 USD
Profitto lordo:
3 967.50 USD (400 084 pips)
Perdita lorda:
-3 721.84 USD (354 295 pips)
Vincite massime consecutive:
10 (274.86 USD)
Massimo profitto consecutivo:
314.38 USD (9)
Indice di Sharpe:
0.05
Attività di trading:
84.22%
Massimo carico di deposito:
2.42%
Ultimo trade:
17 ore fa
Trade a settimana:
9
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
0.44
Long Trade:
169 (56.33%)
Short Trade:
131 (43.67%)
Fattore di profitto:
1.07
Profitto previsto:
0.82 USD
Profitto medio:
30.76 USD
Perdita media:
-21.77 USD
Massime perdite consecutive:
15 (-372.75 USD)
Massima perdita consecutiva:
-372.75 USD (15)
Crescita mensile:
9.54%
Previsione annuale:
115.71%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
9.10 USD
Massimale:
556.58 USD (35.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
37.28% (556.58 USD)
Per equità:
7.09% (82.39 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 292
USDJPY 3
USDCAD 1
AUDUSD 1
EURJPY 1
GBPUSD 1
EURUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 280
USDJPY -4
USDCAD -4
AUDUSD -10
EURJPY -3
GBPUSD -10
EURUSD -3
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 50K
USDJPY -500
USDCAD -500
AUDUSD -1K
EURJPY -400
GBPUSD -1K
EURUSD -328
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +49.90 USD
Worst Trade: -162 USD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 15
Massimo profitto consecutivo: +274.86 USD
Massima perdita consecutiva: -372.75 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MaxrichGroup-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 5
InvestAZ-Real
0.00 × 1
Darwinex-LiveUK
0.00 × 2
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
Exness-Real29
0.00 × 3
Exness-Real33
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
EGlobalTrade-Cent7
0.00 × 2
AdmiralMarkets-Live
0.00 × 1
AlSalamBank-Live
0.00 × 3
Alpari-PRO
0.00 × 1
HFMarketsEurope-Live Server2
0.00 × 1
FXTG-Main Server 1
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
PreciseFX-Live
0.00 × 1
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 4
Deltastock-Live
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
ACCORDUS-Server
0.00 × 1
299 più
Every transaction always uses Take Profit and Stop Loss 

Risk management below 5% of capital

Always limit your risk and changes your life
Non ci sono recensioni
2025.07.10 02:34
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.03 12:45
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.69% of days out of 64 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.01 10:00
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.01 07:13
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.84% of days out of 62 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.30 07:34
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Gusblack
30USD al mese
25%
0
0
USD
798
USD
22
0%
300
43%
84%
1.06
0.82
USD
37%
1:200
