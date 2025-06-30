- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
300
Profit Trade:
129 (43.00%)
Loss Trade:
171 (57.00%)
Best Trade:
49.90 USD
Worst Trade:
-162.25 USD
Profitto lordo:
3 967.50 USD (400 084 pips)
Perdita lorda:
-3 721.84 USD (354 295 pips)
Vincite massime consecutive:
10 (274.86 USD)
Massimo profitto consecutivo:
314.38 USD (9)
Indice di Sharpe:
0.05
Attività di trading:
84.22%
Massimo carico di deposito:
2.42%
Ultimo trade:
17 ore fa
Trade a settimana:
9
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
0.44
Long Trade:
169 (56.33%)
Short Trade:
131 (43.67%)
Fattore di profitto:
1.07
Profitto previsto:
0.82 USD
Profitto medio:
30.76 USD
Perdita media:
-21.77 USD
Massime perdite consecutive:
15 (-372.75 USD)
Massima perdita consecutiva:
-372.75 USD (15)
Crescita mensile:
9.54%
Previsione annuale:
115.71%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
9.10 USD
Massimale:
556.58 USD (35.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
37.28% (556.58 USD)
Per equità:
7.09% (82.39 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|292
|USDJPY
|3
|USDCAD
|1
|AUDUSD
|1
|EURJPY
|1
|GBPUSD
|1
|EURUSD
|1
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|280
|USDJPY
|-4
|USDCAD
|-4
|AUDUSD
|-10
|EURJPY
|-3
|GBPUSD
|-10
|EURUSD
|-3
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|50K
|USDJPY
|-500
|USDCAD
|-500
|AUDUSD
|-1K
|EURJPY
|-400
|GBPUSD
|-1K
|EURUSD
|-328
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +49.90 USD
Worst Trade: -162 USD
Vincite massime consecutive: 9
Massime perdite consecutive: 15
Massimo profitto consecutivo: +274.86 USD
Massima perdita consecutiva: -372.75 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MaxrichGroup-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
299 più
Every transaction always uses Take Profit and Stop Loss
Risk management below 5% of capital
Always limit your risk and changes your life
Non ci sono recensioni
