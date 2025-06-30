시그널섹션
시그널 / MetaTrader 4 / Gusblack
Gustian Lora

Gusblack

Gustian Lora
0 리뷰
안정성
36
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 76%
MaxrichGroup-Real
1:200
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
424
이익 거래:
191 (45.04%)
손실 거래:
233 (54.95%)
최고의 거래:
49.90 USD
최악의 거래:
-162.25 USD
총 수익:
5 519.31 USD (556 258 pips)
총 손실:
-4 984.18 USD (479 481 pips)
연속 최대 이익:
10 (274.86 USD)
연속 최대 이익:
314.38 USD (9)
샤프 비율:
0.06
거래 활동:
56.77%
최대 입금량:
2.42%
최근 거래:
14 시간 전
주별 거래 수:
10
평균 유지 시간:
19 시간
회복 요인:
0.96
롱(주식매수):
254 (59.91%)
숏(주식차입매도):
170 (40.09%)
수익 요인:
1.11
기대수익:
1.26 USD
평균 이익:
28.90 USD
평균 손실:
-21.39 USD
연속 최대 손실:
15 (-372.75 USD)
연속 최대 손실:
-372.75 USD (15)
월별 성장률:
0.45%
연간 예측:
5.46%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
9.10 USD
최대한의:
556.58 USD (35.00%)
상대적 삭감:
잔고별:
37.28% (556.58 USD)
자본금별:
7.09% (82.39 USD)

배포

심볼 Sell Buy
XAUUSD 416
USDJPY 3
USDCAD 1
AUDUSD 1
EURJPY 1
GBPUSD 1
EURUSD 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
XAUUSD 570
USDJPY -4
USDCAD -4
AUDUSD -10
EURJPY -3
GBPUSD -10
EURUSD -3
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
XAUUSD 81K
USDJPY -500
USDCAD -500
AUDUSD -1K
EURJPY -400
GBPUSD -1K
EURUSD -328
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +49.90 USD
최악의 거래: -162 USD
연속 최대 이익: 9
연속 최대 손실: 15
연속 최대 이익: +274.86 USD
연속 최대 손실: -372.75 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "MaxrichGroup-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 5
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
Darwinex-LiveUK
0.00 × 2
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 3
Exness-Real16
0.00 × 2
Exness-Real29
0.00 × 3
Exness-Real33
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
AlSalamBank-Live
0.00 × 3
RoboForex-Prime
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
QTrade-Server
0.00 × 2
EGlobalTrade-Cent7
0.00 × 2
InvestAZ-Real
0.00 × 1
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 4
Alpari-PRO
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
Deltastock-Live
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
PreciseFX-Live
0.00 × 1
FXTG-Main Server 1
0.00 × 1
306 더...
Every transaction always uses Take Profit and Stop Loss 

Risk management below 5% of capital

Always limit your risk and changes your life
리뷰 없음
2025.07.10 02:34
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.03 12:45
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.69% of days out of 64 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.01 10:00
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.01 07:13
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.84% of days out of 62 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.30 07:34
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
