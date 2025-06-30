- 자본
- 축소
트레이드:
424
이익 거래:
191 (45.04%)
손실 거래:
233 (54.95%)
최고의 거래:
49.90 USD
최악의 거래:
-162.25 USD
총 수익:
5 519.31 USD (556 258 pips)
총 손실:
-4 984.18 USD (479 481 pips)
연속 최대 이익:
10 (274.86 USD)
연속 최대 이익:
314.38 USD (9)
샤프 비율:
0.06
거래 활동:
56.77%
최대 입금량:
2.42%
최근 거래:
14 시간 전
주별 거래 수:
10
평균 유지 시간:
19 시간
회복 요인:
0.96
롱(주식매수):
254 (59.91%)
숏(주식차입매도):
170 (40.09%)
수익 요인:
1.11
기대수익:
1.26 USD
평균 이익:
28.90 USD
평균 손실:
-21.39 USD
연속 최대 손실:
15 (-372.75 USD)
연속 최대 손실:
-372.75 USD (15)
월별 성장률:
0.45%
연간 예측:
5.46%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
9.10 USD
최대한의:
556.58 USD (35.00%)
상대적 삭감:
잔고별:
37.28% (556.58 USD)
자본금별:
7.09% (82.39 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|416
|USDJPY
|3
|USDCAD
|1
|AUDUSD
|1
|EURJPY
|1
|GBPUSD
|1
|EURUSD
|1
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|570
|USDJPY
|-4
|USDCAD
|-4
|AUDUSD
|-10
|EURJPY
|-3
|GBPUSD
|-10
|EURUSD
|-3
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|81K
|USDJPY
|-500
|USDCAD
|-500
|AUDUSD
|-1K
|EURJPY
|-400
|GBPUSD
|-1K
|EURUSD
|-328
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +49.90 USD
최악의 거래: -162 USD
연속 최대 이익: 9
연속 최대 손실: 15
연속 최대 이익: +274.86 USD
연속 최대 손실: -372.75 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "MaxrichGroup-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 5
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 3
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
AlSalamBank-Live
|0.00 × 3
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
QTrade-Server
|0.00 × 2
|
EGlobalTrade-Cent7
|0.00 × 2
|
InvestAZ-Real
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 4
|
Alpari-PRO
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
PreciseFX-Live
|0.00 × 1
|
FXTG-Main Server 1
|0.00 × 1
Every transaction always uses Take Profit and Stop Loss
Risk management below 5% of capital
Always limit your risk and changes your life
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
76%
0
0
USD
USD
1.4K
USD
USD
36
0%
424
45%
57%
1.10
1.26
USD
USD
37%
1:200