- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
7 552
Kârla kapanan işlemler:
4 261 (56.42%)
Zararla kapanan işlemler:
3 291 (43.58%)
En iyi işlem:
290.07 USD
En kötü işlem:
-307.08 USD
Brüt kâr:
30 629.32 USD (1 624 284 pips)
Brüt zarar:
-25 693.72 USD (1 489 793 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
15 (47.87 USD)
Maksimum ardışık kâr:
446.88 USD (3)
Sharpe oranı:
0.03
Alım-satım etkinliği:
98.63%
Maks. mevduat yükü:
2.87%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
40
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
1.68
Alış işlemleri:
3 485 (46.15%)
Satış işlemleri:
4 067 (53.85%)
Kâr faktörü:
1.19
Beklenen getiri:
0.65 USD
Ortalama kâr:
7.19 USD
Ortalama zarar:
-7.81 USD
Maksimum ardışık kayıp:
17 (-477.97 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 045.80 USD (12)
Aylık büyüme:
3.39%
Yıllık tahmin:
41.17%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
406.30 USD
Maksimum:
2 937.15 USD (39.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
44.10% (2 937.15 USD)
Varlığa göre:
4.88% (326.32 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURJPY
|1511
|USDJPY
|1511
|AUDUSD
|1510
|EURUSD
|1510
|NZDUSD
|1510
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURJPY
|2.7K
|USDJPY
|2.4K
|AUDUSD
|936
|EURUSD
|-889
|NZDUSD
|-216
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURJPY
|77K
|USDJPY
|79K
|AUDUSD
|23K
|EURUSD
|-28K
|NZDUSD
|-14K
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +290.07 USD
En kötü işlem: -307 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 12
Maksimum ardışık kâr: +47.87 USD
Maksimum ardışık zarar: -477.97 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Pepperstone-Edge12" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live09
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live08
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live20
|0.40 × 5
|
TickmillUK-Live03
|0.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live10
|0.53 × 36
|
Pepperstone-Edge12
|0.68 × 369
|
Exness-Real8
|2.00 × 1
|
ICMarkets-Live22
|2.29 × 41
|
GlobalPrime-Live
|2.80 × 5
|
ICMarketsSC-Live15
|3.00 × 5
|
RoboForex-ProCent-4
|4.08 × 13
|
JustForex-Live3
|5.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live04
|5.00 × 3
|
ThreeTrader-Live
|5.28 × 18
|
ICMarketsSC-Live25
|5.85 × 115
|
XMGlobal-Real 32
|6.00 × 1
|
VantageInternational-Live 3
|7.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live26
|7.68 × 117
|
OctaFX-Real3
|7.76 × 37
|
Tickmill-Live09
|10.00 × 2
|
FXCM-USDReal04
|10.12 × 26
|
RoboForex-Prime
|10.19 × 73
Personal Signal
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
119%
0
0
USD
USD
5K
USD
USD
128
100%
7 552
56%
99%
1.19
0.65
USD
USD
44%
1:500