SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Multi currency Trade
Wing Cheong Chu

Multi currency Trade

Wing Cheong Chu
0 inceleme
Güvenilirlik
128 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2023 119%
Pepperstone-Edge12
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
7 552
Kârla kapanan işlemler:
4 261 (56.42%)
Zararla kapanan işlemler:
3 291 (43.58%)
En iyi işlem:
290.07 USD
En kötü işlem:
-307.08 USD
Brüt kâr:
30 629.32 USD (1 624 284 pips)
Brüt zarar:
-25 693.72 USD (1 489 793 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
15 (47.87 USD)
Maksimum ardışık kâr:
446.88 USD (3)
Sharpe oranı:
0.03
Alım-satım etkinliği:
98.63%
Maks. mevduat yükü:
2.87%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
40
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
1.68
Alış işlemleri:
3 485 (46.15%)
Satış işlemleri:
4 067 (53.85%)
Kâr faktörü:
1.19
Beklenen getiri:
0.65 USD
Ortalama kâr:
7.19 USD
Ortalama zarar:
-7.81 USD
Maksimum ardışık kayıp:
17 (-477.97 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 045.80 USD (12)
Aylık büyüme:
3.39%
Yıllık tahmin:
41.17%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
406.30 USD
Maksimum:
2 937.15 USD (39.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
44.10% (2 937.15 USD)
Varlığa göre:
4.88% (326.32 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURJPY 1511
USDJPY 1511
AUDUSD 1510
EURUSD 1510
NZDUSD 1510
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURJPY 2.7K
USDJPY 2.4K
AUDUSD 936
EURUSD -889
NZDUSD -216
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURJPY 77K
USDJPY 79K
AUDUSD 23K
EURUSD -28K
NZDUSD -14K
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +290.07 USD
En kötü işlem: -307 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 12
Maksimum ardışık kâr: +47.87 USD
Maksimum ardışık zarar: -477.97 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Pepperstone-Edge12" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-Live23
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live09
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
Tickmill-Live08
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live20
0.40 × 5
TickmillUK-Live03
0.50 × 2
ICMarketsSC-Live10
0.53 × 36
Pepperstone-Edge12
0.68 × 369
Exness-Real8
2.00 × 1
ICMarkets-Live22
2.29 × 41
GlobalPrime-Live
2.80 × 5
ICMarketsSC-Live15
3.00 × 5
RoboForex-ProCent-4
4.08 × 13
JustForex-Live3
5.00 × 1
ICMarketsSC-Live04
5.00 × 3
ThreeTrader-Live
5.28 × 18
ICMarketsSC-Live25
5.85 × 115
XMGlobal-Real 32
6.00 × 1
VantageInternational-Live 3
7.00 × 1
ICMarketsSC-Live26
7.68 × 117
OctaFX-Real3
7.76 × 37
Tickmill-Live09
10.00 × 2
FXCM-USDReal04
10.12 × 26
RoboForex-Prime
10.19 × 73
8 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Personal Signal
İnceleme yok
2025.06.28 00:04
80% of growth achieved within 28 days. This comprises 3.47% of days out of 807 days of the signal's entire lifetime.
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Multi currency Trade
Ayda 30 USD
119%
0
0
USD
5K
USD
128
100%
7 552
56%
99%
1.19
0.65
USD
44%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.