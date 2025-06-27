- Прирост
Всего трейдов:
8 388
Прибыльных трейдов:
4 770 (56.86%)
Убыточных трейдов:
3 618 (43.13%)
Лучший трейд:
290.07 USD
Худший трейд:
-307.08 USD
Общая прибыль:
34 179.20 USD (1 796 271 pips)
Общий убыток:
-28 027.44 USD (1 617 046 pips)
Макс. серия выигрышей:
15 (47.87 USD)
Макс. прибыль в серии:
446.88 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
0.04
Торговая активность:
99.63%
Макс. загрузка депозита:
6.61%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
27
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
2.09
Длинных трейдов:
3 889 (46.36%)
Коротких трейдов:
4 499 (53.64%)
Профит фактор:
1.22
Мат. ожидание:
0.73 USD
Средняя прибыль:
7.17 USD
Средний убыток:
-7.75 USD
Макс. серия проигрышей:
17 (-477.97 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 045.80 USD (12)
Прирост в месяц:
4.18%
Годовой прогноз:
50.75%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
406.30 USD
Максимальная:
2 937.15 USD (39.00%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
44.10% (2 937.15 USD)
По эквити:
19.55% (1 104.23 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURJPY
|1679
|AUDUSD
|1678
|EURUSD
|1677
|USDJPY
|1677
|NZDUSD
|1677
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURJPY
|3.2K
|AUDUSD
|1.3K
|EURUSD
|-1.3K
|USDJPY
|2.7K
|NZDUSD
|234
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURJPY
|96K
|AUDUSD
|32K
|EURUSD
|-33K
|USDJPY
|93K
|NZDUSD
|-5.9K
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
Лучший трейд: +290.07 USD
Худший трейд: -307 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 12
Макс. прибыль в серии: +47.87 USD
Макс. убыток в серии: -477.97 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Pepperstone-Edge12" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live09
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live08
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live20
|0.40 × 5
|
TickmillUK-Live03
|0.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live10
|0.53 × 36
|
Pepperstone-Edge12
|0.68 × 369
|
GoMarkets-Real 10
|1.50 × 8
|
Exness-Real8
|2.00 × 1
|
ICMarkets-Live22
|2.29 × 41
|
GlobalPrime-Live
|2.80 × 5
|
ICMarketsSC-Live15
|3.00 × 5
|
RoboForex-ProCent-4
|4.08 × 13
|
ICMarketsSC-Live04
|5.00 × 3
|
JustForex-Live3
|5.00 × 1
|
ThreeTrader-Live
|5.28 × 18
|
ICMarketsSC-Live25
|5.85 × 115
|
XMGlobal-Real 32
|6.00 × 1
|
VantageInternational-Live 3
|7.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live26
|7.28 × 124
|
OctaFX-Real3
|7.76 × 37
|
Tickmill-Live09
|10.00 × 2
|
FXCM-USDReal04
|10.12 × 26
