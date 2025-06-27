СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Multi currency Trade
Wing Cheong Chu

Multi currency Trade

Wing Cheong Chu
0 отзывов
Надежность
145 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2023 171%
Pepperstone-Edge12
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
8 388
Прибыльных трейдов:
4 770 (56.86%)
Убыточных трейдов:
3 618 (43.13%)
Лучший трейд:
290.07 USD
Худший трейд:
-307.08 USD
Общая прибыль:
34 179.20 USD (1 796 271 pips)
Общий убыток:
-28 027.44 USD (1 617 046 pips)
Макс. серия выигрышей:
15 (47.87 USD)
Макс. прибыль в серии:
446.88 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
0.04
Торговая активность:
99.63%
Макс. загрузка депозита:
6.61%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
27
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
2.09
Длинных трейдов:
3 889 (46.36%)
Коротких трейдов:
4 499 (53.64%)
Профит фактор:
1.22
Мат. ожидание:
0.73 USD
Средняя прибыль:
7.17 USD
Средний убыток:
-7.75 USD
Макс. серия проигрышей:
17 (-477.97 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 045.80 USD (12)
Прирост в месяц:
4.18%
Годовой прогноз:
50.75%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
406.30 USD
Максимальная:
2 937.15 USD (39.00%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
44.10% (2 937.15 USD)
По эквити:
19.55% (1 104.23 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURJPY 1679
AUDUSD 1678
EURUSD 1677
USDJPY 1677
NZDUSD 1677
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURJPY 3.2K
AUDUSD 1.3K
EURUSD -1.3K
USDJPY 2.7K
NZDUSD 234
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURJPY 96K
AUDUSD 32K
EURUSD -33K
USDJPY 93K
NZDUSD -5.9K
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +290.07 USD
Худший трейд: -307 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 12
Макс. прибыль в серии: +47.87 USD
Макс. убыток в серии: -477.97 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Pepperstone-Edge12" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsSC-Live23
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live09
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
Tickmill-Live08
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live20
0.40 × 5
TickmillUK-Live03
0.50 × 2
ICMarketsSC-Live10
0.53 × 36
Pepperstone-Edge12
0.68 × 369
GoMarkets-Real 10
1.50 × 8
Exness-Real8
2.00 × 1
ICMarkets-Live22
2.29 × 41
GlobalPrime-Live
2.80 × 5
ICMarketsSC-Live15
3.00 × 5
RoboForex-ProCent-4
4.08 × 13
ICMarketsSC-Live04
5.00 × 3
JustForex-Live3
5.00 × 1
ThreeTrader-Live
5.28 × 18
ICMarketsSC-Live25
5.85 × 115
XMGlobal-Real 32
6.00 × 1
VantageInternational-Live 3
7.00 × 1
ICMarketsSC-Live26
7.28 × 124
OctaFX-Real3
7.76 × 37
Tickmill-Live09
10.00 × 2
FXCM-USDReal04
10.12 × 26
еще 9...
Personal Signal
Нет отзывов
2025.12.23 04:53
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.05 01:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.02 00:59
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.28 00:04
80% of growth achieved within 28 days. This comprises 3.47% of days out of 807 days of the signal's entire lifetime.
