Wing Cheong Chu

Multi currency Trade

Wing Cheong Chu
0 recensioni
Affidabilità
128 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2023 119%
Pepperstone-Edge12
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
7 552
Profit Trade:
4 261 (56.42%)
Loss Trade:
3 291 (43.58%)
Best Trade:
290.07 USD
Worst Trade:
-307.08 USD
Profitto lordo:
30 629.32 USD (1 624 284 pips)
Perdita lorda:
-25 693.72 USD (1 489 793 pips)
Vincite massime consecutive:
15 (47.87 USD)
Massimo profitto consecutivo:
446.88 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.03
Attività di trading:
98.63%
Massimo carico di deposito:
2.87%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
40
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
1.68
Long Trade:
3 485 (46.15%)
Short Trade:
4 067 (53.85%)
Fattore di profitto:
1.19
Profitto previsto:
0.65 USD
Profitto medio:
7.19 USD
Perdita media:
-7.81 USD
Massime perdite consecutive:
17 (-477.97 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 045.80 USD (12)
Crescita mensile:
3.39%
Previsione annuale:
41.17%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
406.30 USD
Massimale:
2 937.15 USD (39.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
44.10% (2 937.15 USD)
Per equità:
4.88% (326.32 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURJPY 1511
USDJPY 1511
AUDUSD 1510
EURUSD 1510
NZDUSD 1510
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURJPY 2.7K
USDJPY 2.4K
AUDUSD 936
EURUSD -889
NZDUSD -216
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURJPY 77K
USDJPY 79K
AUDUSD 23K
EURUSD -28K
NZDUSD -14K
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +290.07 USD
Worst Trade: -307 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 12
Massimo profitto consecutivo: +47.87 USD
Massima perdita consecutiva: -477.97 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Pepperstone-Edge12" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-Live23
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live09
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
Tickmill-Live08
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live20
0.40 × 5
TickmillUK-Live03
0.50 × 2
ICMarketsSC-Live10
0.53 × 36
Pepperstone-Edge12
0.68 × 369
Exness-Real8
2.00 × 1
ICMarkets-Live22
2.29 × 41
GlobalPrime-Live
2.80 × 5
ICMarketsSC-Live15
3.00 × 5
RoboForex-ProCent-4
4.08 × 13
JustForex-Live3
5.00 × 1
ICMarketsSC-Live04
5.00 × 3
ThreeTrader-Live
5.28 × 18
ICMarketsSC-Live25
5.85 × 115
XMGlobal-Real 32
6.00 × 1
VantageInternational-Live 3
7.00 × 1
ICMarketsSC-Live26
7.68 × 117
OctaFX-Real3
7.76 × 37
Tickmill-Live09
10.00 × 2
FXCM-USDReal04
10.12 × 26
RoboForex-Prime
10.19 × 73
8 più
Personal Signal
Non ci sono recensioni
2025.06.28 00:04
80% of growth achieved within 28 days. This comprises 3.47% of days out of 807 days of the signal's entire lifetime.
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Multi currency Trade
30USD al mese
119%
0
0
USD
5.2K
USD
128
100%
7 552
56%
99%
1.19
0.65
USD
44%
1:500
Copia

