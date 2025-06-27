- Crescita
Trade:
7 552
Profit Trade:
4 261 (56.42%)
Loss Trade:
3 291 (43.58%)
Best Trade:
290.07 USD
Worst Trade:
-307.08 USD
Profitto lordo:
30 629.32 USD (1 624 284 pips)
Perdita lorda:
-25 693.72 USD (1 489 793 pips)
Vincite massime consecutive:
15 (47.87 USD)
Massimo profitto consecutivo:
446.88 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.03
Attività di trading:
98.63%
Massimo carico di deposito:
2.87%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
40
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
1.68
Long Trade:
3 485 (46.15%)
Short Trade:
4 067 (53.85%)
Fattore di profitto:
1.19
Profitto previsto:
0.65 USD
Profitto medio:
7.19 USD
Perdita media:
-7.81 USD
Massime perdite consecutive:
17 (-477.97 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 045.80 USD (12)
Crescita mensile:
3.39%
Previsione annuale:
41.17%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
406.30 USD
Massimale:
2 937.15 USD (39.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
44.10% (2 937.15 USD)
Per equità:
4.88% (326.32 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURJPY
|1511
|USDJPY
|1511
|AUDUSD
|1510
|EURUSD
|1510
|NZDUSD
|1510
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURJPY
|2.7K
|USDJPY
|2.4K
|AUDUSD
|936
|EURUSD
|-889
|NZDUSD
|-216
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURJPY
|77K
|USDJPY
|79K
|AUDUSD
|23K
|EURUSD
|-28K
|NZDUSD
|-14K
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
Best Trade: +290.07 USD
Worst Trade: -307 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 12
Massimo profitto consecutivo: +47.87 USD
Massima perdita consecutiva: -477.97 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Pepperstone-Edge12" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live09
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live08
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live20
|0.40 × 5
|
TickmillUK-Live03
|0.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live10
|0.53 × 36
|
Pepperstone-Edge12
|0.68 × 369
|
Exness-Real8
|2.00 × 1
|
ICMarkets-Live22
|2.29 × 41
|
GlobalPrime-Live
|2.80 × 5
|
ICMarketsSC-Live15
|3.00 × 5
|
RoboForex-ProCent-4
|4.08 × 13
|
JustForex-Live3
|5.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live04
|5.00 × 3
|
ThreeTrader-Live
|5.28 × 18
|
ICMarketsSC-Live25
|5.85 × 115
|
XMGlobal-Real 32
|6.00 × 1
|
VantageInternational-Live 3
|7.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live26
|7.68 × 117
|
OctaFX-Real3
|7.76 × 37
|
Tickmill-Live09
|10.00 × 2
|
FXCM-USDReal04
|10.12 × 26
|
RoboForex-Prime
|10.19 × 73
