- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
8 388
Negociações com lucro:
4 770 (56.86%)
Negociações com perda:
3 618 (43.13%)
Melhor negociação:
290.07 USD
Pior negociação:
-307.08 USD
Lucro bruto:
34 179.20 USD (1 796 271 pips)
Perda bruta:
-28 027.44 USD (1 617 046 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
15 (47.87 USD)
Máximo lucro consecutivo:
446.88 USD (3)
Índice de Sharpe:
0.04
Atividade de negociação:
99.63%
Depósito máximo carregado:
6.61%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
27
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
2.09
Negociações longas:
3 889 (46.36%)
Negociações curtas:
4 499 (53.64%)
Fator de lucro:
1.22
Valor esperado:
0.73 USD
Lucro médio:
7.17 USD
Perda média:
-7.75 USD
Máximo de perdas consecutivas:
17 (-477.97 USD)
Máxima perda consecutiva:
-1 045.80 USD (12)
Crescimento mensal:
4.18%
Previsão anual:
50.75%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
406.30 USD
Máximo:
2 937.15 USD (39.00%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
44.10% (2 937.15 USD)
Pelo Capital Líquido:
19.55% (1 104.23 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|EURJPY
|1679
|AUDUSD
|1678
|EURUSD
|1677
|USDJPY
|1677
|NZDUSD
|1677
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|EURJPY
|3.2K
|AUDUSD
|1.3K
|EURUSD
|-1.3K
|USDJPY
|2.7K
|NZDUSD
|234
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|EURJPY
|96K
|AUDUSD
|32K
|EURUSD
|-33K
|USDJPY
|93K
|NZDUSD
|-5.9K
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +290.07 USD
Pior negociação: -307 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 3
Máximo de perdas consecutivas: 12
Máximo lucro consecutivo: +47.87 USD
Máxima perda consecutiva: -477.97 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Pepperstone-Edge12" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live09
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live08
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live20
|0.40 × 5
|
TickmillUK-Live03
|0.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live10
|0.53 × 36
|
Pepperstone-Edge12
|0.68 × 369
|
GoMarkets-Real 10
|1.50 × 8
|
Exness-Real8
|2.00 × 1
|
ICMarkets-Live22
|2.29 × 41
|
GlobalPrime-Live
|2.80 × 5
|
ICMarketsSC-Live15
|3.00 × 5
|
RoboForex-ProCent-4
|4.08 × 13
|
ICMarketsSC-Live04
|5.00 × 3
|
JustForex-Live3
|5.00 × 1
|
ThreeTrader-Live
|5.28 × 18
|
ICMarketsSC-Live25
|5.85 × 115
|
XMGlobal-Real 32
|6.00 × 1
|
VantageInternational-Live 3
|7.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live26
|7.28 × 124
|
OctaFX-Real3
|7.76 × 37
|
Tickmill-Live09
|10.00 × 2
|
FXCM-USDReal04
|10.12 × 26
9 mais ...Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Personal Signal
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
171%
0
0
USD
USD
6.2K
USD
USD
145
100%
8 388
56%
100%
1.21
0.73
USD
USD
44%
1:500