Wing Cheong Chu

Multi currency Trade

Wing Cheong Chu
0 comentários
Confiabilidade
145 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2023 171%
Pepperstone-Edge12
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
8 388
Negociações com lucro:
4 770 (56.86%)
Negociações com perda:
3 618 (43.13%)
Melhor negociação:
290.07 USD
Pior negociação:
-307.08 USD
Lucro bruto:
34 179.20 USD (1 796 271 pips)
Perda bruta:
-28 027.44 USD (1 617 046 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
15 (47.87 USD)
Máximo lucro consecutivo:
446.88 USD (3)
Índice de Sharpe:
0.04
Atividade de negociação:
99.63%
Depósito máximo carregado:
6.61%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
27
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
2.09
Negociações longas:
3 889 (46.36%)
Negociações curtas:
4 499 (53.64%)
Fator de lucro:
1.22
Valor esperado:
0.73 USD
Lucro médio:
7.17 USD
Perda média:
-7.75 USD
Máximo de perdas consecutivas:
17 (-477.97 USD)
Máxima perda consecutiva:
-1 045.80 USD (12)
Crescimento mensal:
4.18%
Previsão anual:
50.75%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
406.30 USD
Máximo:
2 937.15 USD (39.00%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
44.10% (2 937.15 USD)
Pelo Capital Líquido:
19.55% (1 104.23 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
EURJPY 1679
AUDUSD 1678
EURUSD 1677
USDJPY 1677
NZDUSD 1677
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
EURJPY 3.2K
AUDUSD 1.3K
EURUSD -1.3K
USDJPY 2.7K
NZDUSD 234
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
EURJPY 96K
AUDUSD 32K
EURUSD -33K
USDJPY 93K
NZDUSD -5.9K
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +290.07 USD
Pior negociação: -307 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 3
Máximo de perdas consecutivas: 12
Máximo lucro consecutivo: +47.87 USD
Máxima perda consecutiva: -477.97 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Pepperstone-Edge12" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

ICMarketsSC-Live23
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live09
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
Tickmill-Live08
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live20
0.40 × 5
TickmillUK-Live03
0.50 × 2
ICMarketsSC-Live10
0.53 × 36
Pepperstone-Edge12
0.68 × 369
GoMarkets-Real 10
1.50 × 8
Exness-Real8
2.00 × 1
ICMarkets-Live22
2.29 × 41
GlobalPrime-Live
2.80 × 5
ICMarketsSC-Live15
3.00 × 5
RoboForex-ProCent-4
4.08 × 13
ICMarketsSC-Live04
5.00 × 3
JustForex-Live3
5.00 × 1
ThreeTrader-Live
5.28 × 18
ICMarketsSC-Live25
5.85 × 115
XMGlobal-Real 32
6.00 × 1
VantageInternational-Live 3
7.00 × 1
ICMarketsSC-Live26
7.28 × 124
OctaFX-Real3
7.76 × 37
Tickmill-Live09
10.00 × 2
FXCM-USDReal04
10.12 × 26
Personal Signal
Sem comentários
2025.12.23 04:53
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.05 01:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.02 00:59
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.28 00:04
80% of growth achieved within 28 days. This comprises 3.47% of days out of 807 days of the signal's entire lifetime.
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
Multi currency Trade
30 USD por mês
171%
0
0
USD
6.2K
USD
145
100%
8 388
56%
100%
1.21
0.73
USD
44%
1:500
Copiar

