SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Multi currency Trade
Wing Cheong Chu

Multi currency Trade

Wing Cheong Chu
0 avis
Fiabilité
128 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2023 119%
Pepperstone-Edge12
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
7 552
Bénéfice trades:
4 261 (56.42%)
Perte trades:
3 291 (43.58%)
Meilleure transaction:
290.07 USD
Pire transaction:
-307.08 USD
Bénéfice brut:
30 629.32 USD (1 624 284 pips)
Perte brute:
-25 693.72 USD (1 489 793 pips)
Gains consécutifs maximales:
15 (47.87 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
446.88 USD (3)
Ratio de Sharpe:
0.03
Activité de trading:
98.63%
Charge de dépôt maximale:
2.87%
Dernier trade:
19 il y a des heures
Trades par semaine:
40
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
1.68
Longs trades:
3 485 (46.15%)
Courts trades:
4 067 (53.85%)
Facteur de profit:
1.19
Rendement attendu:
0.65 USD
Bénéfice moyen:
7.19 USD
Perte moyenne:
-7.81 USD
Pertes consécutives maximales:
17 (-477.97 USD)
Perte consécutive maximale:
-1 045.80 USD (12)
Croissance mensuelle:
3.39%
Prévision annuelle:
41.17%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
406.30 USD
Maximal:
2 937.15 USD (39.00%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
44.10% (2 937.15 USD)
Par fonds propres:
4.88% (326.32 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURJPY 1511
USDJPY 1511
AUDUSD 1510
EURUSD 1510
NZDUSD 1510
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURJPY 2.7K
USDJPY 2.4K
AUDUSD 936
EURUSD -889
NZDUSD -216
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURJPY 77K
USDJPY 79K
AUDUSD 23K
EURUSD -28K
NZDUSD -14K
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +290.07 USD
Pire transaction: -307 USD
Gains consécutifs maximales: 3
Pertes consécutives maximales: 12
Bénéfice consécutif maximal: +47.87 USD
Perte consécutive maximale: -477.97 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Pepperstone-Edge12" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-Live23
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live09
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
Tickmill-Live08
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live20
0.40 × 5
TickmillUK-Live03
0.50 × 2
ICMarketsSC-Live10
0.53 × 36
Pepperstone-Edge12
0.68 × 369
Exness-Real8
2.00 × 1
ICMarkets-Live22
2.29 × 41
GlobalPrime-Live
2.80 × 5
ICMarketsSC-Live15
3.00 × 5
RoboForex-ProCent-4
4.08 × 13
JustForex-Live3
5.00 × 1
ICMarketsSC-Live04
5.00 × 3
ThreeTrader-Live
5.28 × 18
ICMarketsSC-Live25
5.85 × 115
XMGlobal-Real 32
6.00 × 1
VantageInternational-Live 3
7.00 × 1
ICMarketsSC-Live26
7.68 × 117
OctaFX-Real3
7.76 × 37
Tickmill-Live09
10.00 × 2
FXCM-USDReal04
10.12 × 26
RoboForex-Prime
10.19 × 73
8 plus...
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Personal Signal
Aucun avis
2025.06.28 00:04
80% of growth achieved within 28 days. This comprises 3.47% of days out of 807 days of the signal's entire lifetime.
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Multi currency Trade
30 USD par mois
119%
0
0
USD
5.2K
USD
128
100%
7 552
56%
99%
1.19
0.65
USD
44%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.