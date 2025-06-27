Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Pepperstone-Edge12" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-Live23 0.00 × 3 ICMarketsSC-Live09 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live12 0.00 × 1 Tickmill-Live08 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live02 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live20 0.40 × 5 TickmillUK-Live03 0.50 × 2 ICMarketsSC-Live10 0.53 × 36 Pepperstone-Edge12 0.68 × 369 Exness-Real8 2.00 × 1 ICMarkets-Live22 2.29 × 41 GlobalPrime-Live 2.80 × 5 ICMarketsSC-Live15 3.00 × 5 RoboForex-ProCent-4 4.08 × 13 JustForex-Live3 5.00 × 1 ICMarketsSC-Live04 5.00 × 3 ThreeTrader-Live 5.28 × 18 ICMarketsSC-Live25 5.85 × 115 XMGlobal-Real 32 6.00 × 1 VantageInternational-Live 3 7.00 × 1 ICMarketsSC-Live26 7.68 × 117 OctaFX-Real3 7.76 × 37 Tickmill-Live09 10.00 × 2 FXCM-USDReal04 10.12 × 26 RoboForex-Prime 10.19 × 73 8 plus... Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire Pour voir les trades en temps réel, veuillezou