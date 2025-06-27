SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / Multi currency Trade
Wing Cheong Chu

Multi currency Trade

Wing Cheong Chu
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
145 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2023 171%
Pepperstone-Edge12
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
8 388
Gewinntrades:
4 770 (56.86%)
Verlusttrades:
3 618 (43.13%)
Bester Trade:
290.07 USD
Schlechtester Trade:
-307.08 USD
Bruttoprofit:
34 179.20 USD (1 796 271 pips)
Bruttoverlust:
-28 027.44 USD (1 617 046 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
15 (47.87 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
446.88 USD (3)
Sharpe Ratio:
0.04
Trading-Aktivität:
99.63%
Max deposit load:
6.61%
Letzter Trade:
2 Tage
Trades pro Woche:
27
Durchschn. Haltezeit:
2 Tage
Erholungsfaktor:
2.09
Long-Positionen:
3 889 (46.36%)
Short-Positionen:
4 499 (53.64%)
Profit-Faktor:
1.22
Mathematische Gewinnerwartung:
0.73 USD
Durchschnittlicher Profit:
7.17 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-7.75 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
17 (-477.97 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-1 045.80 USD (12)
Wachstum pro Monat :
4.18%
Jahresprognose:
50.75%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
406.30 USD
Maximaler:
2 937.15 USD (39.00%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
44.10% (2 937.15 USD)
Kapital:
19.55% (1 104.23 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
EURJPY 1679
AUDUSD 1678
EURUSD 1677
USDJPY 1677
NZDUSD 1677
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
EURJPY 3.2K
AUDUSD 1.3K
EURUSD -1.3K
USDJPY 2.7K
NZDUSD 234
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
EURJPY 96K
AUDUSD 32K
EURUSD -33K
USDJPY 93K
NZDUSD -5.9K
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +290.07 USD
Schlechtester Trade: -307 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 3
Max. aufeinandergehende Verluste: 12
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +47.87 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -477.97 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Pepperstone-Edge12" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

ICMarketsSC-Live23
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live09
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
Tickmill-Live08
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live20
0.40 × 5
TickmillUK-Live03
0.50 × 2
ICMarketsSC-Live10
0.53 × 36
Pepperstone-Edge12
0.68 × 369
GoMarkets-Real 10
1.50 × 8
Exness-Real8
2.00 × 1
ICMarkets-Live22
2.29 × 41
GlobalPrime-Live
2.80 × 5
ICMarketsSC-Live15
3.00 × 5
RoboForex-ProCent-4
4.08 × 13
ICMarketsSC-Live04
5.00 × 3
JustForex-Live3
5.00 × 1
ThreeTrader-Live
5.28 × 18
ICMarketsSC-Live25
5.85 × 115
XMGlobal-Real 32
6.00 × 1
VantageInternational-Live 3
7.00 × 1
ICMarketsSC-Live26
7.28 × 124
OctaFX-Real3
7.76 × 37
Tickmill-Live09
10.00 × 2
FXCM-USDReal04
10.12 × 26
noch 9 ...
Personal Signal
Keine Bewertungen
2025.12.23 04:53
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.05 01:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.02 00:59
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.28 00:04
80% of growth achieved within 28 days. This comprises 3.47% of days out of 807 days of the signal's entire lifetime.
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
Multi currency Trade
30 USD pro Monat
171%
0
0
USD
6.2K
USD
145
100%
8 388
56%
100%
1.21
0.73
USD
44%
1:500
