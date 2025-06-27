- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
8 388
利益トレード:
4 770 (56.86%)
損失トレード:
3 618 (43.13%)
ベストトレード:
290.07 USD
最悪のトレード:
-307.08 USD
総利益:
34 179.20 USD (1 796 271 pips)
総損失:
-28 027.44 USD (1 617 046 pips)
最大連続の勝ち:
15 (47.87 USD)
最大連続利益:
446.88 USD (3)
シャープレシオ:
0.04
取引アクティビティ:
99.63%
最大入金額:
6.61%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
27
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
2.09
長いトレード:
3 889 (46.36%)
短いトレード:
4 499 (53.64%)
プロフィットファクター:
1.22
期待されたペイオフ:
0.73 USD
平均利益:
7.17 USD
平均損失:
-7.75 USD
最大連続の負け:
17 (-477.97 USD)
最大連続損失:
-1 045.80 USD (12)
月間成長:
4.18%
年間予想:
50.75%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
406.30 USD
最大の:
2 937.15 USD (39.00%)
比較ドローダウン:
残高による:
44.10% (2 937.15 USD)
エクイティによる:
19.55% (1 104.23 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|EURJPY
|1679
|AUDUSD
|1678
|EURUSD
|1677
|USDJPY
|1677
|NZDUSD
|1677
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|EURJPY
|3.2K
|AUDUSD
|1.3K
|EURUSD
|-1.3K
|USDJPY
|2.7K
|NZDUSD
|234
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|EURJPY
|96K
|AUDUSD
|32K
|EURUSD
|-33K
|USDJPY
|93K
|NZDUSD
|-5.9K
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +290.07 USD
最悪のトレード: -307 USD
最大連続の勝ち: 3
最大連続の負け: 12
最大連続利益: +47.87 USD
最大連続損失: -477.97 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Pepperstone-Edge12"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live09
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live08
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live20
|0.40 × 5
|
TickmillUK-Live03
|0.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live10
|0.53 × 36
|
Pepperstone-Edge12
|0.68 × 369
|
GoMarkets-Real 10
|1.50 × 8
|
Exness-Real8
|2.00 × 1
|
ICMarkets-Live22
|2.29 × 41
|
GlobalPrime-Live
|2.80 × 5
|
ICMarketsSC-Live15
|3.00 × 5
|
RoboForex-ProCent-4
|4.08 × 13
|
ICMarketsSC-Live04
|5.00 × 3
|
JustForex-Live3
|5.00 × 1
|
ThreeTrader-Live
|5.28 × 18
|
ICMarketsSC-Live25
|5.85 × 115
|
XMGlobal-Real 32
|6.00 × 1
|
VantageInternational-Live 3
|7.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live26
|7.28 × 124
|
OctaFX-Real3
|7.76 × 37
|
Tickmill-Live09
|10.00 × 2
|
FXCM-USDReal04
|10.12 × 26
Personal Signal
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
171%
0
0
USD
USD
6.2K
USD
USD
145
100%
8 388
56%
100%
1.21
0.73
USD
USD
44%
1:500