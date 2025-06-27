シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / Multi currency Trade
Wing Cheong Chu

Multi currency Trade

Wing Cheong Chu
レビュー0件
信頼性
145週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2023 171%
Pepperstone-Edge12
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
8 388
利益トレード:
4 770 (56.86%)
損失トレード:
3 618 (43.13%)
ベストトレード:
290.07 USD
最悪のトレード:
-307.08 USD
総利益:
34 179.20 USD (1 796 271 pips)
総損失:
-28 027.44 USD (1 617 046 pips)
最大連続の勝ち:
15 (47.87 USD)
最大連続利益:
446.88 USD (3)
シャープレシオ:
0.04
取引アクティビティ:
99.63%
最大入金額:
6.61%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
27
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
2.09
長いトレード:
3 889 (46.36%)
短いトレード:
4 499 (53.64%)
プロフィットファクター:
1.22
期待されたペイオフ:
0.73 USD
平均利益:
7.17 USD
平均損失:
-7.75 USD
最大連続の負け:
17 (-477.97 USD)
最大連続損失:
-1 045.80 USD (12)
月間成長:
4.18%
年間予想:
50.75%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
406.30 USD
最大の:
2 937.15 USD (39.00%)
比較ドローダウン:
残高による:
44.10% (2 937.15 USD)
エクイティによる:
19.55% (1 104.23 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
EURJPY 1679
AUDUSD 1678
EURUSD 1677
USDJPY 1677
NZDUSD 1677
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
EURJPY 3.2K
AUDUSD 1.3K
EURUSD -1.3K
USDJPY 2.7K
NZDUSD 234
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
EURJPY 96K
AUDUSD 32K
EURUSD -33K
USDJPY 93K
NZDUSD -5.9K
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +290.07 USD
最悪のトレード: -307 USD
最大連続の勝ち: 3
最大連続の負け: 12
最大連続利益: +47.87 USD
最大連続損失: -477.97 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Pepperstone-Edge12"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

ICMarketsSC-Live23
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live09
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
Tickmill-Live08
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live20
0.40 × 5
TickmillUK-Live03
0.50 × 2
ICMarketsSC-Live10
0.53 × 36
Pepperstone-Edge12
0.68 × 369
GoMarkets-Real 10
1.50 × 8
Exness-Real8
2.00 × 1
ICMarkets-Live22
2.29 × 41
GlobalPrime-Live
2.80 × 5
ICMarketsSC-Live15
3.00 × 5
RoboForex-ProCent-4
4.08 × 13
ICMarketsSC-Live04
5.00 × 3
JustForex-Live3
5.00 × 1
ThreeTrader-Live
5.28 × 18
ICMarketsSC-Live25
5.85 × 115
XMGlobal-Real 32
6.00 × 1
VantageInternational-Live 3
7.00 × 1
ICMarketsSC-Live26
7.28 × 124
OctaFX-Real3
7.76 × 37
Tickmill-Live09
10.00 × 2
FXCM-USDReal04
10.12 × 26
9 より多く...
Personal Signal
レビューなし
2025.12.23 04:53
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.05 01:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.02 00:59
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.28 00:04
80% of growth achieved within 28 days. This comprises 3.47% of days out of 807 days of the signal's entire lifetime.
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
Multi currency Trade
30 USD/月
171%
0
0
USD
6.2K
USD
145
100%
8 388
56%
100%
1.21
0.73
USD
44%
1:500
コピー

MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 4トレーディングターミナルが必要です。

