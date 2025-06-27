- 자본
- 축소
트레이드:
8 388
이익 거래:
4 770 (56.86%)
손실 거래:
3 618 (43.13%)
최고의 거래:
290.07 USD
최악의 거래:
-307.08 USD
총 수익:
34 179.20 USD (1 796 271 pips)
총 손실:
-28 027.44 USD (1 617 046 pips)
연속 최대 이익:
15 (47.87 USD)
연속 최대 이익:
446.88 USD (3)
샤프 비율:
0.04
거래 활동:
99.63%
최대 입금량:
6.61%
최근 거래:
2 일 전
주별 거래 수:
27
평균 유지 시간:
2 일
회복 요인:
2.09
롱(주식매수):
3 889 (46.36%)
숏(주식차입매도):
4 499 (53.64%)
수익 요인:
1.22
기대수익:
0.73 USD
평균 이익:
7.17 USD
평균 손실:
-7.75 USD
연속 최대 손실:
17 (-477.97 USD)
연속 최대 손실:
-1 045.80 USD (12)
월별 성장률:
4.18%
연간 예측:
50.75%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
406.30 USD
최대한의:
2 937.15 USD (39.00%)
상대적 삭감:
잔고별:
44.10% (2 937.15 USD)
자본금별:
19.55% (1 104.23 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|EURJPY
|1679
|AUDUSD
|1678
|EURUSD
|1677
|USDJPY
|1677
|NZDUSD
|1677
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|EURJPY
|3.2K
|AUDUSD
|1.3K
|EURUSD
|-1.3K
|USDJPY
|2.7K
|NZDUSD
|234
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|EURJPY
|96K
|AUDUSD
|32K
|EURUSD
|-33K
|USDJPY
|93K
|NZDUSD
|-5.9K
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +290.07 USD
최악의 거래: -307 USD
연속 최대 이익: 3
연속 최대 손실: 12
연속 최대 이익: +47.87 USD
연속 최대 손실: -477.97 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Pepperstone-Edge12"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live09
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live08
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live20
|0.40 × 5
|
TickmillUK-Live03
|0.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live10
|0.53 × 36
|
Pepperstone-Edge12
|0.68 × 369
|
GoMarkets-Real 10
|1.50 × 8
|
Exness-Real8
|2.00 × 1
|
ICMarkets-Live22
|2.29 × 41
|
GlobalPrime-Live
|2.80 × 5
|
ICMarketsSC-Live15
|3.00 × 5
|
RoboForex-ProCent-4
|4.08 × 13
|
ICMarketsSC-Live04
|5.00 × 3
|
JustForex-Live3
|5.00 × 1
|
ThreeTrader-Live
|5.28 × 18
|
ICMarketsSC-Live25
|5.85 × 115
|
XMGlobal-Real 32
|6.00 × 1
|
VantageInternational-Live 3
|7.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live26
|7.28 × 124
|
OctaFX-Real3
|7.76 × 37
|
Tickmill-Live09
|10.00 × 2
|
FXCM-USDReal04
|10.12 × 26
Personal Signal
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
171%
0
0
USD
USD
6.2K
USD
USD
145
100%
8 388
56%
100%
1.21
0.73
USD
USD
44%
1:500