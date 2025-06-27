SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / Multi currency Trade
Wing Cheong Chu

Multi currency Trade

Wing Cheong Chu
0 comentarios
Fiabilidad
145 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2023 171%
Pepperstone-Edge12
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
8 388
Transacciones Rentables:
4 770 (56.86%)
Transacciones Irrentables:
3 618 (43.13%)
Mejor transacción:
290.07 USD
Peor transacción:
-307.08 USD
Beneficio Bruto:
34 179.20 USD (1 796 271 pips)
Pérdidas Brutas:
-28 027.44 USD (1 617 046 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
15 (47.87 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
446.88 USD (3)
Ratio de Sharpe:
0.04
Actividad comercial:
99.63%
Carga máxima del depósito:
6.61%
Último trade:
2 días
Trades a la semana:
27
Tiempo medio de espera:
2 días
Factor de Recuperación:
2.09
Transacciones Largas:
3 889 (46.36%)
Transacciones Cortas:
4 499 (53.64%)
Factor de Beneficio:
1.22
Beneficio Esperado:
0.73 USD
Beneficio medio:
7.17 USD
Pérdidas medias:
-7.75 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
17 (-477.97 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-1 045.80 USD (12)
Crecimiento al mes:
4.18%
Pronóstico anual:
50.75%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
406.30 USD
Máxima:
2 937.15 USD (39.00%)
Reducción relativa:
De balance:
44.10% (2 937.15 USD)
De fondos:
19.55% (1 104.23 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
EURJPY 1679
AUDUSD 1678
EURUSD 1677
USDJPY 1677
NZDUSD 1677
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
EURJPY 3.2K
AUDUSD 1.3K
EURUSD -1.3K
USDJPY 2.7K
NZDUSD 234
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
EURJPY 96K
AUDUSD 32K
EURUSD -33K
USDJPY 93K
NZDUSD -5.9K
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +290.07 USD
Peor transacción: -307 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 3
Máximo de pérdidas consecutivas: 12
Beneficio máximo consecutivo: +47.87 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -477.97 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Pepperstone-Edge12" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

ICMarketsSC-Live23
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live09
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
Tickmill-Live08
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live20
0.40 × 5
TickmillUK-Live03
0.50 × 2
ICMarketsSC-Live10
0.53 × 36
Pepperstone-Edge12
0.68 × 369
GoMarkets-Real 10
1.50 × 8
Exness-Real8
2.00 × 1
ICMarkets-Live22
2.29 × 41
GlobalPrime-Live
2.80 × 5
ICMarketsSC-Live15
3.00 × 5
RoboForex-ProCent-4
4.08 × 13
ICMarketsSC-Live04
5.00 × 3
JustForex-Live3
5.00 × 1
ThreeTrader-Live
5.28 × 18
ICMarketsSC-Live25
5.85 × 115
XMGlobal-Real 32
6.00 × 1
VantageInternational-Live 3
7.00 × 1
ICMarketsSC-Live26
7.28 × 124
OctaFX-Real3
7.76 × 37
Tickmill-Live09
10.00 × 2
FXCM-USDReal04
10.12 × 26
otros 9...
Personal Signal
No hay comentarios
2025.12.23 04:53
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.05 01:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.02 00:59
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.28 00:04
80% of growth achieved within 28 days. This comprises 3.47% of days out of 807 days of the signal's entire lifetime.
