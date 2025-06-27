信号部分
信号 / MetaTrader 4 / Multi currency Trade
Wing Cheong Chu

Multi currency Trade

Wing Cheong Chu
0条评论
可靠性
145
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2023 171%
Pepperstone-Edge12
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
8 388
盈利交易:
4 770 (56.86%)
亏损交易:
3 618 (43.13%)
最好交易:
290.07 USD
最差交易:
-307.08 USD
毛利:
34 179.20 USD (1 796 271 pips)
毛利亏损:
-28 027.44 USD (1 617 046 pips)
最大连续赢利:
15 (47.87 USD)
最大连续盈利:
446.88 USD (3)
夏普比率:
0.04
交易活动:
99.63%
最大入金加载:
6.61%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
27
平均持有时间:
2 天
采收率:
2.09
长期交易:
3 889 (46.36%)
短期交易:
4 499 (53.64%)
利润因子:
1.22
预期回报:
0.73 USD
平均利润:
7.17 USD
平均损失:
-7.75 USD
最大连续失误:
17 (-477.97 USD)
最大连续亏损:
-1 045.80 USD (12)
每月增长:
4.18%
年度预测:
50.75%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
406.30 USD
最大值:
2 937.15 USD (39.00%)
相对跌幅:
结余:
44.10% (2 937.15 USD)
净值:
19.55% (1 104.23 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
EURJPY 1679
AUDUSD 1678
EURUSD 1677
USDJPY 1677
NZDUSD 1677
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
EURJPY 3.2K
AUDUSD 1.3K
EURUSD -1.3K
USDJPY 2.7K
NZDUSD 234
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
EURJPY 96K
AUDUSD 32K
EURUSD -33K
USDJPY 93K
NZDUSD -5.9K
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +290.07 USD
最差交易: -307 USD
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 12
最大连续盈利: +47.87 USD
最大连续亏损: -477.97 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Pepperstone-Edge12 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

ICMarketsSC-Live23
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live09
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
Tickmill-Live08
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live20
0.40 × 5
TickmillUK-Live03
0.50 × 2
ICMarketsSC-Live10
0.53 × 36
Pepperstone-Edge12
0.68 × 369
GoMarkets-Real 10
1.50 × 8
Exness-Real8
2.00 × 1
ICMarkets-Live22
2.29 × 41
GlobalPrime-Live
2.80 × 5
ICMarketsSC-Live15
3.00 × 5
RoboForex-ProCent-4
4.08 × 13
ICMarketsSC-Live04
5.00 × 3
JustForex-Live3
5.00 × 1
ThreeTrader-Live
5.28 × 18
ICMarketsSC-Live25
5.85 × 115
XMGlobal-Real 32
6.00 × 1
VantageInternational-Live 3
7.00 × 1
ICMarketsSC-Live26
7.28 × 124
OctaFX-Real3
7.76 × 37
Tickmill-Live09
10.00 × 2
FXCM-USDReal04
10.12 × 26
9 更多...
Personal Signal
没有评论
2025.12.23 04:53
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.05 01:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.02 00:59
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.28 00:04
80% of growth achieved within 28 days. This comprises 3.47% of days out of 807 days of the signal's entire lifetime.
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
Multi currency Trade
每月30 USD
171%
0
0
USD
6.2K
USD
145
100%
8 388
56%
100%
1.21
0.73
USD
44%
1:500
在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 4交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载