- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
8 388
盈利交易:
4 770 (56.86%)
亏损交易:
3 618 (43.13%)
最好交易:
290.07 USD
最差交易:
-307.08 USD
毛利:
34 179.20 USD (1 796 271 pips)
毛利亏损:
-28 027.44 USD (1 617 046 pips)
最大连续赢利:
15 (47.87 USD)
最大连续盈利:
446.88 USD (3)
夏普比率:
0.04
交易活动:
99.63%
最大入金加载:
6.61%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
27
平均持有时间:
2 天
采收率:
2.09
长期交易:
3 889 (46.36%)
短期交易:
4 499 (53.64%)
利润因子:
1.22
预期回报:
0.73 USD
平均利润:
7.17 USD
平均损失:
-7.75 USD
最大连续失误:
17 (-477.97 USD)
最大连续亏损:
-1 045.80 USD (12)
每月增长:
4.18%
年度预测:
50.75%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
406.30 USD
最大值:
2 937.15 USD (39.00%)
相对跌幅:
结余:
44.10% (2 937.15 USD)
净值:
19.55% (1 104.23 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURJPY
|1679
|AUDUSD
|1678
|EURUSD
|1677
|USDJPY
|1677
|NZDUSD
|1677
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURJPY
|3.2K
|AUDUSD
|1.3K
|EURUSD
|-1.3K
|USDJPY
|2.7K
|NZDUSD
|234
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURJPY
|96K
|AUDUSD
|32K
|EURUSD
|-33K
|USDJPY
|93K
|NZDUSD
|-5.9K
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +290.07 USD
最差交易: -307 USD
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 12
最大连续盈利: +47.87 USD
最大连续亏损: -477.97 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Pepperstone-Edge12 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live09
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live08
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live20
|0.40 × 5
|
TickmillUK-Live03
|0.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live10
|0.53 × 36
|
Pepperstone-Edge12
|0.68 × 369
|
GoMarkets-Real 10
|1.50 × 8
|
Exness-Real8
|2.00 × 1
|
ICMarkets-Live22
|2.29 × 41
|
GlobalPrime-Live
|2.80 × 5
|
ICMarketsSC-Live15
|3.00 × 5
|
RoboForex-ProCent-4
|4.08 × 13
|
ICMarketsSC-Live04
|5.00 × 3
|
JustForex-Live3
|5.00 × 1
|
ThreeTrader-Live
|5.28 × 18
|
ICMarketsSC-Live25
|5.85 × 115
|
XMGlobal-Real 32
|6.00 × 1
|
VantageInternational-Live 3
|7.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live26
|7.28 × 124
|
OctaFX-Real3
|7.76 × 37
|
Tickmill-Live09
|10.00 × 2
|
FXCM-USDReal04
|10.12 × 26
Personal Signal
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
171%
0
0
USD
USD
6.2K
USD
USD
145
100%
8 388
56%
100%
1.21
0.73
USD
USD
44%
1:500