SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / GreenZone FX
Kokoette Samuel Peter James

GreenZone FX

Kokoette Samuel Peter James
0 inceleme
13 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -2%
FTMO-Server2
1:30
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
525
Kârla kapanan işlemler:
237 (45.14%)
Zararla kapanan işlemler:
288 (54.86%)
En iyi işlem:
24.57 USD
En kötü işlem:
-224.49 USD
Brüt kâr:
2 589.16 USD (123 976 pips)
Brüt zarar:
-2 765.57 USD (209 139 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
30 (205.80 USD)
Maksimum ardışık kâr:
205.80 USD (30)
Sharpe oranı:
-0.02
Alım-satım etkinliği:
63.82%
Maks. mevduat yükü:
38.75%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
49
Ort. tutma süresi:
19 saat
Düzelme faktörü:
-0.14
Alış işlemleri:
295 (56.19%)
Satış işlemleri:
230 (43.81%)
Kâr faktörü:
0.94
Beklenen getiri:
-0.34 USD
Ortalama kâr:
10.92 USD
Ortalama zarar:
-9.60 USD
Maksimum ardışık kayıp:
15 (-180.19 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-462.67 USD (11)
Aylık büyüme:
-4.20%
Yıllık tahmin:
-50.99%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
471.66 USD
Maksimum:
1 222.03 USD (11.37%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
11.34% (1 219.47 USD)
Varlığa göre:
4.05% (403.53 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPUSD 90
EURUSD 66
USDCAD 66
AUDUSD 55
EURJPY 55
GBPJPY 50
USDCHF 40
USOIL.cash 11
USDJPY 10
EURGBP 10
UKOIL.cash 9
XAUUSD 8
AUDCHF 6
NZDUSD 6
JP225.cash 6
GBPAUD 4
GBPCAD 4
GBPCHF 4
EURCAD 4
EURAUD 3
AUDCAD 3
EURCHF 3
AUDJPY 3
NZDJPY 3
US500.cash 3
US30.cash 3
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPUSD 74
EURUSD -106
USDCAD 113
AUDUSD 138
EURJPY 114
GBPJPY -34
USDCHF -7
USOIL.cash -37
USDJPY -11
EURGBP -89
UKOIL.cash 2
XAUUSD -71
AUDCHF -43
NZDUSD 27
JP225.cash -401
GBPAUD 42
GBPCAD 29
GBPCHF 32
EURCAD -6
EURAUD -15
AUDCAD -8
EURCHF -19
AUDJPY 28
NZDJPY 19
US500.cash 29
US30.cash 25
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPUSD 3.8K
EURUSD -1.6K
USDCAD 2.1K
AUDUSD 241
EURJPY 2.9K
GBPJPY -2.5K
USDCHF -510
USOIL.cash -9K
USDJPY 3.3K
EURGBP -654
UKOIL.cash 660
XAUUSD -6.4K
AUDCHF -1.6K
NZDUSD 647
JP225.cash -133K
GBPAUD 6.5K
GBPCAD 3.5K
GBPCHF 2.2K
EURCAD -592
EURAUD -1.9K
AUDCAD -478
EURCHF -672
AUDJPY 821
NZDJPY 503
US500.cash 6.6K
US30.cash 40K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +24.57 USD
En kötü işlem: -224 USD
Maksimum ardışık kazanç: 30
Maksimum ardışık kayıp: 11
Maksimum ardışık kâr: +205.80 USD
Maksimum ardışık zarar: -180.19 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FTMO-Server2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ForexChief-Demo
5.67 × 3
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
İnceleme yok
2025.09.17 19:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.17 18:11
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.32% of days out of 76 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.12 12:53
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.11 09:40
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.27 15:27
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.64% of days out of 55 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.27 09:09
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.25 16:21
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.77% of days out of 53 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.24 01:55
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.23 22:48
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.15 04:14
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.10 11:00
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.04 15:07
Share of trading days is too low
2025.07.04 15:07
Share of days for 80% of trades is too low
2025.06.25 20:39
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.25 20:39
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.25 20:39
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.06.25 20:39
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.06.25 20:39
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
GreenZone FX
Ayda 30 USD
-2%
0
0
USD
9.8K
USD
13
0%
525
45%
64%
0.93
-0.34
USD
11%
1:30
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.