Kokoette Samuel Peter James

GreenZone FX

Kokoette Samuel Peter James
0 avis
13 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 -3%
FTMO-Server2
1:30
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
503
Bénéfice trades:
218 (43.33%)
Perte trades:
285 (56.66%)
Meilleure transaction:
24.57 USD
Pire transaction:
-224.49 USD
Bénéfice brut:
2 492.32 USD (105 888 pips)
Perte brute:
-2 753.17 USD (174 180 pips)
Gains consécutifs maximales:
15 (172.88 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
172.88 USD (15)
Ratio de Sharpe:
-0.03
Activité de trading:
62.82%
Charge de dépôt maximale:
38.75%
Dernier trade:
1 une heure avant
Trades par semaine:
39
Temps de détention moyen:
19 heures
Facteur de récupération:
-0.21
Longs trades:
283 (56.26%)
Courts trades:
220 (43.74%)
Facteur de profit:
0.91
Rendement attendu:
-0.52 USD
Bénéfice moyen:
11.43 USD
Perte moyenne:
-9.66 USD
Pertes consécutives maximales:
15 (-180.19 USD)
Perte consécutive maximale:
-462.67 USD (11)
Croissance mensuelle:
-6.56%
Prévision annuelle:
-80.57%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
471.66 USD
Maximal:
1 222.03 USD (11.37%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
11.34% (1 219.47 USD)
Par fonds propres:
4.05% (403.53 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GBPUSD 89
USDCAD 65
EURUSD 64
AUDUSD 54
EURJPY 54
GBPJPY 50
USDCHF 40
EURGBP 10
USDJPY 9
USOIL.cash 8
UKOIL.cash 6
AUDCHF 6
XAUUSD 5
NZDUSD 5
GBPAUD 4
GBPCAD 4
GBPCHF 4
EURCAD 4
EURAUD 3
AUDCAD 3
EURCHF 3
AUDJPY 3
NZDJPY 3
JP225.cash 3
US500.cash 2
US30.cash 2
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GBPUSD 68
USDCAD 105
EURUSD -110
AUDUSD 133
EURJPY 109
GBPJPY -34
USDCHF -7
EURGBP -89
USDJPY -19
USOIL.cash -40
UKOIL.cash 0
AUDCHF -43
XAUUSD -109
NZDUSD 14
GBPAUD 42
GBPCAD 29
GBPCHF 32
EURCAD -6
EURAUD -15
AUDCAD -8
EURCHF -19
AUDJPY 28
NZDJPY 19
JP225.cash -389
US500.cash 25
US30.cash 23
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GBPUSD 3.2K
USDCAD 1.8K
EURUSD -2K
AUDUSD 7
EURJPY 2.5K
GBPJPY -2.5K
USDCHF -510
EURGBP -654
USDJPY 2.1K
USOIL.cash -11K
UKOIL.cash -267
AUDCHF -1.6K
XAUUSD -10K
NZDUSD 5
GBPAUD 6.5K
GBPCAD 3.5K
GBPCHF 2.2K
EURCAD -592
EURAUD -1.9K
AUDCAD -478
EURCHF -672
AUDJPY 821
NZDJPY 503
JP225.cash -98K
US500.cash 4.6K
US30.cash 34K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +24.57 USD
Pire transaction: -224 USD
Gains consécutifs maximales: 15
Pertes consécutives maximales: 11
Bénéfice consécutif maximal: +172.88 USD
Perte consécutive maximale: -180.19 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FTMO-Server2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ForexChief-Demo
5.67 × 3
Aucun avis
2025.09.17 19:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.17 18:11
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.32% of days out of 76 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.12 12:53
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.11 09:40
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.27 15:27
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.64% of days out of 55 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.27 09:09
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.25 16:21
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.77% of days out of 53 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.24 01:55
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.23 22:48
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.15 04:14
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.10 11:00
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.04 15:07
Share of trading days is too low
2025.07.04 15:07
Share of days for 80% of trades is too low
2025.06.25 20:39
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.25 20:39
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.25 20:39
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.06.25 20:39
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.06.25 20:39
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.