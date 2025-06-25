SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / GreenZone FX
Kokoette Samuel Peter James

GreenZone FX

Kokoette Samuel Peter James
0 comentários
25 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 -0%
FTMO-Server2
1:30
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
1 093
Negociações com lucro:
486 (44.46%)
Negociações com perda:
607 (55.54%)
Melhor negociação:
46.17 USD
Pior negociação:
-224.49 USD
Lucro bruto:
5 260.96 USD (2 349 010 pips)
Perda bruta:
-5 264.05 USD (892 614 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
30 (205.80 USD)
Máximo lucro consecutivo:
205.80 USD (30)
Índice de Sharpe:
0.00
Atividade de negociação:
63.66%
Depósito máximo carregado:
72.36%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
19
Tempo médio de espera:
17 horas
Fator de recuperação:
-0.00
Negociações longas:
570 (52.15%)
Negociações curtas:
523 (47.85%)
Fator de lucro:
1.00
Valor esperado:
-0.00 USD
Lucro médio:
10.83 USD
Perda média:
-8.67 USD
Máximo de perdas consecutivas:
16 (-202.42 USD)
Máxima perda consecutiva:
-462.67 USD (11)
Crescimento mensal:
-3.07%
Previsão anual:
-37.30%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
471.66 USD
Máximo:
1 222.03 USD (11.37%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
11.34% (1 219.47 USD)
Pelo Capital Líquido:
4.05% (403.53 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
GBPUSD 121
EURUSD 118
USDCAD 99
AUDUSD 91
EURJPY 85
GBPJPY 80
USDCHF 49
NZDUSD 48
USDJPY 45
USOIL.cash 35
JP225.cash 33
UKOIL.cash 30
ETHUSD 29
GER40.cash 25
US30.cash 23
UK100.cash 21
ADAUSD 20
US500.cash 19
XAUUSD 12
NZDJPY 12
BTCUSD 12
EURGBP 10
AUDJPY 7
XRPUSD 7
AUDCHF 6
XCUUSD 6
NATGAS.cash 6
GBPAUD 4
GBPCAD 4
GBPCHF 4
EURCAD 4
EURAUD 3
AUDCAD 3
EURCHF 3
XAGUSD 3
BNBUSD 3
LTCUSD 3
US100.cash 3
CADJPY 3
XPTUSD 2
XPDUSD 2
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
GBPUSD 130
EURUSD -141
USDCAD 37
AUDUSD 64
EURJPY 206
GBPJPY 70
USDCHF 29
NZDUSD -146
USDJPY -101
USOIL.cash -27
JP225.cash -359
UKOIL.cash 67
ETHUSD 67
GER40.cash 60
US30.cash 36
UK100.cash 48
ADAUSD -24
US500.cash -113
XAUUSD -43
NZDJPY 43
BTCUSD 119
EURGBP -89
AUDJPY 85
XRPUSD -1
AUDCHF -43
XCUUSD -24
NATGAS.cash -53
GBPAUD 42
GBPCAD 29
GBPCHF 32
EURCAD -6
EURAUD -15
AUDCAD -8
EURCHF -19
XAGUSD 27
BNBUSD -22
LTCUSD 13
US100.cash 14
CADJPY -43
XPTUSD 18
XPDUSD 38
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
GBPUSD 6.7K
EURUSD 1.2K
USDCAD 2.3K
AUDUSD -2K
EURJPY 13K
GBPJPY 6.3K
USDCHF 284
NZDUSD -576
USDJPY 2.5K
USOIL.cash -11K
JP225.cash -96K
UKOIL.cash 5.5K
ETHUSD 41K
GER40.cash 169K
US30.cash 57K
UK100.cash 13K
ADAUSD -283
US500.cash -31K
XAUUSD -3.2K
NZDJPY 1.5K
BTCUSD 1.2M
EURGBP -654
AUDJPY 3K
XRPUSD 528
AUDCHF -1.6K
XCUUSD -1.8K
NATGAS.cash -322
GBPAUD 6.5K
GBPCAD 3.5K
GBPCHF 2.2K
EURCAD -592
EURAUD -1.9K
AUDCAD -478
EURCHF -672
XAGUSD 547
BNBUSD -1.9K
LTCUSD 437
US100.cash 31K
CADJPY -1.1K
XPTUSD 1.9K
XPDUSD 3.8K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +46.17 USD
Pior negociação: -224 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 30
Máximo de perdas consecutivas: 11
Máximo lucro consecutivo: +205.80 USD
Máxima perda consecutiva: -202.42 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FTMO-Server2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

ForexChief-Demo
5.67 × 3
Sem comentários
2025.12.26 00:59
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.19 07:20
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.59% of days out of 169 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.02 15:12
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.16 18:07
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.16 10:37
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.09 17:45
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.02% of days out of 98 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.17 19:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.17 18:11
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.32% of days out of 76 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.12 12:53
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.11 09:40
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.27 15:27
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.64% of days out of 55 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.27 09:09
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.25 16:21
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.77% of days out of 53 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.24 01:55
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.23 22:48
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.15 04:14
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.10 11:00
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.04 15:07
Share of trading days is too low
2025.07.04 15:07
Share of days for 80% of trades is too low
2025.06.25 20:39
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 4 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.