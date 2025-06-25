SeñalesSecciones
Kokoette Samuel Peter James

GreenZone FX

Kokoette Samuel Peter James
0 comentarios
25 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 -0%
FTMO-Server2
1:30
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
1 093
Transacciones Rentables:
486 (44.46%)
Transacciones Irrentables:
607 (55.54%)
Mejor transacción:
46.17 USD
Peor transacción:
-224.49 USD
Beneficio Bruto:
5 260.96 USD (2 349 010 pips)
Pérdidas Brutas:
-5 264.05 USD (892 614 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
30 (205.80 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
205.80 USD (30)
Ratio de Sharpe:
0.00
Actividad comercial:
63.66%
Carga máxima del depósito:
72.36%
Último trade:
23 horas
Trades a la semana:
19
Tiempo medio de espera:
17 horas
Factor de Recuperación:
-0.00
Transacciones Largas:
570 (52.15%)
Transacciones Cortas:
523 (47.85%)
Factor de Beneficio:
1.00
Beneficio Esperado:
-0.00 USD
Beneficio medio:
10.83 USD
Pérdidas medias:
-8.67 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
16 (-202.42 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-462.67 USD (11)
Crecimiento al mes:
-3.07%
Pronóstico anual:
-37.30%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
471.66 USD
Máxima:
1 222.03 USD (11.37%)
Reducción relativa:
De balance:
11.34% (1 219.47 USD)
De fondos:
4.05% (403.53 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
GBPUSD 121
EURUSD 118
USDCAD 99
AUDUSD 91
EURJPY 85
GBPJPY 80
USDCHF 49
NZDUSD 48
USDJPY 45
USOIL.cash 35
JP225.cash 33
UKOIL.cash 30
ETHUSD 29
GER40.cash 25
US30.cash 23
UK100.cash 21
ADAUSD 20
US500.cash 19
XAUUSD 12
NZDJPY 12
BTCUSD 12
EURGBP 10
AUDJPY 7
XRPUSD 7
AUDCHF 6
XCUUSD 6
NATGAS.cash 6
GBPAUD 4
GBPCAD 4
GBPCHF 4
EURCAD 4
EURAUD 3
AUDCAD 3
EURCHF 3
XAGUSD 3
BNBUSD 3
LTCUSD 3
US100.cash 3
CADJPY 3
XPTUSD 2
XPDUSD 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
GBPUSD 130
EURUSD -141
USDCAD 37
AUDUSD 64
EURJPY 206
GBPJPY 70
USDCHF 29
NZDUSD -146
USDJPY -101
USOIL.cash -27
JP225.cash -359
UKOIL.cash 67
ETHUSD 67
GER40.cash 60
US30.cash 36
UK100.cash 48
ADAUSD -24
US500.cash -113
XAUUSD -43
NZDJPY 43
BTCUSD 119
EURGBP -89
AUDJPY 85
XRPUSD -1
AUDCHF -43
XCUUSD -24
NATGAS.cash -53
GBPAUD 42
GBPCAD 29
GBPCHF 32
EURCAD -6
EURAUD -15
AUDCAD -8
EURCHF -19
XAGUSD 27
BNBUSD -22
LTCUSD 13
US100.cash 14
CADJPY -43
XPTUSD 18
XPDUSD 38
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
GBPUSD 6.7K
EURUSD 1.2K
USDCAD 2.3K
AUDUSD -2K
EURJPY 13K
GBPJPY 6.3K
USDCHF 284
NZDUSD -576
USDJPY 2.5K
USOIL.cash -11K
JP225.cash -96K
UKOIL.cash 5.5K
ETHUSD 41K
GER40.cash 169K
US30.cash 57K
UK100.cash 13K
ADAUSD -283
US500.cash -31K
XAUUSD -3.2K
NZDJPY 1.5K
BTCUSD 1.2M
EURGBP -654
AUDJPY 3K
XRPUSD 528
AUDCHF -1.6K
XCUUSD -1.8K
NATGAS.cash -322
GBPAUD 6.5K
GBPCAD 3.5K
GBPCHF 2.2K
EURCAD -592
EURAUD -1.9K
AUDCAD -478
EURCHF -672
XAGUSD 547
BNBUSD -1.9K
LTCUSD 437
US100.cash 31K
CADJPY -1.1K
XPTUSD 1.9K
XPDUSD 3.8K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +46.17 USD
Peor transacción: -224 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 30
Máximo de pérdidas consecutivas: 11
Beneficio máximo consecutivo: +205.80 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -202.42 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "FTMO-Server2" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

ForexChief-Demo
5.67 × 3
No hay comentarios
2025.12.26 00:59
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.19 07:20
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.59% of days out of 169 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.02 15:12
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.16 18:07
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.16 10:37
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.09 17:45
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.02% of days out of 98 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.17 19:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.17 18:11
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.32% of days out of 76 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.12 12:53
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.11 09:40
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.27 15:27
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.64% of days out of 55 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.27 09:09
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.25 16:21
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.77% of days out of 53 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.24 01:55
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.23 22:48
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.15 04:14
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.10 11:00
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.04 15:07
Share of trading days is too low
2025.07.04 15:07
Share of days for 80% of trades is too low
2025.06.25 20:39
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
GreenZone FX
30 USD al mes
-0%
0
0
USD
10K
USD
25
0%
1 093
44%
64%
0.99
-0.00
USD
11%
1:30
