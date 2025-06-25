信号部分
信号 / MetaTrader 4 / GreenZone FX
Kokoette Samuel Peter James

GreenZone FX

Kokoette Samuel Peter James
0条评论
25
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 -0%
FTMO-Server2
1:30
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
1 093
盈利交易:
486 (44.46%)
亏损交易:
607 (55.54%)
最好交易:
46.17 USD
最差交易:
-224.49 USD
毛利:
5 260.96 USD (2 349 010 pips)
毛利亏损:
-5 264.05 USD (892 614 pips)
最大连续赢利:
30 (205.80 USD)
最大连续盈利:
205.80 USD (30)
夏普比率:
0.00
交易活动:
63.66%
最大入金加载:
72.36%
最近交易:
4 几小时前
每周交易:
19
平均持有时间:
17 小时
采收率:
-0.00
长期交易:
570 (52.15%)
短期交易:
523 (47.85%)
利润因子:
1.00
预期回报:
-0.00 USD
平均利润:
10.83 USD
平均损失:
-8.67 USD
最大连续失误:
16 (-202.42 USD)
最大连续亏损:
-462.67 USD (11)
每月增长:
-3.07%
年度预测:
-37.30%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
471.66 USD
最大值:
1 222.03 USD (11.37%)
相对跌幅:
结余:
11.34% (1 219.47 USD)
净值:
4.05% (403.53 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
GBPUSD 121
EURUSD 118
USDCAD 99
AUDUSD 91
EURJPY 85
GBPJPY 80
USDCHF 49
NZDUSD 48
USDJPY 45
USOIL.cash 35
JP225.cash 33
UKOIL.cash 30
ETHUSD 29
GER40.cash 25
US30.cash 23
UK100.cash 21
ADAUSD 20
US500.cash 19
XAUUSD 12
NZDJPY 12
BTCUSD 12
EURGBP 10
AUDJPY 7
XRPUSD 7
AUDCHF 6
XCUUSD 6
NATGAS.cash 6
GBPAUD 4
GBPCAD 4
GBPCHF 4
EURCAD 4
EURAUD 3
AUDCAD 3
EURCHF 3
XAGUSD 3
BNBUSD 3
LTCUSD 3
US100.cash 3
CADJPY 3
XPTUSD 2
XPDUSD 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
GBPUSD 130
EURUSD -141
USDCAD 37
AUDUSD 64
EURJPY 206
GBPJPY 70
USDCHF 29
NZDUSD -146
USDJPY -101
USOIL.cash -27
JP225.cash -359
UKOIL.cash 67
ETHUSD 67
GER40.cash 60
US30.cash 36
UK100.cash 48
ADAUSD -24
US500.cash -113
XAUUSD -43
NZDJPY 43
BTCUSD 119
EURGBP -89
AUDJPY 85
XRPUSD -1
AUDCHF -43
XCUUSD -24
NATGAS.cash -53
GBPAUD 42
GBPCAD 29
GBPCHF 32
EURCAD -6
EURAUD -15
AUDCAD -8
EURCHF -19
XAGUSD 27
BNBUSD -22
LTCUSD 13
US100.cash 14
CADJPY -43
XPTUSD 18
XPDUSD 38
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
GBPUSD 6.7K
EURUSD 1.2K
USDCAD 2.3K
AUDUSD -2K
EURJPY 13K
GBPJPY 6.3K
USDCHF 284
NZDUSD -576
USDJPY 2.5K
USOIL.cash -11K
JP225.cash -96K
UKOIL.cash 5.5K
ETHUSD 41K
GER40.cash 169K
US30.cash 57K
UK100.cash 13K
ADAUSD -283
US500.cash -31K
XAUUSD -3.2K
NZDJPY 1.5K
BTCUSD 1.2M
EURGBP -654
AUDJPY 3K
XRPUSD 528
AUDCHF -1.6K
XCUUSD -1.8K
NATGAS.cash -322
GBPAUD 6.5K
GBPCAD 3.5K
GBPCHF 2.2K
EURCAD -592
EURAUD -1.9K
AUDCAD -478
EURCHF -672
XAGUSD 547
BNBUSD -1.9K
LTCUSD 437
US100.cash 31K
CADJPY -1.1K
XPTUSD 1.9K
XPDUSD 3.8K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +46.17 USD
最差交易: -224 USD
最大连续赢利: 30
最大连续失误: 11
最大连续盈利: +205.80 USD
最大连续亏损: -202.42 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FTMO-Server2 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

ForexChief-Demo
5.67 × 3
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
GreenZone FX
每月30 USD
-0%
0
0
USD
10K
USD
25
0%
1 093
44%
64%
0.99
-0.00
USD
11%
1:30
