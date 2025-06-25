シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / GreenZone FX
Kokoette Samuel Peter James

GreenZone FX

Kokoette Samuel Peter James
レビュー0件
25週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 -0%
FTMO-Server2
1:30
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
1 093
利益トレード:
486 (44.46%)
損失トレード:
607 (55.54%)
ベストトレード:
46.17 USD
最悪のトレード:
-224.49 USD
総利益:
5 260.96 USD (2 349 010 pips)
総損失:
-5 264.05 USD (892 614 pips)
最大連続の勝ち:
30 (205.80 USD)
最大連続利益:
205.80 USD (30)
シャープレシオ:
0.00
取引アクティビティ:
63.66%
最大入金額:
72.36%
最近のトレード:
3 日前
1週間当たりの取引:
19
平均保有時間:
17 時間
リカバリーファクター:
-0.00
長いトレード:
570 (52.15%)
短いトレード:
523 (47.85%)
プロフィットファクター:
1.00
期待されたペイオフ:
-0.00 USD
平均利益:
10.83 USD
平均損失:
-8.67 USD
最大連続の負け:
16 (-202.42 USD)
最大連続損失:
-462.67 USD (11)
月間成長:
-3.07%
年間予想:
-37.30%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
471.66 USD
最大の:
1 222.03 USD (11.37%)
比較ドローダウン:
残高による:
11.34% (1 219.47 USD)
エクイティによる:
4.05% (403.53 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
GBPUSD 121
EURUSD 118
USDCAD 99
AUDUSD 91
EURJPY 85
GBPJPY 80
USDCHF 49
NZDUSD 48
USDJPY 45
USOIL.cash 35
JP225.cash 33
UKOIL.cash 30
ETHUSD 29
GER40.cash 25
US30.cash 23
UK100.cash 21
ADAUSD 20
US500.cash 19
XAUUSD 12
NZDJPY 12
BTCUSD 12
EURGBP 10
AUDJPY 7
XRPUSD 7
AUDCHF 6
XCUUSD 6
NATGAS.cash 6
GBPAUD 4
GBPCAD 4
GBPCHF 4
EURCAD 4
EURAUD 3
AUDCAD 3
EURCHF 3
XAGUSD 3
BNBUSD 3
LTCUSD 3
US100.cash 3
CADJPY 3
XPTUSD 2
XPDUSD 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
GBPUSD 130
EURUSD -141
USDCAD 37
AUDUSD 64
EURJPY 206
GBPJPY 70
USDCHF 29
NZDUSD -146
USDJPY -101
USOIL.cash -27
JP225.cash -359
UKOIL.cash 67
ETHUSD 67
GER40.cash 60
US30.cash 36
UK100.cash 48
ADAUSD -24
US500.cash -113
XAUUSD -43
NZDJPY 43
BTCUSD 119
EURGBP -89
AUDJPY 85
XRPUSD -1
AUDCHF -43
XCUUSD -24
NATGAS.cash -53
GBPAUD 42
GBPCAD 29
GBPCHF 32
EURCAD -6
EURAUD -15
AUDCAD -8
EURCHF -19
XAGUSD 27
BNBUSD -22
LTCUSD 13
US100.cash 14
CADJPY -43
XPTUSD 18
XPDUSD 38
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
GBPUSD 6.7K
EURUSD 1.2K
USDCAD 2.3K
AUDUSD -2K
EURJPY 13K
GBPJPY 6.3K
USDCHF 284
NZDUSD -576
USDJPY 2.5K
USOIL.cash -11K
JP225.cash -96K
UKOIL.cash 5.5K
ETHUSD 41K
GER40.cash 169K
US30.cash 57K
UK100.cash 13K
ADAUSD -283
US500.cash -31K
XAUUSD -3.2K
NZDJPY 1.5K
BTCUSD 1.2M
EURGBP -654
AUDJPY 3K
XRPUSD 528
AUDCHF -1.6K
XCUUSD -1.8K
NATGAS.cash -322
GBPAUD 6.5K
GBPCAD 3.5K
GBPCHF 2.2K
EURCAD -592
EURAUD -1.9K
AUDCAD -478
EURCHF -672
XAGUSD 547
BNBUSD -1.9K
LTCUSD 437
US100.cash 31K
CADJPY -1.1K
XPTUSD 1.9K
XPDUSD 3.8K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +46.17 USD
最悪のトレード: -224 USD
最大連続の勝ち: 30
最大連続の負け: 11
最大連続利益: +205.80 USD
最大連続損失: -202.42 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FTMO-Server2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

ForexChief-Demo
5.67 × 3
