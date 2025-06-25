- Growth
Trades:
1 089
Profit Trades:
485 (44.53%)
Loss Trades:
604 (55.46%)
Best trade:
46.17 USD
Worst trade:
-224.49 USD
Gross Profit:
5 247.46 USD (2 348 792 pips)
Gross Loss:
-5 203.88 USD (889 875 pips)
Maximum consecutive wins:
30 (205.80 USD)
Maximal consecutive profit:
205.80 USD (30)
Sharpe Ratio:
0.00
Trading activity:
63.66%
Max deposit load:
72.36%
Latest trade:
4 days ago
Trades per week:
21
Avg holding time:
17 hours
Recovery Factor:
0.04
Long Trades:
569 (52.25%)
Short Trades:
520 (47.75%)
Profit Factor:
1.01
Expected Payoff:
0.04 USD
Average Profit:
10.82 USD
Average Loss:
-8.62 USD
Maximum consecutive losses:
16 (-202.42 USD)
Maximal consecutive loss:
-462.67 USD (11)
Monthly growth:
-2.62%
Annual Forecast:
-31.81%
Algo trading:
0%
Drawdown by balance:
Absolute:
471.66 USD
Maximal:
1 222.03 USD (11.37%)
Relative drawdown:
By Balance:
11.34% (1 219.47 USD)
By Equity:
4.05% (403.53 USD)
Distribution
|Symbol
|Deals
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|121
|EURUSD
|118
|USDCAD
|99
|AUDUSD
|91
|EURJPY
|85
|GBPJPY
|77
|USDCHF
|49
|NZDUSD
|48
|USDJPY
|45
|USOIL.cash
|35
|JP225.cash
|33
|UKOIL.cash
|30
|ETHUSD
|29
|GER40.cash
|25
|US30.cash
|23
|UK100.cash
|21
|ADAUSD
|20
|US500.cash
|19
|XAUUSD
|12
|NZDJPY
|12
|BTCUSD
|12
|EURGBP
|10
|XRPUSD
|7
|AUDCHF
|6
|AUDJPY
|6
|XCUUSD
|6
|NATGAS.cash
|6
|GBPAUD
|4
|GBPCAD
|4
|GBPCHF
|4
|EURCAD
|4
|EURAUD
|3
|AUDCAD
|3
|EURCHF
|3
|XAGUSD
|3
|BNBUSD
|3
|LTCUSD
|3
|US100.cash
|3
|CADJPY
|3
|XPTUSD
|2
|XPDUSD
|2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbol
|Gross Profit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|GBPUSD
|130
|EURUSD
|-141
|USDCAD
|37
|AUDUSD
|64
|EURJPY
|206
|GBPJPY
|130
|USDCHF
|29
|NZDUSD
|-146
|USDJPY
|-101
|USOIL.cash
|-27
|JP225.cash
|-359
|UKOIL.cash
|67
|ETHUSD
|67
|GER40.cash
|60
|US30.cash
|36
|UK100.cash
|48
|ADAUSD
|-24
|US500.cash
|-113
|XAUUSD
|-43
|NZDJPY
|43
|BTCUSD
|119
|EURGBP
|-89
|XRPUSD
|-1
|AUDCHF
|-43
|AUDJPY
|72
|XCUUSD
|-24
|NATGAS.cash
|-53
|GBPAUD
|42
|GBPCAD
|29
|GBPCHF
|32
|EURCAD
|-6
|EURAUD
|-15
|AUDCAD
|-8
|EURCHF
|-19
|XAGUSD
|27
|BNBUSD
|-22
|LTCUSD
|13
|US100.cash
|14
|CADJPY
|-43
|XPTUSD
|18
|XPDUSD
|38
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Symbol
|Gross Profit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|GBPUSD
|6.7K
|EURUSD
|1.2K
|USDCAD
|2.3K
|AUDUSD
|-2K
|EURJPY
|13K
|GBPJPY
|9.1K
|USDCHF
|284
|NZDUSD
|-576
|USDJPY
|2.5K
|USOIL.cash
|-11K
|JP225.cash
|-96K
|UKOIL.cash
|5.5K
|ETHUSD
|41K
|GER40.cash
|169K
|US30.cash
|57K
|UK100.cash
|13K
|ADAUSD
|-283
|US500.cash
|-31K
|XAUUSD
|-3.2K
|NZDJPY
|1.5K
|BTCUSD
|1.2M
|EURGBP
|-654
|XRPUSD
|528
|AUDCHF
|-1.6K
|AUDJPY
|2.7K
|XCUUSD
|-1.8K
|NATGAS.cash
|-322
|GBPAUD
|6.5K
|GBPCAD
|3.5K
|GBPCHF
|2.2K
|EURCAD
|-592
|EURAUD
|-1.9K
|AUDCAD
|-478
|EURCHF
|-672
|XAGUSD
|547
|BNBUSD
|-1.9K
|LTCUSD
|437
|US100.cash
|31K
|CADJPY
|-1.1K
|XPTUSD
|1.9K
|XPDUSD
|3.8K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
Best trade: +46.17 USD
Worst trade: -224 USD
Maximum consecutive wins: 30
Maximum consecutive losses: 11
Maximal consecutive profit: +205.80 USD
Maximal consecutive loss: -202.42 USD
The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "FTMO-Server2" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.
