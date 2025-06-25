- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
1 093
Gewinntrades:
486 (44.46%)
Verlusttrades:
607 (55.54%)
Bester Trade:
46.17 USD
Schlechtester Trade:
-224.49 USD
Bruttoprofit:
5 260.96 USD (2 349 010 pips)
Bruttoverlust:
-5 264.05 USD (892 614 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
30 (205.80 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
205.80 USD (30)
Sharpe Ratio:
0.00
Trading-Aktivität:
62.47%
Max deposit load:
72.36%
Letzter Trade:
4 Stunden
Trades pro Woche:
22
Durchschn. Haltezeit:
17 Stunden
Erholungsfaktor:
-0.00
Long-Positionen:
570 (52.15%)
Short-Positionen:
523 (47.85%)
Profit-Faktor:
1.00
Mathematische Gewinnerwartung:
-0.00 USD
Durchschnittlicher Profit:
10.83 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-8.67 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
16 (-202.42 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-462.67 USD (11)
Wachstum pro Monat :
-3.07%
Jahresprognose:
-37.30%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
471.66 USD
Maximaler:
1 222.03 USD (11.37%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
11.34% (1 219.47 USD)
Kapital:
4.05% (403.53 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|121
|EURUSD
|118
|USDCAD
|99
|AUDUSD
|91
|EURJPY
|85
|GBPJPY
|80
|USDCHF
|49
|NZDUSD
|48
|USDJPY
|45
|USOIL.cash
|35
|JP225.cash
|33
|UKOIL.cash
|30
|ETHUSD
|29
|GER40.cash
|25
|US30.cash
|23
|UK100.cash
|21
|ADAUSD
|20
|US500.cash
|19
|XAUUSD
|12
|NZDJPY
|12
|BTCUSD
|12
|EURGBP
|10
|AUDJPY
|7
|XRPUSD
|7
|AUDCHF
|6
|XCUUSD
|6
|NATGAS.cash
|6
|GBPAUD
|4
|GBPCAD
|4
|GBPCHF
|4
|EURCAD
|4
|EURAUD
|3
|AUDCAD
|3
|EURCHF
|3
|XAGUSD
|3
|BNBUSD
|3
|LTCUSD
|3
|US100.cash
|3
|CADJPY
|3
|XPTUSD
|2
|XPDUSD
|2
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|GBPUSD
|130
|EURUSD
|-141
|USDCAD
|37
|AUDUSD
|64
|EURJPY
|206
|GBPJPY
|70
|USDCHF
|29
|NZDUSD
|-146
|USDJPY
|-101
|USOIL.cash
|-27
|JP225.cash
|-359
|UKOIL.cash
|67
|ETHUSD
|67
|GER40.cash
|60
|US30.cash
|36
|UK100.cash
|48
|ADAUSD
|-24
|US500.cash
|-113
|XAUUSD
|-43
|NZDJPY
|43
|BTCUSD
|119
|EURGBP
|-89
|AUDJPY
|85
|XRPUSD
|-1
|AUDCHF
|-43
|XCUUSD
|-24
|NATGAS.cash
|-53
|GBPAUD
|42
|GBPCAD
|29
|GBPCHF
|32
|EURCAD
|-6
|EURAUD
|-15
|AUDCAD
|-8
|EURCHF
|-19
|XAGUSD
|27
|BNBUSD
|-22
|LTCUSD
|13
|US100.cash
|14
|CADJPY
|-43
|XPTUSD
|18
|XPDUSD
|38
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|GBPUSD
|6.7K
|EURUSD
|1.2K
|USDCAD
|2.3K
|AUDUSD
|-2K
|EURJPY
|13K
|GBPJPY
|6.3K
|USDCHF
|284
|NZDUSD
|-576
|USDJPY
|2.5K
|USOIL.cash
|-11K
|JP225.cash
|-96K
|UKOIL.cash
|5.5K
|ETHUSD
|41K
|GER40.cash
|169K
|US30.cash
|57K
|UK100.cash
|13K
|ADAUSD
|-283
|US500.cash
|-31K
|XAUUSD
|-3.2K
|NZDJPY
|1.5K
|BTCUSD
|1.2M
|EURGBP
|-654
|AUDJPY
|3K
|XRPUSD
|528
|AUDCHF
|-1.6K
|XCUUSD
|-1.8K
|NATGAS.cash
|-322
|GBPAUD
|6.5K
|GBPCAD
|3.5K
|GBPCHF
|2.2K
|EURCAD
|-592
|EURAUD
|-1.9K
|AUDCAD
|-478
|EURCHF
|-672
|XAGUSD
|547
|BNBUSD
|-1.9K
|LTCUSD
|437
|US100.cash
|31K
|CADJPY
|-1.1K
|XPTUSD
|1.9K
|XPDUSD
|3.8K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +46.17 USD
Schlechtester Trade: -224 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 30
Max. aufeinandergehende Verluste: 11
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +205.80 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -202.42 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "FTMO-Server2" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
ForexChief-Demo
|5.67 × 3
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
30 USD pro Monat
-0%
0
0
USD
USD
10K
USD
USD
25
0%
1 093
44%
62%
0.99
-0.00
USD
USD
11%
1:30