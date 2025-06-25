SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / GreenZone FX
Kokoette Samuel Peter James

GreenZone FX

Kokoette Samuel Peter James
0 Bewertungen
25 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 -0%
FTMO-Server2
1:30
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
1 093
Gewinntrades:
486 (44.46%)
Verlusttrades:
607 (55.54%)
Bester Trade:
46.17 USD
Schlechtester Trade:
-224.49 USD
Bruttoprofit:
5 260.96 USD (2 349 010 pips)
Bruttoverlust:
-5 264.05 USD (892 614 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
30 (205.80 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
205.80 USD (30)
Sharpe Ratio:
0.00
Trading-Aktivität:
62.47%
Max deposit load:
72.36%
Letzter Trade:
4 Stunden
Trades pro Woche:
22
Durchschn. Haltezeit:
17 Stunden
Erholungsfaktor:
-0.00
Long-Positionen:
570 (52.15%)
Short-Positionen:
523 (47.85%)
Profit-Faktor:
1.00
Mathematische Gewinnerwartung:
-0.00 USD
Durchschnittlicher Profit:
10.83 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-8.67 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
16 (-202.42 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-462.67 USD (11)
Wachstum pro Monat :
-3.07%
Jahresprognose:
-37.30%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
471.66 USD
Maximaler:
1 222.03 USD (11.37%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
11.34% (1 219.47 USD)
Kapital:
4.05% (403.53 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
GBPUSD 121
EURUSD 118
USDCAD 99
AUDUSD 91
EURJPY 85
GBPJPY 80
USDCHF 49
NZDUSD 48
USDJPY 45
USOIL.cash 35
JP225.cash 33
UKOIL.cash 30
ETHUSD 29
GER40.cash 25
US30.cash 23
UK100.cash 21
ADAUSD 20
US500.cash 19
XAUUSD 12
NZDJPY 12
BTCUSD 12
EURGBP 10
AUDJPY 7
XRPUSD 7
AUDCHF 6
XCUUSD 6
NATGAS.cash 6
GBPAUD 4
GBPCAD 4
GBPCHF 4
EURCAD 4
EURAUD 3
AUDCAD 3
EURCHF 3
XAGUSD 3
BNBUSD 3
LTCUSD 3
US100.cash 3
CADJPY 3
XPTUSD 2
XPDUSD 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
GBPUSD 130
EURUSD -141
USDCAD 37
AUDUSD 64
EURJPY 206
GBPJPY 70
USDCHF 29
NZDUSD -146
USDJPY -101
USOIL.cash -27
JP225.cash -359
UKOIL.cash 67
ETHUSD 67
GER40.cash 60
US30.cash 36
UK100.cash 48
ADAUSD -24
US500.cash -113
XAUUSD -43
NZDJPY 43
BTCUSD 119
EURGBP -89
AUDJPY 85
XRPUSD -1
AUDCHF -43
XCUUSD -24
NATGAS.cash -53
GBPAUD 42
GBPCAD 29
GBPCHF 32
EURCAD -6
EURAUD -15
AUDCAD -8
EURCHF -19
XAGUSD 27
BNBUSD -22
LTCUSD 13
US100.cash 14
CADJPY -43
XPTUSD 18
XPDUSD 38
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
GBPUSD 6.7K
EURUSD 1.2K
USDCAD 2.3K
AUDUSD -2K
EURJPY 13K
GBPJPY 6.3K
USDCHF 284
NZDUSD -576
USDJPY 2.5K
USOIL.cash -11K
JP225.cash -96K
UKOIL.cash 5.5K
ETHUSD 41K
GER40.cash 169K
US30.cash 57K
UK100.cash 13K
ADAUSD -283
US500.cash -31K
XAUUSD -3.2K
NZDJPY 1.5K
BTCUSD 1.2M
EURGBP -654
AUDJPY 3K
XRPUSD 528
AUDCHF -1.6K
XCUUSD -1.8K
NATGAS.cash -322
GBPAUD 6.5K
GBPCAD 3.5K
GBPCHF 2.2K
EURCAD -592
EURAUD -1.9K
AUDCAD -478
EURCHF -672
XAGUSD 547
BNBUSD -1.9K
LTCUSD 437
US100.cash 31K
CADJPY -1.1K
XPTUSD 1.9K
XPDUSD 3.8K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +46.17 USD
Schlechtester Trade: -224 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 30
Max. aufeinandergehende Verluste: 11
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +205.80 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -202.42 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "FTMO-Server2" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

ForexChief-Demo
5.67 × 3
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
GreenZone FX
30 USD pro Monat
-0%
0
0
USD
10K
USD
25
0%
1 093
44%
62%
0.99
-0.00
USD
11%
1:30
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 4 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.