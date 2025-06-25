- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
525
Profit Trade:
237 (45.14%)
Loss Trade:
288 (54.86%)
Best Trade:
24.57 USD
Worst Trade:
-224.49 USD
Profitto lordo:
2 589.16 USD (123 976 pips)
Perdita lorda:
-2 765.57 USD (209 139 pips)
Vincite massime consecutive:
30 (205.80 USD)
Massimo profitto consecutivo:
205.80 USD (30)
Indice di Sharpe:
-0.02
Attività di trading:
63.82%
Massimo carico di deposito:
38.75%
Ultimo trade:
18 ore fa
Trade a settimana:
49
Tempo di attesa medio:
19 ore
Fattore di recupero:
-0.14
Long Trade:
295 (56.19%)
Short Trade:
230 (43.81%)
Fattore di profitto:
0.94
Profitto previsto:
-0.34 USD
Profitto medio:
10.92 USD
Perdita media:
-9.60 USD
Massime perdite consecutive:
15 (-180.19 USD)
Massima perdita consecutiva:
-462.67 USD (11)
Crescita mensile:
-4.92%
Previsione annuale:
-60.25%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
471.66 USD
Massimale:
1 222.03 USD (11.37%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
11.34% (1 219.47 USD)
Per equità:
4.05% (403.53 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|90
|EURUSD
|66
|USDCAD
|66
|AUDUSD
|55
|EURJPY
|55
|GBPJPY
|50
|USDCHF
|40
|USOIL.cash
|11
|USDJPY
|10
|EURGBP
|10
|UKOIL.cash
|9
|XAUUSD
|8
|AUDCHF
|6
|NZDUSD
|6
|JP225.cash
|6
|GBPAUD
|4
|GBPCAD
|4
|GBPCHF
|4
|EURCAD
|4
|EURAUD
|3
|AUDCAD
|3
|EURCHF
|3
|AUDJPY
|3
|NZDJPY
|3
|US500.cash
|3
|US30.cash
|3
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPUSD
|74
|EURUSD
|-106
|USDCAD
|113
|AUDUSD
|138
|EURJPY
|114
|GBPJPY
|-34
|USDCHF
|-7
|USOIL.cash
|-37
|USDJPY
|-11
|EURGBP
|-89
|UKOIL.cash
|2
|XAUUSD
|-71
|AUDCHF
|-43
|NZDUSD
|27
|JP225.cash
|-401
|GBPAUD
|42
|GBPCAD
|29
|GBPCHF
|32
|EURCAD
|-6
|EURAUD
|-15
|AUDCAD
|-8
|EURCHF
|-19
|AUDJPY
|28
|NZDJPY
|19
|US500.cash
|29
|US30.cash
|25
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPUSD
|3.8K
|EURUSD
|-1.6K
|USDCAD
|2.1K
|AUDUSD
|241
|EURJPY
|2.9K
|GBPJPY
|-2.5K
|USDCHF
|-510
|USOIL.cash
|-9K
|USDJPY
|3.3K
|EURGBP
|-654
|UKOIL.cash
|660
|XAUUSD
|-6.4K
|AUDCHF
|-1.6K
|NZDUSD
|647
|JP225.cash
|-133K
|GBPAUD
|6.5K
|GBPCAD
|3.5K
|GBPCHF
|2.2K
|EURCAD
|-592
|EURAUD
|-1.9K
|AUDCAD
|-478
|EURCHF
|-672
|AUDJPY
|821
|NZDJPY
|503
|US500.cash
|6.6K
|US30.cash
|40K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +24.57 USD
Worst Trade: -224 USD
Vincite massime consecutive: 30
Massime perdite consecutive: 11
Massimo profitto consecutivo: +205.80 USD
Massima perdita consecutiva: -180.19 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FTMO-Server2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
