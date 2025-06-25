SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / GreenZone FX
Kokoette Samuel Peter James

GreenZone FX

Kokoette Samuel Peter James
0 recensioni
13 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -2%
FTMO-Server2
1:30
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
525
Profit Trade:
237 (45.14%)
Loss Trade:
288 (54.86%)
Best Trade:
24.57 USD
Worst Trade:
-224.49 USD
Profitto lordo:
2 589.16 USD (123 976 pips)
Perdita lorda:
-2 765.57 USD (209 139 pips)
Vincite massime consecutive:
30 (205.80 USD)
Massimo profitto consecutivo:
205.80 USD (30)
Indice di Sharpe:
-0.02
Attività di trading:
63.82%
Massimo carico di deposito:
38.75%
Ultimo trade:
18 ore fa
Trade a settimana:
49
Tempo di attesa medio:
19 ore
Fattore di recupero:
-0.14
Long Trade:
295 (56.19%)
Short Trade:
230 (43.81%)
Fattore di profitto:
0.94
Profitto previsto:
-0.34 USD
Profitto medio:
10.92 USD
Perdita media:
-9.60 USD
Massime perdite consecutive:
15 (-180.19 USD)
Massima perdita consecutiva:
-462.67 USD (11)
Crescita mensile:
-4.92%
Previsione annuale:
-60.25%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
471.66 USD
Massimale:
1 222.03 USD (11.37%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
11.34% (1 219.47 USD)
Per equità:
4.05% (403.53 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPUSD 90
EURUSD 66
USDCAD 66
AUDUSD 55
EURJPY 55
GBPJPY 50
USDCHF 40
USOIL.cash 11
USDJPY 10
EURGBP 10
UKOIL.cash 9
XAUUSD 8
AUDCHF 6
NZDUSD 6
JP225.cash 6
GBPAUD 4
GBPCAD 4
GBPCHF 4
EURCAD 4
EURAUD 3
AUDCAD 3
EURCHF 3
AUDJPY 3
NZDJPY 3
US500.cash 3
US30.cash 3
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPUSD 74
EURUSD -106
USDCAD 113
AUDUSD 138
EURJPY 114
GBPJPY -34
USDCHF -7
USOIL.cash -37
USDJPY -11
EURGBP -89
UKOIL.cash 2
XAUUSD -71
AUDCHF -43
NZDUSD 27
JP225.cash -401
GBPAUD 42
GBPCAD 29
GBPCHF 32
EURCAD -6
EURAUD -15
AUDCAD -8
EURCHF -19
AUDJPY 28
NZDJPY 19
US500.cash 29
US30.cash 25
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPUSD 3.8K
EURUSD -1.6K
USDCAD 2.1K
AUDUSD 241
EURJPY 2.9K
GBPJPY -2.5K
USDCHF -510
USOIL.cash -9K
USDJPY 3.3K
EURGBP -654
UKOIL.cash 660
XAUUSD -6.4K
AUDCHF -1.6K
NZDUSD 647
JP225.cash -133K
GBPAUD 6.5K
GBPCAD 3.5K
GBPCHF 2.2K
EURCAD -592
EURAUD -1.9K
AUDCAD -478
EURCHF -672
AUDJPY 821
NZDJPY 503
US500.cash 6.6K
US30.cash 40K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +24.57 USD
Worst Trade: -224 USD
Vincite massime consecutive: 30
Massime perdite consecutive: 11
Massimo profitto consecutivo: +205.80 USD
Massima perdita consecutiva: -180.19 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FTMO-Server2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ForexChief-Demo
5.67 × 3
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
2025.09.17 19:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.17 18:11
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.32% of days out of 76 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.12 12:53
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.11 09:40
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.27 15:27
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.64% of days out of 55 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.27 09:09
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.25 16:21
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.77% of days out of 53 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.24 01:55
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.23 22:48
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.15 04:14
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.10 11:00
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.04 15:07
Share of trading days is too low
2025.07.04 15:07
Share of days for 80% of trades is too low
2025.06.25 20:39
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.25 20:39
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.25 20:39
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.06.25 20:39
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.06.25 20:39
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
GreenZone FX
30USD al mese
-2%
0
0
USD
9.8K
USD
13
0%
525
45%
64%
0.93
-0.34
USD
11%
1:30
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.