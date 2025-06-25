- 자본
- 축소
트레이드:
1 099
이익 거래:
489 (44.49%)
손실 거래:
610 (55.51%)
최고의 거래:
46.17 USD
최악의 거래:
-224.49 USD
총 수익:
5 286.51 USD (2 349 432 pips)
총 손실:
-5 316.71 USD (894 165 pips)
연속 최대 이익:
30 (205.80 USD)
연속 최대 이익:
205.80 USD (30)
샤프 비율:
-0.00
거래 활동:
61.36%
최대 입금량:
72.36%
최근 거래:
5 일 전
주별 거래 수:
6
평균 유지 시간:
17 시간
회복 요인:
-0.02
롱(주식매수):
573 (52.14%)
숏(주식차입매도):
526 (47.86%)
수익 요인:
0.99
기대수익:
-0.03 USD
평균 이익:
10.81 USD
평균 손실:
-8.72 USD
연속 최대 손실:
16 (-202.42 USD)
연속 최대 손실:
-462.67 USD (11)
월별 성장률:
0.93%
연간 예측:
11.23%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
471.66 USD
최대한의:
1 222.03 USD (11.37%)
상대적 삭감:
잔고별:
11.34% (1 219.47 USD)
자본금별:
4.05% (403.53 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|124
|EURUSD
|118
|USDCAD
|102
|AUDUSD
|91
|EURJPY
|85
|GBPJPY
|80
|USDCHF
|49
|NZDUSD
|48
|USDJPY
|45
|USOIL.cash
|35
|JP225.cash
|33
|UKOIL.cash
|30
|ETHUSD
|29
|GER40.cash
|25
|US30.cash
|23
|UK100.cash
|21
|ADAUSD
|20
|US500.cash
|19
|XAUUSD
|12
|NZDJPY
|12
|BTCUSD
|12
|EURGBP
|10
|AUDJPY
|7
|XRPUSD
|7
|AUDCHF
|6
|XCUUSD
|6
|NATGAS.cash
|6
|GBPAUD
|4
|GBPCAD
|4
|GBPCHF
|4
|EURCAD
|4
|EURAUD
|3
|AUDCAD
|3
|EURCHF
|3
|XAGUSD
|3
|BNBUSD
|3
|LTCUSD
|3
|US100.cash
|3
|CADJPY
|3
|XPTUSD
|2
|XPDUSD
|2
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|GBPUSD
|78
|EURUSD
|-141
|USDCAD
|63
|AUDUSD
|64
|EURJPY
|206
|GBPJPY
|70
|USDCHF
|29
|NZDUSD
|-146
|USDJPY
|-101
|USOIL.cash
|-27
|JP225.cash
|-359
|UKOIL.cash
|67
|ETHUSD
|67
|GER40.cash
|60
|US30.cash
|36
|UK100.cash
|48
|ADAUSD
|-24
|US500.cash
|-113
|XAUUSD
|-43
|NZDJPY
|43
|BTCUSD
|119
|EURGBP
|-89
|AUDJPY
|85
|XRPUSD
|-1
|AUDCHF
|-43
|XCUUSD
|-24
|NATGAS.cash
|-53
|GBPAUD
|42
|GBPCAD
|29
|GBPCHF
|32
|EURCAD
|-6
|EURAUD
|-15
|AUDCAD
|-8
|EURCHF
|-19
|XAGUSD
|27
|BNBUSD
|-22
|LTCUSD
|13
|US100.cash
|14
|CADJPY
|-43
|XPTUSD
|18
|XPDUSD
|38
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|GBPUSD
|5.2K
|EURUSD
|1.2K
|USDCAD
|2.7K
|AUDUSD
|-2K
|EURJPY
|13K
|GBPJPY
|6.3K
|USDCHF
|284
|NZDUSD
|-576
|USDJPY
|2.5K
|USOIL.cash
|-11K
|JP225.cash
|-96K
|UKOIL.cash
|5.5K
|ETHUSD
|41K
|GER40.cash
|169K
|US30.cash
|57K
|UK100.cash
|13K
|ADAUSD
|-283
|US500.cash
|-31K
|XAUUSD
|-3.2K
|NZDJPY
|1.5K
|BTCUSD
|1.2M
|EURGBP
|-654
|AUDJPY
|3K
|XRPUSD
|528
|AUDCHF
|-1.6K
|XCUUSD
|-1.8K
|NATGAS.cash
|-322
|GBPAUD
|6.5K
|GBPCAD
|3.5K
|GBPCHF
|2.2K
|EURCAD
|-592
|EURAUD
|-1.9K
|AUDCAD
|-478
|EURCHF
|-672
|XAGUSD
|547
|BNBUSD
|-1.9K
|LTCUSD
|437
|US100.cash
|31K
|CADJPY
|-1.1K
|XPTUSD
|1.9K
|XPDUSD
|3.8K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +46.17 USD
최악의 거래: -224 USD
연속 최대 이익: 30
연속 최대 손실: 11
연속 최대 이익: +205.80 USD
연속 최대 손실: -202.42 USD
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
-0%
0
0
USD
USD
10K
USD
USD
27
0%
1 099
44%
61%
0.99
-0.03
USD
USD
11%
1:30