Kokoette Samuel Peter James

GreenZone FX

Kokoette Samuel Peter James
0 отзывов
Надежность
25 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 0%
FTMO-Server2
1:30
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
1 089
Прибыльных трейдов:
485 (44.53%)
Убыточных трейдов:
604 (55.46%)
Лучший трейд:
46.17 USD
Худший трейд:
-224.49 USD
Общая прибыль:
5 247.46 USD (2 348 792 pips)
Общий убыток:
-5 203.88 USD (889 875 pips)
Макс. серия выигрышей:
30 (205.80 USD)
Макс. прибыль в серии:
205.80 USD (30)
Коэффициент Шарпа:
0.00
Торговая активность:
63.66%
Макс. загрузка депозита:
72.36%
Последний трейд:
17 часов
Трейдов в неделю:
18
Ср. время удержания:
17 часов
Фактор восстановления:
0.04
Длинных трейдов:
569 (52.25%)
Коротких трейдов:
520 (47.75%)
Профит фактор:
1.01
Мат. ожидание:
0.04 USD
Средняя прибыль:
10.82 USD
Средний убыток:
-8.62 USD
Макс. серия проигрышей:
16 (-202.42 USD)
Макс. убыток в серии:
-462.67 USD (11)
Прирост в месяц:
-2.62%
Годовой прогноз:
-31.81%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
471.66 USD
Максимальная:
1 222.03 USD (11.37%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
11.34% (1 219.47 USD)
По эквити:
4.05% (403.53 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GBPUSD 121
EURUSD 118
USDCAD 99
AUDUSD 91
EURJPY 85
GBPJPY 77
USDCHF 49
NZDUSD 48
USDJPY 45
USOIL.cash 35
JP225.cash 33
UKOIL.cash 30
ETHUSD 29
GER40.cash 25
US30.cash 23
UK100.cash 21
ADAUSD 20
US500.cash 19
XAUUSD 12
NZDJPY 12
BTCUSD 12
EURGBP 10
XRPUSD 7
AUDCHF 6
AUDJPY 6
XCUUSD 6
NATGAS.cash 6
GBPAUD 4
GBPCAD 4
GBPCHF 4
EURCAD 4
EURAUD 3
AUDCAD 3
EURCHF 3
XAGUSD 3
BNBUSD 3
LTCUSD 3
US100.cash 3
CADJPY 3
XPTUSD 2
XPDUSD 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GBPUSD 130
EURUSD -141
USDCAD 37
AUDUSD 64
EURJPY 206
GBPJPY 130
USDCHF 29
NZDUSD -146
USDJPY -101
USOIL.cash -27
JP225.cash -359
UKOIL.cash 67
ETHUSD 67
GER40.cash 60
US30.cash 36
UK100.cash 48
ADAUSD -24
US500.cash -113
XAUUSD -43
NZDJPY 43
BTCUSD 119
EURGBP -89
XRPUSD -1
AUDCHF -43
AUDJPY 72
XCUUSD -24
NATGAS.cash -53
GBPAUD 42
GBPCAD 29
GBPCHF 32
EURCAD -6
EURAUD -15
AUDCAD -8
EURCHF -19
XAGUSD 27
BNBUSD -22
LTCUSD 13
US100.cash 14
CADJPY -43
XPTUSD 18
XPDUSD 38
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GBPUSD 6.7K
EURUSD 1.2K
USDCAD 2.3K
AUDUSD -2K
EURJPY 13K
GBPJPY 9.1K
USDCHF 284
NZDUSD -576
USDJPY 2.5K
USOIL.cash -11K
JP225.cash -96K
UKOIL.cash 5.5K
ETHUSD 41K
GER40.cash 169K
US30.cash 57K
UK100.cash 13K
ADAUSD -283
US500.cash -31K
XAUUSD -3.2K
NZDJPY 1.5K
BTCUSD 1.2M
EURGBP -654
XRPUSD 528
AUDCHF -1.6K
AUDJPY 2.7K
XCUUSD -1.8K
NATGAS.cash -322
GBPAUD 6.5K
GBPCAD 3.5K
GBPCHF 2.2K
EURCAD -592
EURAUD -1.9K
AUDCAD -478
EURCHF -672
XAGUSD 547
BNBUSD -1.9K
LTCUSD 437
US100.cash 31K
CADJPY -1.1K
XPTUSD 1.9K
XPDUSD 3.8K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +46.17 USD
Худший трейд: -224 USD
Макс. серия выигрышей: 30
Макс. серия проигрышей: 11
Макс. прибыль в серии: +205.80 USD
Макс. убыток в серии: -202.42 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FTMO-Server2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ForexChief-Demo
5.67 × 3
Нет отзывов
2025.12.19 07:20
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.59% of days out of 169 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.02 15:12
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.16 18:07
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.16 10:37
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.09 17:45
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.02% of days out of 98 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.17 19:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.17 18:11
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.32% of days out of 76 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.12 12:53
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.11 09:40
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.27 15:27
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.64% of days out of 55 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.27 09:09
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.25 16:21
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.77% of days out of 53 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.24 01:55
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.23 22:48
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.15 04:14
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.10 11:00
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.04 15:07
Share of trading days is too low
2025.07.04 15:07
Share of days for 80% of trades is too low
2025.06.25 20:39
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.25 20:39
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
GreenZone FX
30 USD в месяц
0%
0
0
USD
10K
USD
25
0%
1 089
44%
64%
1.00
0.04
USD
11%
1:30
Копировать

