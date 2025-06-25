- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
437
Kârla kapanan işlemler:
279 (63.84%)
Zararla kapanan işlemler:
158 (36.16%)
En iyi işlem:
51.82 USD
En kötü işlem:
-100.36 USD
Brüt kâr:
925.37 USD (46 292 pips)
Brüt zarar:
-737.14 USD (32 989 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
38 (68.82 USD)
Maksimum ardışık kâr:
176.94 USD (36)
Sharpe oranı:
0.09
Alım-satım etkinliği:
16.68%
Maks. mevduat yükü:
84.52%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
5
Ort. tutma süresi:
8 saat
Düzelme faktörü:
1.22
Alış işlemleri:
270 (61.78%)
Satış işlemleri:
167 (38.22%)
Kâr faktörü:
1.26
Beklenen getiri:
0.43 USD
Ortalama kâr:
3.32 USD
Ortalama zarar:
-4.67 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-50.64 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-100.36 USD (1)
Aylık büyüme:
-1.50%
Yıllık tahmin:
-18.19%
Algo alım-satım:
98%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
23.48 USD
Maksimum:
154.21 USD (38.70%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
34.13% (101.91 USD)
Varlığa göre:
20.82% (40.65 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|USDJPY
|176
|GBPUSD
|144
|XAUUSD
|46
|GBPJPY
|37
|EURJPY
|34
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|USDJPY
|48
|GBPUSD
|44
|XAUUSD
|37
|GBPJPY
|29
|EURJPY
|30
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|USDJPY
|1.8K
|GBPUSD
|1K
|XAUUSD
|5K
|GBPJPY
|1.8K
|EURJPY
|3.6K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +51.82 USD
En kötü işlem: -100 USD
Maksimum ardışık kazanç: 36
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +68.82 USD
Maksimum ardışık zarar: -50.64 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FusionMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Bybit-Live
|0.00 × 1
|
FXNXGlobal-Trade
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|0.44 × 9
|
PUPrime-Live
|1.00 × 3
|
XM.COM-MT5
|2.74 × 101
|
FPMarketsLLC-Live
|2.96 × 28
|
AUSCommercial-Live
|3.00 × 7
|
FPMarkets-Live
|3.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5
|3.38 × 29
|
RoboForex-ECN
|3.57 × 263
|
ICMarketsSC-MT5-2
|3.96 × 510
|
FusionMarkets-Live
|3.96 × 16592
|
ForexTimeFXTM-Live01
|4.15 × 155
|
GOMarketsMU-Live
|4.75 × 4
|
Darwinex-Live
|4.75 × 157
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|5.00 × 1
|
GOMarketsIntl-Live
|5.17 × 65
|
Exness-MT5Real7
|5.47 × 15
|
Exness-MT5Real12
|5.67 × 18
|
JunoMarkets-Server
|6.00 × 10
|
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
|6.00 × 1
|
VantageInternational-Live 10
|6.00 × 1
|
VantageInternational-Live 4
|6.33 × 6
|
ICMarketsSC-MT5-4
|6.40 × 887
|
Exness-MT5Real26
|6.99 × 142
İnceleme yok
