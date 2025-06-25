SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Trader Legend AI
Nestor Alejandro Chiariello

Trader Legend AI

Nestor Alejandro Chiariello
0 inceleme
Güvenilirlik
37 hafta
0 / 0 USD
Ayda 55 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 240%
FusionMarkets-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
437
Kârla kapanan işlemler:
279 (63.84%)
Zararla kapanan işlemler:
158 (36.16%)
En iyi işlem:
51.82 USD
En kötü işlem:
-100.36 USD
Brüt kâr:
925.37 USD (46 292 pips)
Brüt zarar:
-737.14 USD (32 989 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
38 (68.82 USD)
Maksimum ardışık kâr:
176.94 USD (36)
Sharpe oranı:
0.09
Alım-satım etkinliği:
16.68%
Maks. mevduat yükü:
84.52%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
5
Ort. tutma süresi:
8 saat
Düzelme faktörü:
1.22
Alış işlemleri:
270 (61.78%)
Satış işlemleri:
167 (38.22%)
Kâr faktörü:
1.26
Beklenen getiri:
0.43 USD
Ortalama kâr:
3.32 USD
Ortalama zarar:
-4.67 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-50.64 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-100.36 USD (1)
Aylık büyüme:
-1.50%
Yıllık tahmin:
-18.19%
Algo alım-satım:
98%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
23.48 USD
Maksimum:
154.21 USD (38.70%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
34.13% (101.91 USD)
Varlığa göre:
20.82% (40.65 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
USDJPY 176
GBPUSD 144
XAUUSD 46
GBPJPY 37
EURJPY 34
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
USDJPY 48
GBPUSD 44
XAUUSD 37
GBPJPY 29
EURJPY 30
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
USDJPY 1.8K
GBPUSD 1K
XAUUSD 5K
GBPJPY 1.8K
EURJPY 3.6K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +51.82 USD
En kötü işlem: -100 USD
Maksimum ardışık kazanç: 36
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +68.82 USD
Maksimum ardışık zarar: -50.64 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FusionMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Bybit-Live
0.00 × 1
FXNXGlobal-Trade
0.00 × 1
Exness-MT5Real8
0.44 × 9
PUPrime-Live
1.00 × 3
XM.COM-MT5
2.74 × 101
FPMarketsLLC-Live
2.96 × 28
AUSCommercial-Live
3.00 × 7
FPMarkets-Live
3.00 × 1
ICMarketsSC-MT5
3.38 × 29
RoboForex-ECN
3.57 × 263
ICMarketsSC-MT5-2
3.96 × 510
FusionMarkets-Live
3.96 × 16592
ForexTimeFXTM-Live01
4.15 × 155
GOMarketsMU-Live
4.75 × 4
Darwinex-Live
4.75 × 157
GFXSecurities-GFXSECURITIES
5.00 × 1
GOMarketsIntl-Live
5.17 × 65
Exness-MT5Real7
5.47 × 15
Exness-MT5Real12
5.67 × 18
JunoMarkets-Server
6.00 × 10
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
6.00 × 1
VantageInternational-Live 10
6.00 × 1
VantageInternational-Live 4
6.33 × 6
ICMarketsSC-MT5-4
6.40 × 887
Exness-MT5Real26
6.99 × 142
41 daha fazla...
Trader Legend AI 📈✅
Trading based on artificial intelligence market manipulation 🥇🌎

300 x 0.01 lot size 🥇
Intelligent recovery system with cutoffs 🥇
45% drawdown expected 🥇

more info 🥇
https://www.mql5.com/en/users/aiotrading/seller


Buy
https://www.mql5.com/en/market/product/148155

İnceleme yok
2025.07.16 13:48
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.16 13:08
80% of growth achieved within 9 days. This comprises 4.95% of days out of 182 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.16 04:36
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.16 02:30
80% of growth achieved within 9 days. This comprises 4.95% of days out of 182 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.11 11:07
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.25 12:26
Too much growth in the last month indicates a high risk
