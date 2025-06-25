Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FusionMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Bybit-Live 0.00 × 1 FXNXGlobal-Trade 0.00 × 1 Exness-MT5Real8 0.44 × 9 PUPrime-Live 1.00 × 3 XM.COM-MT5 2.74 × 101 FPMarketsLLC-Live 2.96 × 28 AUSCommercial-Live 3.00 × 7 FPMarkets-Live 3.00 × 1 ICMarketsSC-MT5 3.38 × 29 RoboForex-ECN 3.57 × 263 ICMarketsSC-MT5-2 3.96 × 510 FusionMarkets-Live 3.96 × 16592 ForexTimeFXTM-Live01 4.15 × 155 GOMarketsMU-Live 4.75 × 4 Darwinex-Live 4.75 × 157 GFXSecurities-GFXSECURITIES 5.00 × 1 GOMarketsIntl-Live 5.17 × 65 Exness-MT5Real7 5.47 × 15 Exness-MT5Real12 5.67 × 18 JunoMarkets-Server 6.00 × 10 WingoGroupLtdTestOnly-Trade 6.00 × 1 VantageInternational-Live 10 6.00 × 1 VantageInternational-Live 4 6.33 × 6 ICMarketsSC-MT5-4 6.40 × 887 Exness-MT5Real26 6.99 × 142 41 daha fazla...