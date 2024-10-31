SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Tyr AI Signal 2
Nestor Alejandro Chiariello

Tyr AI Signal 2

Nestor Alejandro Chiariello
0 inceleme
Güvenilirlik
48 hafta
0 / 0 USD
Ayda 999 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 48%
Existrade-WForex Server
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
300
Kârla kapanan işlemler:
231 (77.00%)
Zararla kapanan işlemler:
69 (23.00%)
En iyi işlem:
3.68 USD
En kötü işlem:
-1.66 USD
Brüt kâr:
93.73 USD (9 259 pips)
Brüt zarar:
-72.42 USD (7 204 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
14 (7.37 USD)
Maksimum ardışık kâr:
9.32 USD (13)
Sharpe oranı:
0.11
Alım-satım etkinliği:
1.63%
Maks. mevduat yükü:
11.12%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
5
Ort. tutma süresi:
13 dakika
Düzelme faktörü:
2.06
Alış işlemleri:
158 (52.67%)
Satış işlemleri:
142 (47.33%)
Kâr faktörü:
1.29
Beklenen getiri:
0.07 USD
Ortalama kâr:
0.41 USD
Ortalama zarar:
-1.05 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-3.02 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-3.02 USD (3)
Aylık büyüme:
5.71%
Yıllık tahmin:
69.32%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
10.35 USD (15.51%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
15.51% (10.35 USD)
Varlığa göre:
3.55% (2.15 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD 21
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD 2.1K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +3.68 USD
En kötü işlem: -2 USD
Maksimum ardışık kazanç: 13
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +7.37 USD
Maksimum ardışık zarar: -3.02 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Existrade-WForex Server" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

GBEbrokers-LIVE
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-2
0.00 × 1
SicherMayorLtd-Server
0.00 × 1
Tradeview-Live
0.00 × 6
ICMarkets-MT5-2
0.00 × 1
StriforLLC-Live
0.00 × 1
TickmillUK-Live
0.50 × 4
ForexTimeFXTM-Live01
0.77 × 57
ACYSecurities-Live
1.00 × 1
Axiory-Live
1.00 × 1
MilliyFXGlobal-Server
1.00 × 2
FusionMarkets-Live
1.11 × 122
FIBOGroup-MT5 Server
1.25 × 4
Darwinex-Live
1.25 × 4
Tickmill-Live
1.30 × 50
PacificUnionLLC-Live
1.75 × 4
ForexClub-MT5 Real Server
1.91 × 11
TickmillEU-Live
1.95 × 66
Exness-MT5Real11
2.00 × 4
RoboForex-ECN
2.40 × 90
ICMarketsSC-MT5
2.40 × 204
Alpari-MT5
2.41 × 123
TriveFinancial-MT5Live-2
2.51 × 39
ICMarketsSC-MT5-2
2.55 × 769
OctaFX-Real2
2.85 × 26
33 daha fazla...
İnceleme yok
2025.05.19 08:04
80% of growth achieved within 10 days. This comprises 4.98% of days out of 201 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.28 14:52
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.22 09:47
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.10 13:27
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.09 01:04
80% of growth achieved within 8 days. This comprises 4.97% of days out of 161 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.11 08:16
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.11 07:08
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4.55% of days out of 132 days of the signal's entire lifetime.
2025.02.27 14:01
Share of days for 80% of growth is too low
2025.02.26 17:35
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.2% of days out of 119 days of the signal's entire lifetime.
2025.02.13 05:41
Share of days for 80% of growth is too low
2025.02.12 13:32
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.76% of days out of 105 days of the signal's entire lifetime.
2025.01.09 12:41
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.01.06 03:38
Share of days for 80% of growth is too low
2024.12.31 16:56
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.84% of days out of 62 days of the signal's entire lifetime.
2024.12.30 13:19
Share of days for 80% of growth is too low
2024.12.30 11:03
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.92% of days out of 61 days of the signal's entire lifetime.
2024.12.04 17:26
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2024.11.25 15:43
Share of days for 80% of growth is too low
2024.11.25 14:41
Share of days for 80% of growth is too low
2024.11.22 09:22
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.35% of days out of 23 days of the signal's entire lifetime.
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Tyr AI Signal 2
Ayda 999 USD
48%
0
0
USD
66
USD
48
100%
300
77%
2%
1.29
0.07
USD
16%
1:500
Kopyala

