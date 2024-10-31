- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
300
Kârla kapanan işlemler:
231 (77.00%)
Zararla kapanan işlemler:
69 (23.00%)
En iyi işlem:
3.68 USD
En kötü işlem:
-1.66 USD
Brüt kâr:
93.73 USD (9 259 pips)
Brüt zarar:
-72.42 USD (7 204 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
14 (7.37 USD)
Maksimum ardışık kâr:
9.32 USD (13)
Sharpe oranı:
0.11
Alım-satım etkinliği:
1.63%
Maks. mevduat yükü:
11.12%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
5
Ort. tutma süresi:
13 dakika
Düzelme faktörü:
2.06
Alış işlemleri:
158 (52.67%)
Satış işlemleri:
142 (47.33%)
Kâr faktörü:
1.29
Beklenen getiri:
0.07 USD
Ortalama kâr:
0.41 USD
Ortalama zarar:
-1.05 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-3.02 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-3.02 USD (3)
Aylık büyüme:
5.71%
Yıllık tahmin:
69.32%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
10.35 USD (15.51%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
15.51% (10.35 USD)
Varlığa göre:
3.55% (2.15 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|21
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|2.1K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +3.68 USD
En kötü işlem: -2 USD
Maksimum ardışık kazanç: 13
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +7.37 USD
Maksimum ardışık zarar: -3.02 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Existrade-WForex Server" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
GBEbrokers-LIVE
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 1
|
SicherMayorLtd-Server
|0.00 × 1
|
Tradeview-Live
|0.00 × 6
|
ICMarkets-MT5-2
|0.00 × 1
|
StriforLLC-Live
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|0.50 × 4
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.77 × 57
|
ACYSecurities-Live
|1.00 × 1
|
Axiory-Live
|1.00 × 1
|
MilliyFXGlobal-Server
|1.00 × 2
|
FusionMarkets-Live
|1.11 × 122
|
FIBOGroup-MT5 Server
|1.25 × 4
|
Darwinex-Live
|1.25 × 4
|
Tickmill-Live
|1.30 × 50
|
PacificUnionLLC-Live
|1.75 × 4
|
ForexClub-MT5 Real Server
|1.91 × 11
|
TickmillEU-Live
|1.95 × 66
|
Exness-MT5Real11
|2.00 × 4
|
RoboForex-ECN
|2.40 × 90
|
ICMarketsSC-MT5
|2.40 × 204
|
Alpari-MT5
|2.41 × 123
|
TriveFinancial-MT5Live-2
|2.51 × 39
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.55 × 769
|
OctaFX-Real2
|2.85 × 26
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 999 USD
48%
0
0
USD
USD
66
USD
USD
48
100%
300
77%
2%
1.29
0.07
USD
USD
16%
1:500