- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
437
Profit Trade:
279 (63.84%)
Loss Trade:
158 (36.16%)
Best Trade:
51.82 USD
Worst Trade:
-100.36 USD
Profitto lordo:
925.37 USD (46 292 pips)
Perdita lorda:
-737.14 USD (32 989 pips)
Vincite massime consecutive:
38 (68.82 USD)
Massimo profitto consecutivo:
176.94 USD (36)
Indice di Sharpe:
0.09
Attività di trading:
16.68%
Massimo carico di deposito:
84.52%
Ultimo trade:
17 ore fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
8 ore
Fattore di recupero:
1.22
Long Trade:
270 (61.78%)
Short Trade:
167 (38.22%)
Fattore di profitto:
1.26
Profitto previsto:
0.43 USD
Profitto medio:
3.32 USD
Perdita media:
-4.67 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-50.64 USD)
Massima perdita consecutiva:
-100.36 USD (1)
Crescita mensile:
-1.50%
Previsione annuale:
-18.19%
Algo trading:
98%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
23.48 USD
Massimale:
154.21 USD (38.70%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
34.13% (101.91 USD)
Per equità:
20.82% (40.65 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USDJPY
|176
|GBPUSD
|144
|XAUUSD
|46
|GBPJPY
|37
|EURJPY
|34
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USDJPY
|48
|GBPUSD
|44
|XAUUSD
|37
|GBPJPY
|29
|EURJPY
|30
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USDJPY
|1.8K
|GBPUSD
|1K
|XAUUSD
|5K
|GBPJPY
|1.8K
|EURJPY
|3.6K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +51.82 USD
Worst Trade: -100 USD
Vincite massime consecutive: 36
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +68.82 USD
Massima perdita consecutiva: -50.64 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FusionMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Bybit-Live
|0.00 × 1
|
FXNXGlobal-Trade
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|0.44 × 9
|
PUPrime-Live
|1.00 × 3
|
XM.COM-MT5
|2.74 × 101
|
FPMarketsLLC-Live
|2.96 × 28
|
AUSCommercial-Live
|3.00 × 7
|
FPMarkets-Live
|3.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5
|3.38 × 29
|
RoboForex-ECN
|3.57 × 263
|
ICMarketsSC-MT5-2
|3.96 × 510
|
FusionMarkets-Live
|3.96 × 16592
|
ForexTimeFXTM-Live01
|4.15 × 155
|
GOMarketsMU-Live
|4.75 × 4
|
Darwinex-Live
|4.75 × 157
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|5.00 × 1
|
GOMarketsIntl-Live
|5.17 × 65
|
Exness-MT5Real7
|5.47 × 15
|
Exness-MT5Real12
|5.67 × 18
|
JunoMarkets-Server
|6.00 × 10
|
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
|6.00 × 1
|
VantageInternational-Live 10
|6.00 × 1
|
VantageInternational-Live 4
|6.33 × 6
|
ICMarketsSC-MT5-4
|6.40 × 887
|
Exness-MT5Real26
|6.99 × 142
41 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Trader Legend AI 📈✅
Trading based on artificial intelligence market manipulation 🥇🌎
300 x 0.01 lot size 🥇
Intelligent recovery system with cutoffs 🥇
45% drawdown expected 🥇
more info 🥇
https://www.mql5.com/en/users/aiotrading/seller
more info 🥇
https://www.mql5.com/en/users/aiotrading/seller
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
55USD al mese
240%
0
0
USD
USD
784
USD
USD
37
98%
437
63%
17%
1.25
0.43
USD
USD
34%
1:500