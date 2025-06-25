SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Trader Legend AI
Nestor Alejandro Chiariello

Trader Legend AI

Nestor Alejandro Chiariello
0 recensioni
Affidabilità
37 settimane
0 / 0 USD
Copia per 55 USD al mese
crescita dal 2025 240%
FusionMarkets-Live
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
437
Profit Trade:
279 (63.84%)
Loss Trade:
158 (36.16%)
Best Trade:
51.82 USD
Worst Trade:
-100.36 USD
Profitto lordo:
925.37 USD (46 292 pips)
Perdita lorda:
-737.14 USD (32 989 pips)
Vincite massime consecutive:
38 (68.82 USD)
Massimo profitto consecutivo:
176.94 USD (36)
Indice di Sharpe:
0.09
Attività di trading:
16.68%
Massimo carico di deposito:
84.52%
Ultimo trade:
17 ore fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
8 ore
Fattore di recupero:
1.22
Long Trade:
270 (61.78%)
Short Trade:
167 (38.22%)
Fattore di profitto:
1.26
Profitto previsto:
0.43 USD
Profitto medio:
3.32 USD
Perdita media:
-4.67 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-50.64 USD)
Massima perdita consecutiva:
-100.36 USD (1)
Crescita mensile:
-1.50%
Previsione annuale:
-18.19%
Algo trading:
98%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
23.48 USD
Massimale:
154.21 USD (38.70%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
34.13% (101.91 USD)
Per equità:
20.82% (40.65 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USDJPY 176
GBPUSD 144
XAUUSD 46
GBPJPY 37
EURJPY 34
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USDJPY 48
GBPUSD 44
XAUUSD 37
GBPJPY 29
EURJPY 30
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USDJPY 1.8K
GBPUSD 1K
XAUUSD 5K
GBPJPY 1.8K
EURJPY 3.6K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +51.82 USD
Worst Trade: -100 USD
Vincite massime consecutive: 36
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +68.82 USD
Massima perdita consecutiva: -50.64 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FusionMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Bybit-Live
0.00 × 1
FXNXGlobal-Trade
0.00 × 1
Exness-MT5Real8
0.44 × 9
PUPrime-Live
1.00 × 3
XM.COM-MT5
2.74 × 101
FPMarketsLLC-Live
2.96 × 28
AUSCommercial-Live
3.00 × 7
FPMarkets-Live
3.00 × 1
ICMarketsSC-MT5
3.38 × 29
RoboForex-ECN
3.57 × 263
ICMarketsSC-MT5-2
3.96 × 510
FusionMarkets-Live
3.96 × 16592
ForexTimeFXTM-Live01
4.15 × 155
GOMarketsMU-Live
4.75 × 4
Darwinex-Live
4.75 × 157
GFXSecurities-GFXSECURITIES
5.00 × 1
GOMarketsIntl-Live
5.17 × 65
Exness-MT5Real7
5.47 × 15
Exness-MT5Real12
5.67 × 18
JunoMarkets-Server
6.00 × 10
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
6.00 × 1
VantageInternational-Live 10
6.00 × 1
VantageInternational-Live 4
6.33 × 6
ICMarketsSC-MT5-4
6.40 × 887
Exness-MT5Real26
6.99 × 142
41 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Trader Legend AI 📈✅
Trading based on artificial intelligence market manipulation 🥇🌎

300 x 0.01 lot size 🥇
Intelligent recovery system with cutoffs 🥇
45% drawdown expected 🥇

more info 🥇
https://www.mql5.com/en/users/aiotrading/seller


Buy
https://www.mql5.com/en/market/product/148155

Non ci sono recensioni
2025.07.16 13:48
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.16 13:08
80% of growth achieved within 9 days. This comprises 4.95% of days out of 182 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.16 04:36
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.16 02:30
80% of growth achieved within 9 days. This comprises 4.95% of days out of 182 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.11 11:07
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.25 12:26
Too much growth in the last month indicates a high risk
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Trader Legend AI
55USD al mese
240%
0
0
USD
784
USD
37
98%
437
63%
17%
1.25
0.43
USD
34%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.