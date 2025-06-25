SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Trader Legend AI
Nestor Alejandro Chiariello

Trader Legend AI

Nestor Alejandro Chiariello
0 avis
Fiabilité
36 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 55 USD par mois
croissance depuis 2025 235%
FusionMarkets-Live
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
435
Bénéfice trades:
277 (63.67%)
Perte trades:
158 (36.32%)
Meilleure transaction:
51.82 USD
Pire transaction:
-100.36 USD
Bénéfice brut:
913.27 USD (45 987 pips)
Perte brute:
-736.96 USD (32 989 pips)
Gains consécutifs maximales:
38 (68.82 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
176.94 USD (36)
Ratio de Sharpe:
0.09
Activité de trading:
16.68%
Charge de dépôt maximale:
84.52%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
3
Temps de détention moyen:
8 heures
Facteur de récupération:
1.14
Longs trades:
268 (61.61%)
Courts trades:
167 (38.39%)
Facteur de profit:
1.24
Rendement attendu:
0.41 USD
Bénéfice moyen:
3.30 USD
Perte moyenne:
-4.66 USD
Pertes consécutives maximales:
8 (-50.64 USD)
Perte consécutive maximale:
-100.36 USD (1)
Croissance mensuelle:
-2.11%
Prévision annuelle:
-25.59%
Algo trading:
98%
Prélèvement par solde:
Absolu:
23.48 USD
Maximal:
154.21 USD (38.70%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
34.13% (101.91 USD)
Par fonds propres:
20.82% (40.65 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
USDJPY 176
GBPUSD 144
XAUUSD 44
GBPJPY 37
EURJPY 34
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
USDJPY 48
GBPUSD 44
XAUUSD 25
GBPJPY 29
EURJPY 30
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
USDJPY 1.8K
GBPUSD 1K
XAUUSD 4.7K
GBPJPY 1.8K
EURJPY 3.6K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +51.82 USD
Pire transaction: -100 USD
Gains consécutifs maximales: 36
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +68.82 USD
Perte consécutive maximale: -50.64 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FusionMarkets-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

VantageInternational-Live 10
0.00 × 1
XMTrading-MT5 2
0.00 × 1
FXNXGlobal-Trade
0.00 × 1
Bybit-Live
0.00 × 1
MonetaMarkets-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real8
0.44 × 9
PUPrime-Live
1.00 × 3
XM.COM-MT5
2.74 × 101
FPMarketsLLC-Live
2.96 × 28
FPMarkets-Live
3.00 × 1
AUSCommercial-Live
3.00 × 7
ICMarketsSC-MT5
3.38 × 29
RoboForex-ECN
3.57 × 263
ICMarketsSC-MT5-2
3.95 × 507
FusionMarkets-Live
3.96 × 16588
ForexTimeFXTM-Live01
4.15 × 155
GOMarketsMU-Live
4.75 × 4
Darwinex-Live
4.75 × 157
GFXSecurities-GFXSECURITIES
5.00 × 1
GOMarketsIntl-Live
5.17 × 65
VantageInternational-Live 4
5.33 × 6
Exness-MT5Real7
5.47 × 15
Exness-MT5Real12
5.67 × 18
Tickmill-Live
5.91 × 32
ICMarketsSC-MT5-4
6.46 × 878
Trader Legend AI 📈✅
Trading based on artificial intelligence market manipulation 🥇🌎

300 x 0.01 lot size 🥇
Intelligent recovery system with cutoffs 🥇
45% drawdown expected 🥇

more info 🥇
https://www.mql5.com/en/users/aiotrading/seller


Buy
https://www.mql5.com/en/market/product/148155

Aucun avis
2025.07.16 13:48
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.16 13:08
80% of growth achieved within 9 days. This comprises 4.95% of days out of 182 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.16 04:36
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.16 02:30
80% of growth achieved within 9 days. This comprises 4.95% of days out of 182 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.11 11:07
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.25 12:26
Too much growth in the last month indicates a high risk
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Trader Legend AI
55 USD par mois
235%
0
0
USD
772
USD
36
98%
435
63%
17%
1.23
0.41
USD
34%
1:500
Copier

