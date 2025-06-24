SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Yatra
Iga Diaska Pradipta

Yatra

Iga Diaska Pradipta
0 inceleme
Güvenilirlik
93 hafta
0 / 0 USD
Ayda 50 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2023 4%
XMGlobal-Real 18
1:100
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
271
Kârla kapanan işlemler:
107 (39.48%)
Zararla kapanan işlemler:
164 (60.52%)
En iyi işlem:
47.42 USD
En kötü işlem:
-20.00 USD
Brüt kâr:
2 296.51 USD (56 797 pips)
Brüt zarar:
-2 195.98 USD (46 940 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
7 (180.18 USD)
Maksimum ardışık kâr:
180.18 USD (7)
Sharpe oranı:
0.02
Alım-satım etkinliği:
8.93%
Maks. mevduat yükü:
11.11%
En son işlem:
13 saat önce
Hafta başına işlemler:
2
Ort. tutma süresi:
20 saat
Düzelme faktörü:
0.32
Alış işlemleri:
122 (45.02%)
Satış işlemleri:
149 (54.98%)
Kâr faktörü:
1.05
Beklenen getiri:
0.37 USD
Ortalama kâr:
21.46 USD
Ortalama zarar:
-13.39 USD
Maksimum ardışık kayıp:
19 (-214.32 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-237.40 USD (16)
Aylık büyüme:
0.53%
Yıllık tahmin:
6.46%
Algo alım-satım:
97%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
169.80 USD
Maksimum:
317.34 USD (10.29%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
10.29% (317.34 USD)
Varlığa göre:
0.92% (26.78 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPUSD# 20
EURAUD# 19
AUDUSD# 16
EURJPY# 16
USDCAD# 16
AUDCHF# 16
AUDCAD# 14
GBPAUD# 14
GBPJPY# 14
NZDUSD# 14
EURUSD# 14
NZDJPY# 12
NZDCHF# 10
USDJPY# 10
AUDJPY# 10
EURCAD# 10
USDCHF# 8
GBPCAD# 8
CADJPY# 6
EURCHF# 6
NZDCAD# 6
EURNZD# 4
CHFJPY# 4
GBPCHF# 4
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPUSD# 47
EURAUD# 32
AUDUSD# 99
EURJPY# 131
USDCAD# -57
AUDCHF# -107
AUDCAD# 67
GBPAUD# 14
GBPJPY# -33
NZDUSD# 28
EURUSD# 269
NZDJPY# 67
NZDCHF# -89
USDJPY# 29
AUDJPY# -69
EURCAD# -108
USDCHF# -92
GBPCAD# -115
CADJPY# 40
EURCHF# 6
NZDCAD# 30
EURNZD# 28
CHFJPY# -58
GBPCHF# -60
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPUSD# 883
EURAUD# 3.8K
AUDUSD# 1K
EURJPY# 5.4K
USDCAD# -852
AUDCHF# -1.3K
AUDCAD# 493
GBPAUD# 369
GBPJPY# 1.9K
NZDUSD# 408
EURUSD# 5.9K
NZDJPY# 3.1K
NZDCHF# -1.1K
USDJPY# -1.1K
AUDJPY# -1.9K
EURCAD# -2.3K
USDCHF# -1.5K
GBPCAD# -2.4K
CADJPY# 1.4K
EURCHF# -440
NZDCAD# 108
EURNZD# 865
CHFJPY# -1.6K
GBPCHF# -1.2K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +47.42 USD
En kötü işlem: -20 USD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 16
Maksimum ardışık kâr: +180.18 USD
Maksimum ardışık zarar: -214.32 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XMGlobal-Real 18" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.10.16 00:47
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.18 07:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.04 03:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.04 02:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.21 08:11
No swaps are charged
2025.08.21 08:11
No swaps are charged
2025.08.20 10:01
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.19 07:33
No swaps are charged on the signal account
2025.08.14 07:42
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.07 07:39
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2025.08.01 17:59
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.01 17:59
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.17% of days out of 597 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.23 23:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.14 08:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.08 04:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.03 20:58
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.27 17:52
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.26 10:34
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
