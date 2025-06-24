SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / Yatra
Iga Diaska Pradipta

Yatra

Iga Diaska Pradipta
0 comentarios
Fiabilidad
103 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 50 USD al mes
incremento desde 2023 0%
XMGlobal-Real 18
1:100
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
277
Transacciones Rentables:
107 (38.62%)
Transacciones Irrentables:
170 (61.37%)
Mejor transacción:
47.42 USD
Peor transacción:
-20.00 USD
Beneficio Bruto:
2 296.51 USD (56 797 pips)
Pérdidas Brutas:
-2 286.12 USD (48 672 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
7 (180.18 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
180.18 USD (7)
Ratio de Sharpe:
0.01
Actividad comercial:
7.92%
Carga máxima del depósito:
11.11%
Último trade:
32 días
Trades a la semana:
0
Tiempo medio de espera:
20 horas
Factor de Recuperación:
0.03
Transacciones Largas:
122 (44.04%)
Transacciones Cortas:
155 (55.96%)
Factor de Beneficio:
1.00
Beneficio Esperado:
0.04 USD
Beneficio medio:
21.46 USD
Pérdidas medias:
-13.45 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
19 (-214.32 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-237.40 USD (16)
Crecimiento al mes:
0.00%
Pronóstico anual:
0.00%
Trading algorítmico:
97%
Reducción de balance:
Absoluto:
169.80 USD
Máxima:
317.34 USD (10.29%)
Reducción relativa:
De balance:
10.29% (317.34 USD)
De fondos:
1.01% (29.80 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
GBPUSD# 20
EURAUD# 19
AUDUSD# 18
EURJPY# 16
EURUSD# 16
USDCAD# 16
AUDCHF# 16
AUDCAD# 14
GBPAUD# 14
GBPJPY# 14
NZDUSD# 14
NZDJPY# 12
GBPCAD# 10
NZDCHF# 10
USDJPY# 10
AUDJPY# 10
EURCAD# 10
USDCHF# 8
CADJPY# 6
EURCHF# 6
NZDCAD# 6
EURNZD# 4
CHFJPY# 4
GBPCHF# 4
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
GBPUSD# 47
EURAUD# 32
AUDUSD# 70
EURJPY# 131
EURUSD# 238
USDCAD# -57
AUDCHF# -107
AUDCAD# 67
GBPAUD# 14
GBPJPY# -33
NZDUSD# 28
NZDJPY# 67
GBPCAD# -145
NZDCHF# -89
USDJPY# 29
AUDJPY# -69
EURCAD# -108
USDCHF# -92
CADJPY# 40
EURCHF# 6
NZDCAD# 30
EURNZD# 28
CHFJPY# -58
GBPCHF# -60
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
GBPUSD# 883
EURAUD# 3.8K
AUDUSD# 586
EURJPY# 5.4K
EURUSD# 5.2K
USDCAD# -852
AUDCHF# -1.3K
AUDCAD# 493
GBPAUD# 369
GBPJPY# 1.9K
NZDUSD# 408
NZDJPY# 3.1K
GBPCAD# -3.1K
NZDCHF# -1.1K
USDJPY# -1.1K
AUDJPY# -1.9K
EURCAD# -2.3K
USDCHF# -1.5K
CADJPY# 1.4K
EURCHF# -440
NZDCAD# 108
EURNZD# 865
CHFJPY# -1.6K
GBPCHF# -1.2K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +47.42 USD
Peor transacción: -20 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 7
Máximo de pérdidas consecutivas: 16
Beneficio máximo consecutivo: +180.18 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -214.32 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "XMGlobal-Real 18" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

No hay comentarios
2026.01.03 13:20
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.03 21:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.03 13:06
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.15% of days out of 685 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.03 11:17
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.27 17:12
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.27 09:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.16 00:47
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.18 07:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.04 03:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.04 02:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.21 08:11
No swaps are charged
2025.08.21 08:11
No swaps are charged
2025.08.20 10:01
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.19 07:33
No swaps are charged on the signal account
2025.08.14 07:42
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.07 07:39
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2025.08.01 17:59
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.01 17:59
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.17% of days out of 597 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.23 23:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.14 08:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
