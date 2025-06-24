SignauxSections
Iga Diaska Pradipta

Yatra

Iga Diaska Pradipta
0 avis
Fiabilité
93 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 50 USD par mois
croissance depuis 2023 4%
XMGlobal-Real 18
1:100
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
271
Bénéfice trades:
107 (39.48%)
Perte trades:
164 (60.52%)
Meilleure transaction:
47.42 USD
Pire transaction:
-20.00 USD
Bénéfice brut:
2 296.51 USD (56 797 pips)
Perte brute:
-2 195.98 USD (46 940 pips)
Gains consécutifs maximales:
7 (180.18 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
180.18 USD (7)
Ratio de Sharpe:
0.02
Activité de trading:
8.93%
Charge de dépôt maximale:
11.11%
Dernier trade:
12 il y a des heures
Trades par semaine:
2
Temps de détention moyen:
20 heures
Facteur de récupération:
0.32
Longs trades:
122 (45.02%)
Courts trades:
149 (54.98%)
Facteur de profit:
1.05
Rendement attendu:
0.37 USD
Bénéfice moyen:
21.46 USD
Perte moyenne:
-13.39 USD
Pertes consécutives maximales:
19 (-214.32 USD)
Perte consécutive maximale:
-237.40 USD (16)
Croissance mensuelle:
0.53%
Prévision annuelle:
6.46%
Algo trading:
97%
Prélèvement par solde:
Absolu:
169.80 USD
Maximal:
317.34 USD (10.29%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
10.29% (317.34 USD)
Par fonds propres:
0.92% (26.78 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GBPUSD# 20
EURAUD# 19
AUDUSD# 16
EURJPY# 16
USDCAD# 16
AUDCHF# 16
AUDCAD# 14
GBPAUD# 14
GBPJPY# 14
NZDUSD# 14
EURUSD# 14
NZDJPY# 12
NZDCHF# 10
USDJPY# 10
AUDJPY# 10
EURCAD# 10
USDCHF# 8
GBPCAD# 8
CADJPY# 6
EURCHF# 6
NZDCAD# 6
EURNZD# 4
CHFJPY# 4
GBPCHF# 4
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GBPUSD# 47
EURAUD# 32
AUDUSD# 99
EURJPY# 131
USDCAD# -57
AUDCHF# -107
AUDCAD# 67
GBPAUD# 14
GBPJPY# -33
NZDUSD# 28
EURUSD# 269
NZDJPY# 67
NZDCHF# -89
USDJPY# 29
AUDJPY# -69
EURCAD# -108
USDCHF# -92
GBPCAD# -115
CADJPY# 40
EURCHF# 6
NZDCAD# 30
EURNZD# 28
CHFJPY# -58
GBPCHF# -60
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GBPUSD# 883
EURAUD# 3.8K
AUDUSD# 1K
EURJPY# 5.4K
USDCAD# -852
AUDCHF# -1.3K
AUDCAD# 493
GBPAUD# 369
GBPJPY# 1.9K
NZDUSD# 408
EURUSD# 5.9K
NZDJPY# 3.1K
NZDCHF# -1.1K
USDJPY# -1.1K
AUDJPY# -1.9K
EURCAD# -2.3K
USDCHF# -1.5K
GBPCAD# -2.4K
CADJPY# 1.4K
EURCHF# -440
NZDCAD# 108
EURNZD# 865
CHFJPY# -1.6K
GBPCHF# -1.2K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +47.42 USD
Pire transaction: -20 USD
Gains consécutifs maximales: 7
Pertes consécutives maximales: 16
Bénéfice consécutif maximal: +180.18 USD
Perte consécutive maximale: -214.32 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "XMGlobal-Real 18" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2025.10.16 00:47
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.18 07:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.04 03:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.04 02:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.21 08:11
No swaps are charged
2025.08.21 08:11
No swaps are charged
2025.08.20 10:01
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.19 07:33
No swaps are charged on the signal account
2025.08.14 07:42
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.07 07:39
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2025.08.01 17:59
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.01 17:59
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.17% of days out of 597 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.23 23:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.14 08:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.08 04:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.03 20:58
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.27 17:52
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.26 10:34
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
