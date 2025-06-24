SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / Yatra
Iga Diaska Pradipta

Yatra

Iga Diaska Pradipta
0 comentários
Confiabilidade
103 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 50 USD por mês
crescimento desde 2023 0%
XMGlobal-Real 18
1:100
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
277
Negociações com lucro:
107 (38.62%)
Negociações com perda:
170 (61.37%)
Melhor negociação:
47.42 USD
Pior negociação:
-20.00 USD
Lucro bruto:
2 296.51 USD (56 797 pips)
Perda bruta:
-2 286.12 USD (48 672 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
7 (180.18 USD)
Máximo lucro consecutivo:
180.18 USD (7)
Índice de Sharpe:
0.01
Atividade de negociação:
7.92%
Depósito máximo carregado:
11.11%
Último negócio:
32 dias atrás
Negociações por semana:
0
Tempo médio de espera:
20 horas
Fator de recuperação:
0.03
Negociações longas:
122 (44.04%)
Negociações curtas:
155 (55.96%)
Fator de lucro:
1.00
Valor esperado:
0.04 USD
Lucro médio:
21.46 USD
Perda média:
-13.45 USD
Máximo de perdas consecutivas:
19 (-214.32 USD)
Máxima perda consecutiva:
-237.40 USD (16)
Crescimento mensal:
0.00%
Previsão anual:
0.00%
Algotrading:
97%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
169.80 USD
Máximo:
317.34 USD (10.29%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
10.29% (317.34 USD)
Pelo Capital Líquido:
1.01% (29.80 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
GBPUSD# 20
EURAUD# 19
AUDUSD# 18
EURJPY# 16
EURUSD# 16
USDCAD# 16
AUDCHF# 16
AUDCAD# 14
GBPAUD# 14
GBPJPY# 14
NZDUSD# 14
NZDJPY# 12
GBPCAD# 10
NZDCHF# 10
USDJPY# 10
AUDJPY# 10
EURCAD# 10
USDCHF# 8
CADJPY# 6
EURCHF# 6
NZDCAD# 6
EURNZD# 4
CHFJPY# 4
GBPCHF# 4
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
GBPUSD# 47
EURAUD# 32
AUDUSD# 70
EURJPY# 131
EURUSD# 238
USDCAD# -57
AUDCHF# -107
AUDCAD# 67
GBPAUD# 14
GBPJPY# -33
NZDUSD# 28
NZDJPY# 67
GBPCAD# -145
NZDCHF# -89
USDJPY# 29
AUDJPY# -69
EURCAD# -108
USDCHF# -92
CADJPY# 40
EURCHF# 6
NZDCAD# 30
EURNZD# 28
CHFJPY# -58
GBPCHF# -60
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
GBPUSD# 883
EURAUD# 3.8K
AUDUSD# 586
EURJPY# 5.4K
EURUSD# 5.2K
USDCAD# -852
AUDCHF# -1.3K
AUDCAD# 493
GBPAUD# 369
GBPJPY# 1.9K
NZDUSD# 408
NZDJPY# 3.1K
GBPCAD# -3.1K
NZDCHF# -1.1K
USDJPY# -1.1K
AUDJPY# -1.9K
EURCAD# -2.3K
USDCHF# -1.5K
CADJPY# 1.4K
EURCHF# -440
NZDCAD# 108
EURNZD# 865
CHFJPY# -1.6K
GBPCHF# -1.2K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +47.42 USD
Pior negociação: -20 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 7
Máximo de perdas consecutivas: 16
Máximo lucro consecutivo: +180.18 USD
Máxima perda consecutiva: -214.32 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "XMGlobal-Real 18" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Sem comentários
2026.01.03 13:20
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.03 21:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.03 13:06
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.15% of days out of 685 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.03 11:17
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.27 17:12
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.27 09:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.16 00:47
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.18 07:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.04 03:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.04 02:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.21 08:11
No swaps are charged
2025.08.21 08:11
No swaps are charged
2025.08.20 10:01
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.19 07:33
No swaps are charged on the signal account
2025.08.14 07:42
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.07 07:39
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2025.08.01 17:59
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.01 17:59
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.17% of days out of 597 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.23 23:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.14 08:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
Yatra
50 USD por mês
0%
0
0
USD
2.9K
USD
103
97%
277
38%
8%
1.00
0.04
USD
10%
1:100
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 4 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.