- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
277
Negociações com lucro:
107 (38.62%)
Negociações com perda:
170 (61.37%)
Melhor negociação:
47.42 USD
Pior negociação:
-20.00 USD
Lucro bruto:
2 296.51 USD (56 797 pips)
Perda bruta:
-2 286.12 USD (48 672 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
7 (180.18 USD)
Máximo lucro consecutivo:
180.18 USD (7)
Índice de Sharpe:
0.01
Atividade de negociação:
7.92%
Depósito máximo carregado:
11.11%
Último negócio:
32 dias atrás
Negociações por semana:
0
Tempo médio de espera:
20 horas
Fator de recuperação:
0.03
Negociações longas:
122 (44.04%)
Negociações curtas:
155 (55.96%)
Fator de lucro:
1.00
Valor esperado:
0.04 USD
Lucro médio:
21.46 USD
Perda média:
-13.45 USD
Máximo de perdas consecutivas:
19 (-214.32 USD)
Máxima perda consecutiva:
-237.40 USD (16)
Crescimento mensal:
0.00%
Previsão anual:
0.00%
Algotrading:
97%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
169.80 USD
Máximo:
317.34 USD (10.29%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
10.29% (317.34 USD)
Pelo Capital Líquido:
1.01% (29.80 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|GBPUSD#
|20
|EURAUD#
|19
|AUDUSD#
|18
|EURJPY#
|16
|EURUSD#
|16
|USDCAD#
|16
|AUDCHF#
|16
|AUDCAD#
|14
|GBPAUD#
|14
|GBPJPY#
|14
|NZDUSD#
|14
|NZDJPY#
|12
|GBPCAD#
|10
|NZDCHF#
|10
|USDJPY#
|10
|AUDJPY#
|10
|EURCAD#
|10
|USDCHF#
|8
|CADJPY#
|6
|EURCHF#
|6
|NZDCAD#
|6
|EURNZD#
|4
|CHFJPY#
|4
|GBPCHF#
|4
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|GBPUSD#
|47
|EURAUD#
|32
|AUDUSD#
|70
|EURJPY#
|131
|EURUSD#
|238
|USDCAD#
|-57
|AUDCHF#
|-107
|AUDCAD#
|67
|GBPAUD#
|14
|GBPJPY#
|-33
|NZDUSD#
|28
|NZDJPY#
|67
|GBPCAD#
|-145
|NZDCHF#
|-89
|USDJPY#
|29
|AUDJPY#
|-69
|EURCAD#
|-108
|USDCHF#
|-92
|CADJPY#
|40
|EURCHF#
|6
|NZDCAD#
|30
|EURNZD#
|28
|CHFJPY#
|-58
|GBPCHF#
|-60
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|GBPUSD#
|883
|EURAUD#
|3.8K
|AUDUSD#
|586
|EURJPY#
|5.4K
|EURUSD#
|5.2K
|USDCAD#
|-852
|AUDCHF#
|-1.3K
|AUDCAD#
|493
|GBPAUD#
|369
|GBPJPY#
|1.9K
|NZDUSD#
|408
|NZDJPY#
|3.1K
|GBPCAD#
|-3.1K
|NZDCHF#
|-1.1K
|USDJPY#
|-1.1K
|AUDJPY#
|-1.9K
|EURCAD#
|-2.3K
|USDCHF#
|-1.5K
|CADJPY#
|1.4K
|EURCHF#
|-440
|NZDCAD#
|108
|EURNZD#
|865
|CHFJPY#
|-1.6K
|GBPCHF#
|-1.2K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +47.42 USD
Pior negociação: -20 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 7
Máximo de perdas consecutivas: 16
Máximo lucro consecutivo: +180.18 USD
Máxima perda consecutiva: -214.32 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "XMGlobal-Real 18" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Sem comentários
