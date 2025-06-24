- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
277
Прибыльных трейдов:
107 (38.62%)
Убыточных трейдов:
170 (61.37%)
Лучший трейд:
47.42 USD
Худший трейд:
-20.00 USD
Общая прибыль:
2 296.51 USD (56 797 pips)
Общий убыток:
-2 286.12 USD (48 672 pips)
Макс. серия выигрышей:
7 (180.18 USD)
Макс. прибыль в серии:
180.18 USD (7)
Коэффициент Шарпа:
0.01
Торговая активность:
7.92%
Макс. загрузка депозита:
11.11%
Последний трейд:
32 дня
Трейдов в неделю:
0
Ср. время удержания:
20 часов
Фактор восстановления:
0.03
Длинных трейдов:
122 (44.04%)
Коротких трейдов:
155 (55.96%)
Профит фактор:
1.00
Мат. ожидание:
0.04 USD
Средняя прибыль:
21.46 USD
Средний убыток:
-13.45 USD
Макс. серия проигрышей:
19 (-214.32 USD)
Макс. убыток в серии:
-237.40 USD (16)
Прирост в месяц:
0.00%
Годовой прогноз:
0.00%
Алготрейдинг:
97%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
169.80 USD
Максимальная:
317.34 USD (10.29%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
10.29% (317.34 USD)
По эквити:
1.01% (29.80 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GBPUSD#
|20
|EURAUD#
|19
|AUDUSD#
|18
|EURJPY#
|16
|EURUSD#
|16
|USDCAD#
|16
|AUDCHF#
|16
|AUDCAD#
|14
|GBPAUD#
|14
|GBPJPY#
|14
|NZDUSD#
|14
|NZDJPY#
|12
|GBPCAD#
|10
|NZDCHF#
|10
|USDJPY#
|10
|AUDJPY#
|10
|EURCAD#
|10
|USDCHF#
|8
|CADJPY#
|6
|EURCHF#
|6
|NZDCAD#
|6
|EURNZD#
|4
|CHFJPY#
|4
|GBPCHF#
|4
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GBPUSD#
|47
|EURAUD#
|32
|AUDUSD#
|70
|EURJPY#
|131
|EURUSD#
|238
|USDCAD#
|-57
|AUDCHF#
|-107
|AUDCAD#
|67
|GBPAUD#
|14
|GBPJPY#
|-33
|NZDUSD#
|28
|NZDJPY#
|67
|GBPCAD#
|-145
|NZDCHF#
|-89
|USDJPY#
|29
|AUDJPY#
|-69
|EURCAD#
|-108
|USDCHF#
|-92
|CADJPY#
|40
|EURCHF#
|6
|NZDCAD#
|30
|EURNZD#
|28
|CHFJPY#
|-58
|GBPCHF#
|-60
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GBPUSD#
|883
|EURAUD#
|3.8K
|AUDUSD#
|586
|EURJPY#
|5.4K
|EURUSD#
|5.2K
|USDCAD#
|-852
|AUDCHF#
|-1.3K
|AUDCAD#
|493
|GBPAUD#
|369
|GBPJPY#
|1.9K
|NZDUSD#
|408
|NZDJPY#
|3.1K
|GBPCAD#
|-3.1K
|NZDCHF#
|-1.1K
|USDJPY#
|-1.1K
|AUDJPY#
|-1.9K
|EURCAD#
|-2.3K
|USDCHF#
|-1.5K
|CADJPY#
|1.4K
|EURCHF#
|-440
|NZDCAD#
|108
|EURNZD#
|865
|CHFJPY#
|-1.6K
|GBPCHF#
|-1.2K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +47.42 USD
Худший трейд: -20 USD
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 16
Макс. прибыль в серии: +180.18 USD
Макс. убыток в серии: -214.32 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XMGlobal-Real 18" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
50 USD в месяц
0%
0
0
USD
USD
2.9K
USD
USD
103
97%
277
38%
8%
1.00
0.04
USD
USD
10%
1:100