Iga Diaska Pradipta

Yatra

Iga Diaska Pradipta
0 отзывов
Надежность
103 недели
0 / 0 USD
Копировать за 50 USD в месяц
прирост с 2023 0%
XMGlobal-Real 18
1:100
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
277
Прибыльных трейдов:
107 (38.62%)
Убыточных трейдов:
170 (61.37%)
Лучший трейд:
47.42 USD
Худший трейд:
-20.00 USD
Общая прибыль:
2 296.51 USD (56 797 pips)
Общий убыток:
-2 286.12 USD (48 672 pips)
Макс. серия выигрышей:
7 (180.18 USD)
Макс. прибыль в серии:
180.18 USD (7)
Коэффициент Шарпа:
0.01
Торговая активность:
7.92%
Макс. загрузка депозита:
11.11%
Последний трейд:
32 дня
Трейдов в неделю:
0
Ср. время удержания:
20 часов
Фактор восстановления:
0.03
Длинных трейдов:
122 (44.04%)
Коротких трейдов:
155 (55.96%)
Профит фактор:
1.00
Мат. ожидание:
0.04 USD
Средняя прибыль:
21.46 USD
Средний убыток:
-13.45 USD
Макс. серия проигрышей:
19 (-214.32 USD)
Макс. убыток в серии:
-237.40 USD (16)
Прирост в месяц:
0.00%
Годовой прогноз:
0.00%
Алготрейдинг:
97%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
169.80 USD
Максимальная:
317.34 USD (10.29%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
10.29% (317.34 USD)
По эквити:
1.01% (29.80 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GBPUSD# 20
EURAUD# 19
AUDUSD# 18
EURJPY# 16
EURUSD# 16
USDCAD# 16
AUDCHF# 16
AUDCAD# 14
GBPAUD# 14
GBPJPY# 14
NZDUSD# 14
NZDJPY# 12
GBPCAD# 10
NZDCHF# 10
USDJPY# 10
AUDJPY# 10
EURCAD# 10
USDCHF# 8
CADJPY# 6
EURCHF# 6
NZDCAD# 6
EURNZD# 4
CHFJPY# 4
GBPCHF# 4
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GBPUSD# 47
EURAUD# 32
AUDUSD# 70
EURJPY# 131
EURUSD# 238
USDCAD# -57
AUDCHF# -107
AUDCAD# 67
GBPAUD# 14
GBPJPY# -33
NZDUSD# 28
NZDJPY# 67
GBPCAD# -145
NZDCHF# -89
USDJPY# 29
AUDJPY# -69
EURCAD# -108
USDCHF# -92
CADJPY# 40
EURCHF# 6
NZDCAD# 30
EURNZD# 28
CHFJPY# -58
GBPCHF# -60
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GBPUSD# 883
EURAUD# 3.8K
AUDUSD# 586
EURJPY# 5.4K
EURUSD# 5.2K
USDCAD# -852
AUDCHF# -1.3K
AUDCAD# 493
GBPAUD# 369
GBPJPY# 1.9K
NZDUSD# 408
NZDJPY# 3.1K
GBPCAD# -3.1K
NZDCHF# -1.1K
USDJPY# -1.1K
AUDJPY# -1.9K
EURCAD# -2.3K
USDCHF# -1.5K
CADJPY# 1.4K
EURCHF# -440
NZDCAD# 108
EURNZD# 865
CHFJPY# -1.6K
GBPCHF# -1.2K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +47.42 USD
Худший трейд: -20 USD
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 16
Макс. прибыль в серии: +180.18 USD
Макс. убыток в серии: -214.32 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XMGlobal-Real 18" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2026.01.03 13:20
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.03 21:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.03 13:06
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.15% of days out of 685 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.03 11:17
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.27 17:12
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.27 09:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.16 00:47
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.18 07:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.04 03:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.04 02:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.21 08:11
No swaps are charged
2025.08.21 08:11
No swaps are charged
2025.08.20 10:01
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.19 07:33
No swaps are charged on the signal account
2025.08.14 07:42
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.07 07:39
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2025.08.01 17:59
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.01 17:59
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.17% of days out of 597 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.23 23:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.14 08:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
Копировать

