- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
277
盈利交易:
107 (38.62%)
亏损交易:
170 (61.37%)
最好交易:
47.42 USD
最差交易:
-20.00 USD
毛利:
2 296.51 USD (56 797 pips)
毛利亏损:
-2 286.12 USD (48 672 pips)
最大连续赢利:
7 (180.18 USD)
最大连续盈利:
180.18 USD (7)
夏普比率:
0.01
交易活动:
7.92%
最大入金加载:
11.11%
最近交易:
32 几天前
每周交易:
0
平均持有时间:
20 小时
采收率:
0.03
长期交易:
122 (44.04%)
短期交易:
155 (55.96%)
利润因子:
1.00
预期回报:
0.04 USD
平均利润:
21.46 USD
平均损失:
-13.45 USD
最大连续失误:
19 (-214.32 USD)
最大连续亏损:
-237.40 USD (16)
每月增长:
0.00%
年度预测:
0.00%
算法交易:
97%
结余跌幅:
绝对:
169.80 USD
最大值:
317.34 USD (10.29%)
相对跌幅:
结余:
10.29% (317.34 USD)
净值:
1.01% (29.80 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GBPUSD#
|20
|EURAUD#
|19
|AUDUSD#
|18
|EURJPY#
|16
|EURUSD#
|16
|USDCAD#
|16
|AUDCHF#
|16
|AUDCAD#
|14
|GBPAUD#
|14
|GBPJPY#
|14
|NZDUSD#
|14
|NZDJPY#
|12
|GBPCAD#
|10
|NZDCHF#
|10
|USDJPY#
|10
|AUDJPY#
|10
|EURCAD#
|10
|USDCHF#
|8
|CADJPY#
|6
|EURCHF#
|6
|NZDCAD#
|6
|EURNZD#
|4
|CHFJPY#
|4
|GBPCHF#
|4
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GBPUSD#
|47
|EURAUD#
|32
|AUDUSD#
|70
|EURJPY#
|131
|EURUSD#
|238
|USDCAD#
|-57
|AUDCHF#
|-107
|AUDCAD#
|67
|GBPAUD#
|14
|GBPJPY#
|-33
|NZDUSD#
|28
|NZDJPY#
|67
|GBPCAD#
|-145
|NZDCHF#
|-89
|USDJPY#
|29
|AUDJPY#
|-69
|EURCAD#
|-108
|USDCHF#
|-92
|CADJPY#
|40
|EURCHF#
|6
|NZDCAD#
|30
|EURNZD#
|28
|CHFJPY#
|-58
|GBPCHF#
|-60
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GBPUSD#
|883
|EURAUD#
|3.8K
|AUDUSD#
|586
|EURJPY#
|5.4K
|EURUSD#
|5.2K
|USDCAD#
|-852
|AUDCHF#
|-1.3K
|AUDCAD#
|493
|GBPAUD#
|369
|GBPJPY#
|1.9K
|NZDUSD#
|408
|NZDJPY#
|3.1K
|GBPCAD#
|-3.1K
|NZDCHF#
|-1.1K
|USDJPY#
|-1.1K
|AUDJPY#
|-1.9K
|EURCAD#
|-2.3K
|USDCHF#
|-1.5K
|CADJPY#
|1.4K
|EURCHF#
|-440
|NZDCAD#
|108
|EURNZD#
|865
|CHFJPY#
|-1.6K
|GBPCHF#
|-1.2K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +47.42 USD
最差交易: -20 USD
最大连续赢利: 7
最大连续失误: 16
最大连续盈利: +180.18 USD
最大连续亏损: -214.32 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 XMGlobal-Real 18 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月50 USD
0%
0
0
USD
USD
2.9K
USD
USD
103
97%
277
38%
8%
1.00
0.04
USD
USD
10%
1:100