SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Yatra
Iga Diaska Pradipta

Yatra

Iga Diaska Pradipta
0 recensioni
Affidabilità
93 settimane
0 / 0 USD
Copia per 50 USD al mese
crescita dal 2023 4%
XMGlobal-Real 18
1:100
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
271
Profit Trade:
107 (39.48%)
Loss Trade:
164 (60.52%)
Best Trade:
47.42 USD
Worst Trade:
-20.00 USD
Profitto lordo:
2 296.51 USD (56 797 pips)
Perdita lorda:
-2 195.98 USD (46 940 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (180.18 USD)
Massimo profitto consecutivo:
180.18 USD (7)
Indice di Sharpe:
0.02
Attività di trading:
8.93%
Massimo carico di deposito:
11.11%
Ultimo trade:
12 ore fa
Trade a settimana:
2
Tempo di attesa medio:
20 ore
Fattore di recupero:
0.32
Long Trade:
122 (45.02%)
Short Trade:
149 (54.98%)
Fattore di profitto:
1.05
Profitto previsto:
0.37 USD
Profitto medio:
21.46 USD
Perdita media:
-13.39 USD
Massime perdite consecutive:
19 (-214.32 USD)
Massima perdita consecutiva:
-237.40 USD (16)
Crescita mensile:
0.53%
Previsione annuale:
6.46%
Algo trading:
97%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
169.80 USD
Massimale:
317.34 USD (10.29%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
10.29% (317.34 USD)
Per equità:
0.92% (26.78 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPUSD# 20
EURAUD# 19
AUDUSD# 16
EURJPY# 16
USDCAD# 16
AUDCHF# 16
AUDCAD# 14
GBPAUD# 14
GBPJPY# 14
NZDUSD# 14
EURUSD# 14
NZDJPY# 12
NZDCHF# 10
USDJPY# 10
AUDJPY# 10
EURCAD# 10
USDCHF# 8
GBPCAD# 8
CADJPY# 6
EURCHF# 6
NZDCAD# 6
EURNZD# 4
CHFJPY# 4
GBPCHF# 4
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPUSD# 47
EURAUD# 32
AUDUSD# 99
EURJPY# 131
USDCAD# -57
AUDCHF# -107
AUDCAD# 67
GBPAUD# 14
GBPJPY# -33
NZDUSD# 28
EURUSD# 269
NZDJPY# 67
NZDCHF# -89
USDJPY# 29
AUDJPY# -69
EURCAD# -108
USDCHF# -92
GBPCAD# -115
CADJPY# 40
EURCHF# 6
NZDCAD# 30
EURNZD# 28
CHFJPY# -58
GBPCHF# -60
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPUSD# 883
EURAUD# 3.8K
AUDUSD# 1K
EURJPY# 5.4K
USDCAD# -852
AUDCHF# -1.3K
AUDCAD# 493
GBPAUD# 369
GBPJPY# 1.9K
NZDUSD# 408
EURUSD# 5.9K
NZDJPY# 3.1K
NZDCHF# -1.1K
USDJPY# -1.1K
AUDJPY# -1.9K
EURCAD# -2.3K
USDCHF# -1.5K
GBPCAD# -2.4K
CADJPY# 1.4K
EURCHF# -440
NZDCAD# 108
EURNZD# 865
CHFJPY# -1.6K
GBPCHF# -1.2K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +47.42 USD
Worst Trade: -20 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 16
Massimo profitto consecutivo: +180.18 USD
Massima perdita consecutiva: -214.32 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-Real 18" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.10.16 00:47
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.18 07:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.04 03:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.04 02:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.21 08:11
No swaps are charged
2025.08.21 08:11
No swaps are charged
2025.08.20 10:01
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.19 07:33
No swaps are charged on the signal account
2025.08.14 07:42
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.07 07:39
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2025.08.01 17:59
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.01 17:59
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.17% of days out of 597 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.23 23:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.14 08:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.08 04:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.03 20:58
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.27 17:52
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.26 10:34
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Yatra
50USD al mese
4%
0
0
USD
3K
USD
93
97%
271
39%
9%
1.04
0.37
USD
10%
1:100
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.