Iga Diaska Pradipta

Yatra

Iga Diaska Pradipta
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
103 Wochen
0 / 0 USD
Für 50 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2023 0%
XMGlobal-Real 18
1:100
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
277
Gewinntrades:
107 (38.62%)
Verlusttrades:
170 (61.37%)
Bester Trade:
47.42 USD
Schlechtester Trade:
-20.00 USD
Bruttoprofit:
2 296.51 USD (56 797 pips)
Bruttoverlust:
-2 286.12 USD (48 672 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
7 (180.18 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
180.18 USD (7)
Sharpe Ratio:
0.01
Trading-Aktivität:
7.92%
Max deposit load:
11.11%
Letzter Trade:
32 Tage
Trades pro Woche:
0
Durchschn. Haltezeit:
20 Stunden
Erholungsfaktor:
0.03
Long-Positionen:
122 (44.04%)
Short-Positionen:
155 (55.96%)
Profit-Faktor:
1.00
Mathematische Gewinnerwartung:
0.04 USD
Durchschnittlicher Profit:
21.46 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-13.45 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
19 (-214.32 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-237.40 USD (16)
Wachstum pro Monat :
0.00%
Jahresprognose:
0.00%
Algo-Trading:
97%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
169.80 USD
Maximaler:
317.34 USD (10.29%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
10.29% (317.34 USD)
Kapital:
1.01% (29.80 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
GBPUSD# 20
EURAUD# 19
AUDUSD# 18
EURJPY# 16
EURUSD# 16
USDCAD# 16
AUDCHF# 16
AUDCAD# 14
GBPAUD# 14
GBPJPY# 14
NZDUSD# 14
NZDJPY# 12
GBPCAD# 10
NZDCHF# 10
USDJPY# 10
AUDJPY# 10
EURCAD# 10
USDCHF# 8
CADJPY# 6
EURCHF# 6
NZDCAD# 6
EURNZD# 4
CHFJPY# 4
GBPCHF# 4
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
GBPUSD# 47
EURAUD# 32
AUDUSD# 70
EURJPY# 131
EURUSD# 238
USDCAD# -57
AUDCHF# -107
AUDCAD# 67
GBPAUD# 14
GBPJPY# -33
NZDUSD# 28
NZDJPY# 67
GBPCAD# -145
NZDCHF# -89
USDJPY# 29
AUDJPY# -69
EURCAD# -108
USDCHF# -92
CADJPY# 40
EURCHF# 6
NZDCAD# 30
EURNZD# 28
CHFJPY# -58
GBPCHF# -60
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
GBPUSD# 883
EURAUD# 3.8K
AUDUSD# 586
EURJPY# 5.4K
EURUSD# 5.2K
USDCAD# -852
AUDCHF# -1.3K
AUDCAD# 493
GBPAUD# 369
GBPJPY# 1.9K
NZDUSD# 408
NZDJPY# 3.1K
GBPCAD# -3.1K
NZDCHF# -1.1K
USDJPY# -1.1K
AUDJPY# -1.9K
EURCAD# -2.3K
USDCHF# -1.5K
CADJPY# 1.4K
EURCHF# -440
NZDCAD# 108
EURNZD# 865
CHFJPY# -1.6K
GBPCHF# -1.2K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +47.42 USD
Schlechtester Trade: -20 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 7
Max. aufeinandergehende Verluste: 16
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +180.18 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -214.32 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "XMGlobal-Real 18" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

2026.01.03 13:20
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.03 21:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.03 13:06
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.15% of days out of 685 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.03 11:17
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.27 17:12
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.27 09:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.16 00:47
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.18 07:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.04 03:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.04 02:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.21 08:11
No swaps are charged
2025.08.21 08:11
No swaps are charged
2025.08.20 10:01
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.19 07:33
No swaps are charged on the signal account
2025.08.14 07:42
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.07 07:39
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2025.08.01 17:59
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.01 17:59
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.17% of days out of 597 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.23 23:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.14 08:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 4 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.