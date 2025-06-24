- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
277
利益トレード:
107 (38.62%)
損失トレード:
170 (61.37%)
ベストトレード:
47.42 USD
最悪のトレード:
-20.00 USD
総利益:
2 296.51 USD (56 797 pips)
総損失:
-2 286.12 USD (48 672 pips)
最大連続の勝ち:
7 (180.18 USD)
最大連続利益:
180.18 USD (7)
シャープレシオ:
0.01
取引アクティビティ:
7.92%
最大入金額:
11.11%
最近のトレード:
32 日前
1週間当たりの取引:
0
平均保有時間:
20 時間
リカバリーファクター:
0.03
長いトレード:
122 (44.04%)
短いトレード:
155 (55.96%)
プロフィットファクター:
1.00
期待されたペイオフ:
0.04 USD
平均利益:
21.46 USD
平均損失:
-13.45 USD
最大連続の負け:
19 (-214.32 USD)
最大連続損失:
-237.40 USD (16)
月間成長:
0.00%
年間予想:
0.00%
アルゴリズム取引:
97%
残高によるドローダウン:
絶対:
169.80 USD
最大の:
317.34 USD (10.29%)
比較ドローダウン:
残高による:
10.29% (317.34 USD)
エクイティによる:
1.01% (29.80 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|GBPUSD#
|20
|EURAUD#
|19
|AUDUSD#
|18
|EURJPY#
|16
|EURUSD#
|16
|USDCAD#
|16
|AUDCHF#
|16
|AUDCAD#
|14
|GBPAUD#
|14
|GBPJPY#
|14
|NZDUSD#
|14
|NZDJPY#
|12
|GBPCAD#
|10
|NZDCHF#
|10
|USDJPY#
|10
|AUDJPY#
|10
|EURCAD#
|10
|USDCHF#
|8
|CADJPY#
|6
|EURCHF#
|6
|NZDCAD#
|6
|EURNZD#
|4
|CHFJPY#
|4
|GBPCHF#
|4
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|GBPUSD#
|47
|EURAUD#
|32
|AUDUSD#
|70
|EURJPY#
|131
|EURUSD#
|238
|USDCAD#
|-57
|AUDCHF#
|-107
|AUDCAD#
|67
|GBPAUD#
|14
|GBPJPY#
|-33
|NZDUSD#
|28
|NZDJPY#
|67
|GBPCAD#
|-145
|NZDCHF#
|-89
|USDJPY#
|29
|AUDJPY#
|-69
|EURCAD#
|-108
|USDCHF#
|-92
|CADJPY#
|40
|EURCHF#
|6
|NZDCAD#
|30
|EURNZD#
|28
|CHFJPY#
|-58
|GBPCHF#
|-60
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|GBPUSD#
|883
|EURAUD#
|3.8K
|AUDUSD#
|586
|EURJPY#
|5.4K
|EURUSD#
|5.2K
|USDCAD#
|-852
|AUDCHF#
|-1.3K
|AUDCAD#
|493
|GBPAUD#
|369
|GBPJPY#
|1.9K
|NZDUSD#
|408
|NZDJPY#
|3.1K
|GBPCAD#
|-3.1K
|NZDCHF#
|-1.1K
|USDJPY#
|-1.1K
|AUDJPY#
|-1.9K
|EURCAD#
|-2.3K
|USDCHF#
|-1.5K
|CADJPY#
|1.4K
|EURCHF#
|-440
|NZDCAD#
|108
|EURNZD#
|865
|CHFJPY#
|-1.6K
|GBPCHF#
|-1.2K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +47.42 USD
最悪のトレード: -20 USD
最大連続の勝ち: 7
最大連続の負け: 16
最大連続利益: +180.18 USD
最大連続損失: -214.32 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"XMGlobal-Real 18"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
50 USD/月
0%
0
0
USD
USD
2.9K
USD
USD
103
97%
277
38%
8%
1.00
0.04
USD
USD
10%
1:100