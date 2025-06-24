シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / Yatra
Iga Diaska Pradipta

Yatra

Iga Diaska Pradipta
レビュー0件
信頼性
103週間
0 / 0 USD
月額  50  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2023 0%
XMGlobal-Real 18
1:100
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
277
利益トレード:
107 (38.62%)
損失トレード:
170 (61.37%)
ベストトレード:
47.42 USD
最悪のトレード:
-20.00 USD
総利益:
2 296.51 USD (56 797 pips)
総損失:
-2 286.12 USD (48 672 pips)
最大連続の勝ち:
7 (180.18 USD)
最大連続利益:
180.18 USD (7)
シャープレシオ:
0.01
取引アクティビティ:
7.92%
最大入金額:
11.11%
最近のトレード:
32 日前
1週間当たりの取引:
0
平均保有時間:
20 時間
リカバリーファクター:
0.03
長いトレード:
122 (44.04%)
短いトレード:
155 (55.96%)
プロフィットファクター:
1.00
期待されたペイオフ:
0.04 USD
平均利益:
21.46 USD
平均損失:
-13.45 USD
最大連続の負け:
19 (-214.32 USD)
最大連続損失:
-237.40 USD (16)
月間成長:
0.00%
年間予想:
0.00%
アルゴリズム取引:
97%
残高によるドローダウン:
絶対:
169.80 USD
最大の:
317.34 USD (10.29%)
比較ドローダウン:
残高による:
10.29% (317.34 USD)
エクイティによる:
1.01% (29.80 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
GBPUSD# 20
EURAUD# 19
AUDUSD# 18
EURJPY# 16
EURUSD# 16
USDCAD# 16
AUDCHF# 16
AUDCAD# 14
GBPAUD# 14
GBPJPY# 14
NZDUSD# 14
NZDJPY# 12
GBPCAD# 10
NZDCHF# 10
USDJPY# 10
AUDJPY# 10
EURCAD# 10
USDCHF# 8
CADJPY# 6
EURCHF# 6
NZDCAD# 6
EURNZD# 4
CHFJPY# 4
GBPCHF# 4
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
GBPUSD# 47
EURAUD# 32
AUDUSD# 70
EURJPY# 131
EURUSD# 238
USDCAD# -57
AUDCHF# -107
AUDCAD# 67
GBPAUD# 14
GBPJPY# -33
NZDUSD# 28
NZDJPY# 67
GBPCAD# -145
NZDCHF# -89
USDJPY# 29
AUDJPY# -69
EURCAD# -108
USDCHF# -92
CADJPY# 40
EURCHF# 6
NZDCAD# 30
EURNZD# 28
CHFJPY# -58
GBPCHF# -60
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
GBPUSD# 883
EURAUD# 3.8K
AUDUSD# 586
EURJPY# 5.4K
EURUSD# 5.2K
USDCAD# -852
AUDCHF# -1.3K
AUDCAD# 493
GBPAUD# 369
GBPJPY# 1.9K
NZDUSD# 408
NZDJPY# 3.1K
GBPCAD# -3.1K
NZDCHF# -1.1K
USDJPY# -1.1K
AUDJPY# -1.9K
EURCAD# -2.3K
USDCHF# -1.5K
CADJPY# 1.4K
EURCHF# -440
NZDCAD# 108
EURNZD# 865
CHFJPY# -1.6K
GBPCHF# -1.2K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +47.42 USD
最悪のトレード: -20 USD
最大連続の勝ち: 7
最大連続の負け: 16
最大連続利益: +180.18 USD
最大連続損失: -214.32 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"XMGlobal-Real 18"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

レビューなし
2026.01.03 13:20
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.03 21:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.03 13:06
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.15% of days out of 685 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.03 11:17
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.27 17:12
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.27 09:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.16 00:47
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.18 07:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.04 03:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.04 02:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.21 08:11
No swaps are charged
2025.08.21 08:11
No swaps are charged
2025.08.20 10:01
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.19 07:33
No swaps are charged on the signal account
2025.08.14 07:42
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.07 07:39
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2025.08.01 17:59
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.01 17:59
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.17% of days out of 597 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.23 23:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.14 08:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
