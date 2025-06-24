시그널섹션
시그널 / MetaTrader 4 / Yatra
Iga Diaska Pradipta

Yatra

Iga Diaska Pradipta
0 리뷰
108
0 / 0 USD
월별 50 USD  복사
다음 이후의 성장 2023 -1%
XMGlobal-Real 18
1:100
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
279
이익 거래:
107 (38.35%)
손실 거래:
172 (61.65%)
최고의 거래:
47.42 USD
최악의 거래:
-20.00 USD
총 수익:
2 296.51 USD (56 797 pips)
총 손실:
-2 314.12 USD (49 230 pips)
연속 최대 이익:
7 (180.18 USD)
연속 최대 이익:
180.18 USD (7)
샤프 비율:
0.00
거래 활동:
7.92%
최대 입금량:
11.11%
최근 거래:
1 일 전
주별 거래 수:
2
평균 유지 시간:
20 시간
회복 요인:
-0.06
롱(주식매수):
122 (43.73%)
숏(주식차입매도):
157 (56.27%)
수익 요인:
0.99
기대수익:
-0.06 USD
평균 이익:
21.46 USD
평균 손실:
-13.45 USD
연속 최대 손실:
19 (-214.32 USD)
연속 최대 손실:
-237.40 USD (16)
월별 성장률:
-1.49%
연간 예측:
-18.07%
Algo 트레이딩:
97%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
169.80 USD
최대한의:
317.34 USD (10.29%)
상대적 삭감:
잔고별:
10.29% (317.34 USD)
자본금별:
1.01% (29.80 USD)

배포

심볼 Sell Buy
GBPUSD# 20
EURAUD# 19
AUDUSD# 18
EURUSD# 18
EURJPY# 16
USDCAD# 16
AUDCHF# 16
AUDCAD# 14
GBPAUD# 14
GBPJPY# 14
NZDUSD# 14
NZDJPY# 12
GBPCAD# 10
NZDCHF# 10
USDJPY# 10
AUDJPY# 10
EURCAD# 10
USDCHF# 8
CADJPY# 6
EURCHF# 6
NZDCAD# 6
EURNZD# 4
CHFJPY# 4
GBPCHF# 4
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
GBPUSD# 47
EURAUD# 32
AUDUSD# 70
EURUSD# 210
EURJPY# 131
USDCAD# -57
AUDCHF# -107
AUDCAD# 67
GBPAUD# 14
GBPJPY# -33
NZDUSD# 28
NZDJPY# 67
GBPCAD# -145
NZDCHF# -89
USDJPY# 29
AUDJPY# -69
EURCAD# -108
USDCHF# -92
CADJPY# 40
EURCHF# 6
NZDCAD# 30
EURNZD# 28
CHFJPY# -58
GBPCHF# -60
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
GBPUSD# 883
EURAUD# 3.8K
AUDUSD# 586
EURUSD# 4.7K
EURJPY# 5.4K
USDCAD# -852
AUDCHF# -1.3K
AUDCAD# 493
GBPAUD# 369
GBPJPY# 1.9K
NZDUSD# 408
NZDJPY# 3.1K
GBPCAD# -3.1K
NZDCHF# -1.1K
USDJPY# -1.1K
AUDJPY# -1.9K
EURCAD# -2.3K
USDCHF# -1.5K
CADJPY# 1.4K
EURCHF# -440
NZDCAD# 108
EURNZD# 865
CHFJPY# -1.6K
GBPCHF# -1.2K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +47.42 USD
최악의 거래: -20 USD
연속 최대 이익: 7
연속 최대 손실: 16
연속 최대 이익: +180.18 USD
연속 최대 손실: -214.32 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "XMGlobal-Real 18"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

데이터 없음

리뷰 없음
2026.01.06 03:17
Share of days for 80% of growth is too low
2026.01.05 16:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.03 13:20
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.03 21:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.03 13:06
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.15% of days out of 685 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.03 11:17
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.27 17:12
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.27 09:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.16 00:47
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.18 07:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.04 03:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.04 02:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.21 08:11
No swaps are charged
2025.08.21 08:11
No swaps are charged
2025.08.20 10:01
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.19 07:33
No swaps are charged on the signal account
2025.08.14 07:42
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.07 07:39
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2025.08.01 17:59
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.01 17:59
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.17% of days out of 597 days of the signal's entire lifetime.
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
Yatra
월별 50 USD
-1%
0
0
USD
2.8K
USD
108
97%
279
38%
8%
0.99
-0.06
USD
10%
1:100
복제

MetaTrader에서 거래 복제는 어떻게 수행됩니까? 튜토리얼 영상 시청

시그널에 구독하면 공급업자의 1개월 이내 거래를 복제할 수 있습니다. 구독이 작동하려면 MetaTrader 4 트레이딩 터미널을 사용해야 합니다.

플랫폼을 아직 설치하지 않은 경우, 여기에서 다운로드하실 수 있습니다.