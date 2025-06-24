- 자본
- 축소
트레이드:
279
이익 거래:
107 (38.35%)
손실 거래:
172 (61.65%)
최고의 거래:
47.42 USD
최악의 거래:
-20.00 USD
총 수익:
2 296.51 USD (56 797 pips)
총 손실:
-2 314.12 USD (49 230 pips)
연속 최대 이익:
7 (180.18 USD)
연속 최대 이익:
180.18 USD (7)
샤프 비율:
0.00
거래 활동:
7.92%
최대 입금량:
11.11%
최근 거래:
1 일 전
주별 거래 수:
2
평균 유지 시간:
20 시간
회복 요인:
-0.06
롱(주식매수):
122 (43.73%)
숏(주식차입매도):
157 (56.27%)
수익 요인:
0.99
기대수익:
-0.06 USD
평균 이익:
21.46 USD
평균 손실:
-13.45 USD
연속 최대 손실:
19 (-214.32 USD)
연속 최대 손실:
-237.40 USD (16)
월별 성장률:
-1.49%
연간 예측:
-18.07%
Algo 트레이딩:
97%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
169.80 USD
최대한의:
317.34 USD (10.29%)
상대적 삭감:
잔고별:
10.29% (317.34 USD)
자본금별:
1.01% (29.80 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|GBPUSD#
|20
|EURAUD#
|19
|AUDUSD#
|18
|EURUSD#
|18
|EURJPY#
|16
|USDCAD#
|16
|AUDCHF#
|16
|AUDCAD#
|14
|GBPAUD#
|14
|GBPJPY#
|14
|NZDUSD#
|14
|NZDJPY#
|12
|GBPCAD#
|10
|NZDCHF#
|10
|USDJPY#
|10
|AUDJPY#
|10
|EURCAD#
|10
|USDCHF#
|8
|CADJPY#
|6
|EURCHF#
|6
|NZDCAD#
|6
|EURNZD#
|4
|CHFJPY#
|4
|GBPCHF#
|4
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|GBPUSD#
|47
|EURAUD#
|32
|AUDUSD#
|70
|EURUSD#
|210
|EURJPY#
|131
|USDCAD#
|-57
|AUDCHF#
|-107
|AUDCAD#
|67
|GBPAUD#
|14
|GBPJPY#
|-33
|NZDUSD#
|28
|NZDJPY#
|67
|GBPCAD#
|-145
|NZDCHF#
|-89
|USDJPY#
|29
|AUDJPY#
|-69
|EURCAD#
|-108
|USDCHF#
|-92
|CADJPY#
|40
|EURCHF#
|6
|NZDCAD#
|30
|EURNZD#
|28
|CHFJPY#
|-58
|GBPCHF#
|-60
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|GBPUSD#
|883
|EURAUD#
|3.8K
|AUDUSD#
|586
|EURUSD#
|4.7K
|EURJPY#
|5.4K
|USDCAD#
|-852
|AUDCHF#
|-1.3K
|AUDCAD#
|493
|GBPAUD#
|369
|GBPJPY#
|1.9K
|NZDUSD#
|408
|NZDJPY#
|3.1K
|GBPCAD#
|-3.1K
|NZDCHF#
|-1.1K
|USDJPY#
|-1.1K
|AUDJPY#
|-1.9K
|EURCAD#
|-2.3K
|USDCHF#
|-1.5K
|CADJPY#
|1.4K
|EURCHF#
|-440
|NZDCAD#
|108
|EURNZD#
|865
|CHFJPY#
|-1.6K
|GBPCHF#
|-1.2K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +47.42 USD
최악의 거래: -20 USD
연속 최대 이익: 7
연속 최대 손실: 16
연속 최대 이익: +180.18 USD
연속 최대 손실: -214.32 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "XMGlobal-Real 18"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 50 USD
-1%
0
0
USD
USD
2.8K
USD
USD
108
97%
279
38%
8%
0.99
-0.06
USD
USD
10%
1:100