- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
339
Kârla kapanan işlemler:
161 (47.49%)
Zararla kapanan işlemler:
178 (52.51%)
En iyi işlem:
694.63 USD
En kötü işlem:
-705.28 USD
Brüt kâr:
39 309.60 USD (512 137 pips)
Brüt zarar:
-36 711.24 USD (400 335 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
11 (3 348.88 USD)
Maksimum ardışık kâr:
3 348.88 USD (11)
Sharpe oranı:
-0.03
Alım-satım etkinliği:
96.32%
Maks. mevduat yükü:
17.33%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
11
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
0.24
Alış işlemleri:
219 (64.60%)
Satış işlemleri:
120 (35.40%)
Kâr faktörü:
1.07
Beklenen getiri:
7.66 USD
Ortalama kâr:
244.16 USD
Ortalama zarar:
-206.24 USD
Maksimum ardışık kayıp:
22 (-7 209.51 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-7 209.51 USD (22)
Aylık büyüme:
49.38%
Yıllık tahmin:
599.17%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
4 294.88 USD
Maksimum:
10 701.60 USD (102.83%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
38.69% (10 132.93 USD)
Varlığa göre:
7.78% (1 198.36 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|273
|USDJPY
|23
|GBPJPY
|18
|EURJPY
|5
|CADJPY
|5
|GBPUSD
|4
|CHFJPY
|3
|USDCHF
|3
|AUDJPY
|2
|EURUSD
|1
|AUDUSD
|1
|NZDJPY
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|2.3K
|USDJPY
|-370
|GBPJPY
|-164
|EURJPY
|411
|CADJPY
|121
|GBPUSD
|237
|CHFJPY
|69
|USDCHF
|49
|AUDJPY
|-188
|EURUSD
|38
|AUDUSD
|38
|NZDJPY
|63
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|106K
|USDJPY
|-4.5K
|GBPJPY
|-1.5K
|EURJPY
|5.7K
|CADJPY
|2.1K
|GBPUSD
|2.9K
|CHFJPY
|1K
|USDCHF
|555
|AUDJPY
|-2.1K
|EURUSD
|499
|AUDUSD
|500
|NZDJPY
|1K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +694.63 USD
En kötü işlem: -705 USD
Maksimum ardışık kazanç: 11
Maksimum ardışık kayıp: 22
Maksimum ardışık kâr: +3 348.88 USD
Maksimum ardışık zarar: -7 209.51 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MaxrichGroup-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 2
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 1
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 2
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 6
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 10
|
AM-UK-Live
|0.00 × 2
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
EGlobalTrade-Cent7
|0.00 × 2
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 2
|
QTrade-Classic Server
|0.00 × 1
|
QTrade-Server
|0.00 × 2
|
AlSalamBank-Live
|0.00 × 3
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
3TGFX-Main
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
ACCORDUS-Server
|0.00 × 1
|
Larson-Demo
|0.00 × 1
|
GhanaFX-Main
|0.00 × 1
Always use stoploss and take profit
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
75%
0
0
USD
USD
15K
USD
USD
17
0%
339
47%
96%
1.07
7.66
USD
USD
39%
1:50