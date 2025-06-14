SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / DisciplineTrader
Fendi Pramono

DisciplineTrader

Fendi Pramono
0 inceleme
Güvenilirlik
17 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 75%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
339
Kârla kapanan işlemler:
161 (47.49%)
Zararla kapanan işlemler:
178 (52.51%)
En iyi işlem:
694.63 USD
En kötü işlem:
-705.28 USD
Brüt kâr:
39 309.60 USD (512 137 pips)
Brüt zarar:
-36 711.24 USD (400 335 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
11 (3 348.88 USD)
Maksimum ardışık kâr:
3 348.88 USD (11)
Sharpe oranı:
-0.03
Alım-satım etkinliği:
96.32%
Maks. mevduat yükü:
17.33%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
11
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
0.24
Alış işlemleri:
219 (64.60%)
Satış işlemleri:
120 (35.40%)
Kâr faktörü:
1.07
Beklenen getiri:
7.66 USD
Ortalama kâr:
244.16 USD
Ortalama zarar:
-206.24 USD
Maksimum ardışık kayıp:
22 (-7 209.51 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-7 209.51 USD (22)
Aylık büyüme:
49.38%
Yıllık tahmin:
599.17%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
4 294.88 USD
Maksimum:
10 701.60 USD (102.83%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
38.69% (10 132.93 USD)
Varlığa göre:
7.78% (1 198.36 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 273
USDJPY 23
GBPJPY 18
EURJPY 5
CADJPY 5
GBPUSD 4
CHFJPY 3
USDCHF 3
AUDJPY 2
EURUSD 1
AUDUSD 1
NZDJPY 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 2.3K
USDJPY -370
GBPJPY -164
EURJPY 411
CADJPY 121
GBPUSD 237
CHFJPY 69
USDCHF 49
AUDJPY -188
EURUSD 38
AUDUSD 38
NZDJPY 63
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 106K
USDJPY -4.5K
GBPJPY -1.5K
EURJPY 5.7K
CADJPY 2.1K
GBPUSD 2.9K
CHFJPY 1K
USDCHF 555
AUDJPY -2.1K
EURUSD 499
AUDUSD 500
NZDJPY 1K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +694.63 USD
En kötü işlem: -705 USD
Maksimum ardışık kazanç: 11
Maksimum ardışık kayıp: 22
Maksimum ardışık kâr: +3 348.88 USD
Maksimum ardışık zarar: -7 209.51 USD

Always use stoploss and take profit
İnceleme yok
2025.09.25 13:35
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.22 07:12
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.11 04:20
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.31 12:57
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.33% of days out of 60 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.31 03:53
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.16 06:36
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.44% of days out of 45 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.11 16:13
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.11 14:06
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.09 17:13
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.07 08:15
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.03 12:45
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.02 21:12
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.06.24 07:20
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.06.24 07:20
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.23 14:49
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.06.23 14:49
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.20 06:09
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.06.20 06:09
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.14 07:18
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
