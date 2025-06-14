- 자본
- 축소
트레이드:
775
이익 거래:
365 (47.09%)
손실 거래:
410 (52.90%)
최고의 거래:
700.28 USD
최악의 거래:
-717.86 USD
총 수익:
119 669.10 USD (1 276 093 pips)
총 손실:
-101 970.79 USD (946 660 pips)
연속 최대 이익:
12 (3 719.52 USD)
연속 최대 이익:
5 339.75 USD (11)
샤프 비율:
-0.01
거래 활동:
94.54%
최대 입금량:
17.71%
최근 거래:
12 시간 전
주별 거래 수:
35
평균 유지 시간:
2 일
회복 요인:
0.96
롱(주식매수):
523 (67.48%)
숏(주식차입매도):
252 (32.52%)
수익 요인:
1.17
기대수익:
22.84 USD
평균 이익:
327.86 USD
평균 손실:
-248.71 USD
연속 최대 손실:
22 (-7 209.51 USD)
연속 최대 손실:
-7 209.51 USD (22)
월별 성장률:
18.72%
연간 예측:
227.15%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
4 294.88 USD
최대한의:
18 501.87 USD (54.58%)
상대적 삭감:
잔고별:
44.96% (18 501.87 USD)
자본금별:
8.08% (1 284.52 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|604
|USDJPY
|43
|GBPJPY
|27
|EURJPY
|19
|CADJPY
|15
|GBPUSD
|14
|CHFJPY
|8
|USDCHF
|8
|AUDJPY
|7
|NZDUSD
|7
|USDCAD
|7
|EURUSD
|6
|NZDJPY
|5
|AUDUSD
|3
|EURNZD
|2
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|17K
|USDJPY
|109
|GBPJPY
|-151
|EURJPY
|606
|CADJPY
|-62
|GBPUSD
|-24
|CHFJPY
|90
|USDCHF
|-352
|AUDJPY
|74
|NZDUSD
|8
|USDCAD
|35
|EURUSD
|-131
|NZDJPY
|286
|AUDUSD
|-58
|EURNZD
|-79
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|313K
|USDJPY
|2.7K
|GBPJPY
|-1K
|EURJPY
|8.6K
|CADJPY
|1.1K
|GBPUSD
|955
|CHFJPY
|1.5K
|USDCHF
|-1.7K
|AUDJPY
|1.4K
|NZDUSD
|201
|USDCAD
|1K
|EURUSD
|-1.1K
|NZDJPY
|3.5K
|AUDUSD
|-100
|EURNZD
|-1K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +700.28 USD
최악의 거래: -718 USD
연속 최대 이익: 11
연속 최대 손실: 22
연속 최대 이익: +3 719.52 USD
연속 최대 손실: -7 209.51 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "MaxrichGroup-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
3TGFX-Main
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 1
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
Larson-Demo
|0.00 × 1
|
EGlobalTrade-Cent7
|0.00 × 2
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
GhanaFX-Main
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 4
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
AdmiralMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
PreciseFX-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 2
|
AM-UK-Live
|0.00 × 2
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
QTrade-Classic Server
|0.00 × 1
Always use stoploss and take profit
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
265%
0
0
USD
USD
17K
USD
USD
32
0%
775
47%
95%
1.17
22.84
USD
USD
45%
1:50