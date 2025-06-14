- 成長
- ドローダウン
トレード:
737
利益トレード:
350 (47.48%)
損失トレード:
387 (52.51%)
ベストトレード:
700.28 USD
最悪のトレード:
-717.86 USD
総利益:
113 380.42 USD (1 206 611 pips)
総損失:
-96 678.66 USD (889 195 pips)
最大連続の勝ち:
12 (3 719.52 USD)
最大連続利益:
5 339.75 USD (11)
シャープレシオ:
-0.01
取引アクティビティ:
94.54%
最大入金額:
17.71%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
29
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
0.90
長いトレード:
489 (66.35%)
短いトレード:
248 (33.65%)
プロフィットファクター:
1.17
期待されたペイオフ:
22.66 USD
平均利益:
323.94 USD
平均損失:
-249.82 USD
最大連続の負け:
22 (-7 209.51 USD)
最大連続損失:
-7 209.51 USD (22)
月間成長:
-16.14%
年間予想:
-100.00%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
4 294.88 USD
最大の:
18 501.87 USD (54.58%)
比較ドローダウン:
残高による:
44.96% (18 501.87 USD)
エクイティによる:
8.08% (1 284.52 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|569
|USDJPY
|43
|GBPJPY
|27
|EURJPY
|18
|CADJPY
|15
|GBPUSD
|14
|CHFJPY
|8
|USDCHF
|8
|AUDJPY
|7
|NZDUSD
|7
|USDCAD
|7
|EURUSD
|5
|NZDJPY
|5
|AUDUSD
|2
|EURNZD
|2
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|16K
|USDJPY
|109
|GBPJPY
|-151
|EURJPY
|677
|CADJPY
|-62
|GBPUSD
|-24
|CHFJPY
|90
|USDCHF
|-352
|AUDJPY
|74
|NZDUSD
|8
|USDCAD
|35
|EURUSD
|-69
|NZDJPY
|286
|AUDUSD
|-8
|EURNZD
|-79
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|299K
|USDJPY
|2.7K
|GBPJPY
|-1K
|EURJPY
|9.8K
|CADJPY
|1.1K
|GBPUSD
|955
|CHFJPY
|1.5K
|USDCHF
|-1.7K
|AUDJPY
|1.4K
|NZDUSD
|201
|USDCAD
|1K
|EURUSD
|-500
|NZDJPY
|3.5K
|AUDUSD
|200
|EURNZD
|-1K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +700.28 USD
最悪のトレード: -718 USD
最大連続の勝ち: 11
最大連続の負け: 22
最大連続利益: +3 719.52 USD
最大連続損失: -7 209.51 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"MaxrichGroup-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
FXNet-Real
|0.00 × 1
3TGFX-Main
|0.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 1
Deltastock-Live
|0.00 × 1
Larson-Demo
|0.00 × 1
EGlobalTrade-Cent7
|0.00 × 2
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
GhanaFX-Main
|0.00 × 1
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 4
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
Exness-Real16
|0.00 × 2
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
Exness-Real29
|0.00 × 3
Exness-Real33
|0.00 × 2
AdmiralMarkets-Live
|0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
PreciseFX-Live
|0.00 × 1
ICMarkets-Live03
|0.00 × 2
AM-UK-Live
|0.00 × 2
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
QTrade-Classic Server
|0.00 × 1
322 より多く...
Always use stoploss and take profit
