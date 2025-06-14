シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / DisciplineTrader
Fendi Pramono

DisciplineTrader

Fendi Pramono
レビュー0件
信頼性
30週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 243%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
737
利益トレード:
350 (47.48%)
損失トレード:
387 (52.51%)
ベストトレード:
700.28 USD
最悪のトレード:
-717.86 USD
総利益:
113 380.42 USD (1 206 611 pips)
総損失:
-96 678.66 USD (889 195 pips)
最大連続の勝ち:
12 (3 719.52 USD)
最大連続利益:
5 339.75 USD (11)
シャープレシオ:
-0.01
取引アクティビティ:
94.54%
最大入金額:
17.71%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
29
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
0.90
長いトレード:
489 (66.35%)
短いトレード:
248 (33.65%)
プロフィットファクター:
1.17
期待されたペイオフ:
22.66 USD
平均利益:
323.94 USD
平均損失:
-249.82 USD
最大連続の負け:
22 (-7 209.51 USD)
最大連続損失:
-7 209.51 USD (22)
月間成長:
-16.14%
年間予想:
-100.00%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
4 294.88 USD
最大の:
18 501.87 USD (54.58%)
比較ドローダウン:
残高による:
44.96% (18 501.87 USD)
エクイティによる:
8.08% (1 284.52 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 569
USDJPY 43
GBPJPY 27
EURJPY 18
CADJPY 15
GBPUSD 14
CHFJPY 8
USDCHF 8
AUDJPY 7
NZDUSD 7
USDCAD 7
EURUSD 5
NZDJPY 5
AUDUSD 2
EURNZD 2
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD 16K
USDJPY 109
GBPJPY -151
EURJPY 677
CADJPY -62
GBPUSD -24
CHFJPY 90
USDCHF -352
AUDJPY 74
NZDUSD 8
USDCAD 35
EURUSD -69
NZDJPY 286
AUDUSD -8
EURNZD -79
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD 299K
USDJPY 2.7K
GBPJPY -1K
EURJPY 9.8K
CADJPY 1.1K
GBPUSD 955
CHFJPY 1.5K
USDCHF -1.7K
AUDJPY 1.4K
NZDUSD 201
USDCAD 1K
EURUSD -500
NZDJPY 3.5K
AUDUSD 200
EURNZD -1K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +700.28 USD
最悪のトレード: -718 USD
最大連続の勝ち: 11
最大連続の負け: 22
最大連続利益: +3 719.52 USD
最大連続損失: -7 209.51 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"MaxrichGroup-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
FXNet-Real
0.00 × 1
3TGFX-Main
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 1
Deltastock-Live
0.00 × 1
Larson-Demo
0.00 × 1
EGlobalTrade-Cent7
0.00 × 2
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
GhanaFX-Main
0.00 × 1
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 4
MetasGroup-Live
0.00 × 2
Exness-Real16
0.00 × 2
RoboForex-Prime
0.00 × 3
Exness-Real29
0.00 × 3
Exness-Real33
0.00 × 2
AdmiralMarkets-Live
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
PreciseFX-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live03
0.00 × 2
AM-UK-Live
0.00 × 2
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
QTrade-Classic Server
0.00 × 1
Always use stoploss and take profit
レビューなし
2025.12.01 15:36
80% of growth achieved within 9 days. This comprises 4.92% of days out of 183 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.28 18:40
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.20 14:51
80% of growth achieved within 8 days. This comprises 4.65% of days out of 172 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.18 13:44
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.11 04:10
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.10 03:55
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.07 17:50
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.06 08:17
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 4.43% of days out of 158 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.21 15:12
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.15 06:47
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.14 05:50
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.14 05:20
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.25 13:35
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.22 07:12
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.11 04:20
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.31 12:57
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.33% of days out of 60 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.31 03:53
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.16 06:36
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.44% of days out of 45 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.11 16:13
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.11 14:06
Too much growth in the last month indicates a high risk
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
DisciplineTrader
30 USD/月
243%
0
0
USD
16K
USD
30
0%
737
47%
95%
1.17
22.66
USD
45%
1:50
コピー

MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 4トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください