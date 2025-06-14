SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / DisciplineTrader
Fendi Pramono

DisciplineTrader

Fendi Pramono
0 recensioni
Affidabilità
17 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 75%
MaxrichGroup-Real
1:50
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
339
Profit Trade:
161 (47.49%)
Loss Trade:
178 (52.51%)
Best Trade:
694.63 USD
Worst Trade:
-705.28 USD
Profitto lordo:
39 309.60 USD (512 137 pips)
Perdita lorda:
-36 711.24 USD (400 335 pips)
Vincite massime consecutive:
11 (3 348.88 USD)
Massimo profitto consecutivo:
3 348.88 USD (11)
Indice di Sharpe:
-0.03
Attività di trading:
96.32%
Massimo carico di deposito:
17.33%
Ultimo trade:
17 ore fa
Trade a settimana:
11
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
0.24
Long Trade:
219 (64.60%)
Short Trade:
120 (35.40%)
Fattore di profitto:
1.07
Profitto previsto:
7.66 USD
Profitto medio:
244.16 USD
Perdita media:
-206.24 USD
Massime perdite consecutive:
22 (-7 209.51 USD)
Massima perdita consecutiva:
-7 209.51 USD (22)
Crescita mensile:
49.38%
Previsione annuale:
599.17%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
4 294.88 USD
Massimale:
10 701.60 USD (102.83%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
38.69% (10 132.93 USD)
Per equità:
7.78% (1 198.36 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 273
USDJPY 23
GBPJPY 18
EURJPY 5
CADJPY 5
GBPUSD 4
CHFJPY 3
USDCHF 3
AUDJPY 2
EURUSD 1
AUDUSD 1
NZDJPY 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 2.3K
USDJPY -370
GBPJPY -164
EURJPY 411
CADJPY 121
GBPUSD 237
CHFJPY 69
USDCHF 49
AUDJPY -188
EURUSD 38
AUDUSD 38
NZDJPY 63
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 106K
USDJPY -4.5K
GBPJPY -1.5K
EURJPY 5.7K
CADJPY 2.1K
GBPUSD 2.9K
CHFJPY 1K
USDCHF 555
AUDJPY -2.1K
EURUSD 499
AUDUSD 500
NZDJPY 1K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +694.63 USD
Worst Trade: -705 USD
Vincite massime consecutive: 11
Massime perdite consecutive: 22
Massimo profitto consecutivo: +3 348.88 USD
Massima perdita consecutiva: -7 209.51 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MaxrichGroup-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarkets-Live03
0.00 × 2
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 3
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
Exness-Real33
0.00 × 1
Exness-Real29
0.00 × 3
Darwinex-LiveUK
0.00 × 2
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 6
ATCBrokers-US Live
0.00 × 10
AM-UK-Live
0.00 × 2
MetasGroup-Live
0.00 × 2
EGlobalTrade-Cent7
0.00 × 2
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 2
QTrade-Classic Server
0.00 × 1
QTrade-Server
0.00 × 2
AlSalamBank-Live
0.00 × 3
FXNet-Real
0.00 × 1
3TGFX-Main
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
ACCORDUS-Server
0.00 × 1
Larson-Demo
0.00 × 1
GhanaFX-Main
0.00 × 1
315 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Always use stoploss and take profit
Non ci sono recensioni
2025.09.25 13:35
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.22 07:12
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.11 04:20
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.31 12:57
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.33% of days out of 60 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.31 03:53
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.16 06:36
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.44% of days out of 45 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.11 16:13
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.11 14:06
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.09 17:13
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.07 08:15
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.03 12:45
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.02 21:12
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.06.24 07:20
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.06.24 07:20
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.23 14:49
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.06.23 14:49
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.20 06:09
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.06.20 06:09
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.14 07:18
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
DisciplineTrader
30USD al mese
75%
0
0
USD
15K
USD
17
0%
339
47%
96%
1.07
7.66
USD
39%
1:50
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.