- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
339
Profit Trade:
161 (47.49%)
Loss Trade:
178 (52.51%)
Best Trade:
694.63 USD
Worst Trade:
-705.28 USD
Profitto lordo:
39 309.60 USD (512 137 pips)
Perdita lorda:
-36 711.24 USD (400 335 pips)
Vincite massime consecutive:
11 (3 348.88 USD)
Massimo profitto consecutivo:
3 348.88 USD (11)
Indice di Sharpe:
-0.03
Attività di trading:
96.32%
Massimo carico di deposito:
17.33%
Ultimo trade:
17 ore fa
Trade a settimana:
11
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
0.24
Long Trade:
219 (64.60%)
Short Trade:
120 (35.40%)
Fattore di profitto:
1.07
Profitto previsto:
7.66 USD
Profitto medio:
244.16 USD
Perdita media:
-206.24 USD
Massime perdite consecutive:
22 (-7 209.51 USD)
Massima perdita consecutiva:
-7 209.51 USD (22)
Crescita mensile:
49.38%
Previsione annuale:
599.17%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
4 294.88 USD
Massimale:
10 701.60 USD (102.83%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
38.69% (10 132.93 USD)
Per equità:
7.78% (1 198.36 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|273
|USDJPY
|23
|GBPJPY
|18
|EURJPY
|5
|CADJPY
|5
|GBPUSD
|4
|CHFJPY
|3
|USDCHF
|3
|AUDJPY
|2
|EURUSD
|1
|AUDUSD
|1
|NZDJPY
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|2.3K
|USDJPY
|-370
|GBPJPY
|-164
|EURJPY
|411
|CADJPY
|121
|GBPUSD
|237
|CHFJPY
|69
|USDCHF
|49
|AUDJPY
|-188
|EURUSD
|38
|AUDUSD
|38
|NZDJPY
|63
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|106K
|USDJPY
|-4.5K
|GBPJPY
|-1.5K
|EURJPY
|5.7K
|CADJPY
|2.1K
|GBPUSD
|2.9K
|CHFJPY
|1K
|USDCHF
|555
|AUDJPY
|-2.1K
|EURUSD
|499
|AUDUSD
|500
|NZDJPY
|1K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +694.63 USD
Worst Trade: -705 USD
Vincite massime consecutive: 11
Massime perdite consecutive: 22
Massimo profitto consecutivo: +3 348.88 USD
Massima perdita consecutiva: -7 209.51 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MaxrichGroup-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 2
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 1
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 2
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 6
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 10
|
AM-UK-Live
|0.00 × 2
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
EGlobalTrade-Cent7
|0.00 × 2
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 2
|
QTrade-Classic Server
|0.00 × 1
|
QTrade-Server
|0.00 × 2
|
AlSalamBank-Live
|0.00 × 3
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
3TGFX-Main
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
ACCORDUS-Server
|0.00 × 1
|
Larson-Demo
|0.00 × 1
|
GhanaFX-Main
|0.00 × 1
315 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Always use stoploss and take profit
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
75%
0
0
USD
USD
15K
USD
USD
17
0%
339
47%
96%
1.07
7.66
USD
USD
39%
1:50