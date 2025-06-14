- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
732
Прибыльных трейдов:
348 (47.54%)
Убыточных трейдов:
384 (52.46%)
Лучший трейд:
700.28 USD
Худший трейд:
-717.86 USD
Общая прибыль:
112 599.54 USD (1 196 611 pips)
Общий убыток:
-96 303.60 USD (884 695 pips)
Макс. серия выигрышей:
12 (3 719.52 USD)
Макс. прибыль в серии:
5 339.75 USD (11)
Коэффициент Шарпа:
-0.01
Торговая активность:
94.54%
Макс. загрузка депозита:
17.71%
Последний трейд:
17 часов
Трейдов в неделю:
38
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
0.88
Длинных трейдов:
485 (66.26%)
Коротких трейдов:
247 (33.74%)
Профит фактор:
1.17
Мат. ожидание:
22.26 USD
Средняя прибыль:
323.56 USD
Средний убыток:
-250.79 USD
Макс. серия проигрышей:
22 (-7 209.51 USD)
Макс. убыток в серии:
-7 209.51 USD (22)
Прирост в месяц:
-14.59%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
4 294.88 USD
Максимальная:
18 501.87 USD (54.58%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
44.96% (18 501.87 USD)
По эквити:
8.08% (1 284.52 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|565
|USDJPY
|43
|GBPJPY
|27
|EURJPY
|18
|CADJPY
|15
|GBPUSD
|14
|USDCHF
|8
|CHFJPY
|7
|AUDJPY
|7
|NZDUSD
|7
|USDCAD
|7
|EURUSD
|5
|NZDJPY
|5
|AUDUSD
|2
|EURNZD
|2
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|16K
|USDJPY
|109
|GBPJPY
|-151
|EURJPY
|677
|CADJPY
|-62
|GBPUSD
|-24
|USDCHF
|-352
|CHFJPY
|142
|AUDJPY
|74
|NZDUSD
|8
|USDCAD
|35
|EURUSD
|-69
|NZDJPY
|286
|AUDUSD
|-8
|EURNZD
|-79
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|293K
|USDJPY
|2.7K
|GBPJPY
|-1K
|EURJPY
|9.8K
|CADJPY
|1.1K
|GBPUSD
|955
|USDCHF
|-1.7K
|CHFJPY
|2K
|AUDJPY
|1.4K
|NZDUSD
|201
|USDCAD
|1K
|EURUSD
|-500
|NZDJPY
|3.5K
|AUDUSD
|200
|EURNZD
|-1K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +700.28 USD
Худший трейд: -718 USD
Макс. серия выигрышей: 11
Макс. серия проигрышей: 22
Макс. прибыль в серии: +3 719.52 USD
Макс. убыток в серии: -7 209.51 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxrichGroup-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Always use stoploss and take profit
Нет отзывов
