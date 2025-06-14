СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / DisciplineTrader
Fendi Pramono

DisciplineTrader

Fendi Pramono
0 отзывов
Надежность
30 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 234%
MaxrichGroup-Real
1:50
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
732
Прибыльных трейдов:
348 (47.54%)
Убыточных трейдов:
384 (52.46%)
Лучший трейд:
700.28 USD
Худший трейд:
-717.86 USD
Общая прибыль:
112 599.54 USD (1 196 611 pips)
Общий убыток:
-96 303.60 USD (884 695 pips)
Макс. серия выигрышей:
12 (3 719.52 USD)
Макс. прибыль в серии:
5 339.75 USD (11)
Коэффициент Шарпа:
-0.01
Торговая активность:
94.54%
Макс. загрузка депозита:
17.71%
Последний трейд:
17 часов
Трейдов в неделю:
38
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
0.88
Длинных трейдов:
485 (66.26%)
Коротких трейдов:
247 (33.74%)
Профит фактор:
1.17
Мат. ожидание:
22.26 USD
Средняя прибыль:
323.56 USD
Средний убыток:
-250.79 USD
Макс. серия проигрышей:
22 (-7 209.51 USD)
Макс. убыток в серии:
-7 209.51 USD (22)
Прирост в месяц:
-14.59%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
4 294.88 USD
Максимальная:
18 501.87 USD (54.58%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
44.96% (18 501.87 USD)
По эквити:
8.08% (1 284.52 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 565
USDJPY 43
GBPJPY 27
EURJPY 18
CADJPY 15
GBPUSD 14
USDCHF 8
CHFJPY 7
AUDJPY 7
NZDUSD 7
USDCAD 7
EURUSD 5
NZDJPY 5
AUDUSD 2
EURNZD 2
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 16K
USDJPY 109
GBPJPY -151
EURJPY 677
CADJPY -62
GBPUSD -24
USDCHF -352
CHFJPY 142
AUDJPY 74
NZDUSD 8
USDCAD 35
EURUSD -69
NZDJPY 286
AUDUSD -8
EURNZD -79
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 293K
USDJPY 2.7K
GBPJPY -1K
EURJPY 9.8K
CADJPY 1.1K
GBPUSD 955
USDCHF -1.7K
CHFJPY 2K
AUDJPY 1.4K
NZDUSD 201
USDCAD 1K
EURUSD -500
NZDJPY 3.5K
AUDUSD 200
EURNZD -1K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +700.28 USD
Худший трейд: -718 USD
Макс. серия выигрышей: 11
Макс. серия проигрышей: 22
Макс. прибыль в серии: +3 719.52 USD
Макс. убыток в серии: -7 209.51 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxrichGroup-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
FXNet-Real
0.00 × 1
3TGFX-Main
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 1
Deltastock-Live
0.00 × 1
Larson-Demo
0.00 × 1
EGlobalTrade-Cent7
0.00 × 2
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
GhanaFX-Main
0.00 × 1
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 4
MetasGroup-Live
0.00 × 2
Exness-Real16
0.00 × 2
RoboForex-Prime
0.00 × 3
Exness-Real29
0.00 × 3
Exness-Real33
0.00 × 2
AdmiralMarkets-Live
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
PreciseFX-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live03
0.00 × 2
AM-UK-Live
0.00 × 2
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
QTrade-Classic Server
0.00 × 1
еще 322...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Always use stoploss and take profit
Нет отзывов
2025.12.01 15:36
80% of growth achieved within 9 days. This comprises 4.92% of days out of 183 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.28 18:40
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.20 14:51
80% of growth achieved within 8 days. This comprises 4.65% of days out of 172 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.18 13:44
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.11 04:10
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.10 03:55
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.07 17:50
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.06 08:17
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 4.43% of days out of 158 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.21 15:12
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.15 06:47
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.14 05:50
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.14 05:20
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.25 13:35
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.22 07:12
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.11 04:20
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.31 12:57
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.33% of days out of 60 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.31 03:53
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.16 06:36
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.44% of days out of 45 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.11 16:13
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.11 14:06
Too much growth in the last month indicates a high risk
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
DisciplineTrader
30 USD в месяц
234%
0
0
USD
15K
USD
30
0%
732
47%
95%
1.16
22.26
USD
45%
1:50
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.