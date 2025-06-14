SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / DisciplineTrader
Fendi Pramono

DisciplineTrader

Fendi Pramono
0 avis
Fiabilité
17 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 75%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
339
Bénéfice trades:
161 (47.49%)
Perte trades:
178 (52.51%)
Meilleure transaction:
694.63 USD
Pire transaction:
-705.28 USD
Bénéfice brut:
39 309.60 USD (512 137 pips)
Perte brute:
-36 711.24 USD (400 335 pips)
Gains consécutifs maximales:
11 (3 348.88 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
3 348.88 USD (11)
Ratio de Sharpe:
-0.03
Activité de trading:
96.32%
Charge de dépôt maximale:
17.33%
Dernier trade:
12 il y a des heures
Trades par semaine:
10
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
0.24
Longs trades:
219 (64.60%)
Courts trades:
120 (35.40%)
Facteur de profit:
1.07
Rendement attendu:
7.66 USD
Bénéfice moyen:
244.16 USD
Perte moyenne:
-206.24 USD
Pertes consécutives maximales:
22 (-7 209.51 USD)
Perte consécutive maximale:
-7 209.51 USD (22)
Croissance mensuelle:
47.83%
Prévision annuelle:
580.38%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
4 294.88 USD
Maximal:
10 701.60 USD (102.83%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
38.69% (10 132.93 USD)
Par fonds propres:
7.78% (1 198.36 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 273
USDJPY 23
GBPJPY 18
EURJPY 5
CADJPY 5
GBPUSD 4
CHFJPY 3
USDCHF 3
AUDJPY 2
EURUSD 1
AUDUSD 1
NZDJPY 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 2.3K
USDJPY -370
GBPJPY -164
EURJPY 411
CADJPY 121
GBPUSD 237
CHFJPY 69
USDCHF 49
AUDJPY -188
EURUSD 38
AUDUSD 38
NZDJPY 63
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 106K
USDJPY -4.5K
GBPJPY -1.5K
EURJPY 5.7K
CADJPY 2.1K
GBPUSD 2.9K
CHFJPY 1K
USDCHF 555
AUDJPY -2.1K
EURUSD 499
AUDUSD 500
NZDJPY 1K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +694.63 USD
Pire transaction: -705 USD
Gains consécutifs maximales: 11
Pertes consécutives maximales: 22
Bénéfice consécutif maximal: +3 348.88 USD
Perte consécutive maximale: -7 209.51 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "MaxrichGroup-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Always use stoploss and take profit
Aucun avis
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
DisciplineTrader
30 USD par mois
75%
0
0
USD
15K
USD
17
0%
339
47%
96%
1.07
7.66
USD
39%
1:50
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.