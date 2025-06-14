- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
736
盈利交易:
350 (47.55%)
亏损交易:
386 (52.45%)
最好交易:
700.28 USD
最差交易:
-717.86 USD
毛利:
113 380.42 USD (1 206 611 pips)
毛利亏损:
-96 517.06 USD (887 195 pips)
最大连续赢利:
12 (3 719.52 USD)
最大连续盈利:
5 339.75 USD (11)
夏普比率:
-0.01
交易活动:
94.54%
最大入金加载:
17.71%
最近交易:
3 几小时前
每周交易:
31
平均持有时间:
2 天
采收率:
0.91
长期交易:
488 (66.30%)
短期交易:
248 (33.70%)
利润因子:
1.17
预期回报:
22.91 USD
平均利润:
323.94 USD
平均损失:
-250.04 USD
最大连续失误:
22 (-7 209.51 USD)
最大连续亏损:
-7 209.51 USD (22)
每月增长:
-13.29%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
4 294.88 USD
最大值:
18 501.87 USD (54.58%)
相对跌幅:
结余:
44.96% (18 501.87 USD)
净值:
8.08% (1 284.52 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|568
|USDJPY
|43
|GBPJPY
|27
|EURJPY
|18
|CADJPY
|15
|GBPUSD
|14
|CHFJPY
|8
|USDCHF
|8
|AUDJPY
|7
|NZDUSD
|7
|USDCAD
|7
|EURUSD
|5
|NZDJPY
|5
|AUDUSD
|2
|EURNZD
|2
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|16K
|USDJPY
|109
|GBPJPY
|-151
|EURJPY
|677
|CADJPY
|-62
|GBPUSD
|-24
|CHFJPY
|90
|USDCHF
|-352
|AUDJPY
|74
|NZDUSD
|8
|USDCAD
|35
|EURUSD
|-69
|NZDJPY
|286
|AUDUSD
|-8
|EURNZD
|-79
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|301K
|USDJPY
|2.7K
|GBPJPY
|-1K
|EURJPY
|9.8K
|CADJPY
|1.1K
|GBPUSD
|955
|CHFJPY
|1.5K
|USDCHF
|-1.7K
|AUDJPY
|1.4K
|NZDUSD
|201
|USDCAD
|1K
|EURUSD
|-500
|NZDJPY
|3.5K
|AUDUSD
|200
|EURNZD
|-1K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +700.28 USD
最差交易: -718 USD
最大连续赢利: 11
最大连续失误: 22
最大连续盈利: +3 719.52 USD
最大连续亏损: -7 209.51 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 MaxrichGroup-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
3TGFX-Main
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 1
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
Larson-Demo
|0.00 × 1
|
EGlobalTrade-Cent7
|0.00 × 2
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
GhanaFX-Main
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 4
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
AdmiralMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
PreciseFX-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 2
|
AM-UK-Live
|0.00 × 2
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
QTrade-Classic Server
|0.00 × 1
Always use stoploss and take profit
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
246%
0
0
USD
USD
16K
USD
USD
30
0%
736
47%
95%
1.17
22.91
USD
USD
45%
1:50