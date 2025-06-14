SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / DisciplineTrader
Fendi Pramono

DisciplineTrader

Fendi Pramono
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
31 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 235%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
741
Gewinntrades:
351 (47.36%)
Verlusttrades:
390 (52.63%)
Bester Trade:
700.28 USD
Schlechtester Trade:
-717.86 USD
Bruttoprofit:
113 742.49 USD (1 210 654 pips)
Bruttoverlust:
-97 409.49 USD (898 195 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
12 (3 719.52 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
5 339.75 USD (11)
Sharpe Ratio:
-0.01
Trading-Aktivität:
94.54%
Max deposit load:
17.71%
Letzter Trade:
3 Minuten
Trades pro Woche:
23
Durchschn. Haltezeit:
2 Tage
Erholungsfaktor:
0.88
Long-Positionen:
492 (66.40%)
Short-Positionen:
249 (33.60%)
Profit-Faktor:
1.17
Mathematische Gewinnerwartung:
22.04 USD
Durchschnittlicher Profit:
324.05 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-249.77 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
22 (-7 209.51 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-7 209.51 USD (22)
Wachstum pro Monat :
-24.53%
Jahresprognose:
-100.00%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
4 294.88 USD
Maximaler:
18 501.87 USD (54.58%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
44.96% (18 501.87 USD)
Kapital:
8.08% (1 284.52 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 573
USDJPY 43
GBPJPY 27
EURJPY 18
CADJPY 15
GBPUSD 14
CHFJPY 8
USDCHF 8
AUDJPY 7
NZDUSD 7
USDCAD 7
EURUSD 5
NZDJPY 5
AUDUSD 2
EURNZD 2
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 16K
USDJPY 109
GBPJPY -151
EURJPY 677
CADJPY -62
GBPUSD -24
CHFJPY 90
USDCHF -352
AUDJPY 74
NZDUSD 8
USDCAD 35
EURUSD -69
NZDJPY 286
AUDUSD -8
EURNZD -79
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 294K
USDJPY 2.7K
GBPJPY -1K
EURJPY 9.8K
CADJPY 1.1K
GBPUSD 955
CHFJPY 1.5K
USDCHF -1.7K
AUDJPY 1.4K
NZDUSD 201
USDCAD 1K
EURUSD -500
NZDJPY 3.5K
AUDUSD 200
EURNZD -1K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +700.28 USD
Schlechtester Trade: -718 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 11
Max. aufeinandergehende Verluste: 22
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +3 719.52 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -7 209.51 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "MaxrichGroup-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
FXNet-Real
0.00 × 1
3TGFX-Main
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 1
Deltastock-Live
0.00 × 1
Larson-Demo
0.00 × 1
EGlobalTrade-Cent7
0.00 × 2
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
GhanaFX-Main
0.00 × 1
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 4
MetasGroup-Live
0.00 × 2
Exness-Real16
0.00 × 2
RoboForex-Prime
0.00 × 3
Exness-Real29
0.00 × 3
Exness-Real33
0.00 × 2
AdmiralMarkets-Live
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
PreciseFX-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live03
0.00 × 2
AM-UK-Live
0.00 × 2
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
QTrade-Classic Server
0.00 × 1
noch 322 ...
Always use stoploss and take profit
Keine Bewertungen
2025.12.01 15:36
80% of growth achieved within 9 days. This comprises 4.92% of days out of 183 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.28 18:40
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.20 14:51
80% of growth achieved within 8 days. This comprises 4.65% of days out of 172 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.18 13:44
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.11 04:10
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.10 03:55
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.07 17:50
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.06 08:17
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 4.43% of days out of 158 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.21 15:12
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.15 06:47
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.14 05:50
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.14 05:20
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.25 13:35
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.22 07:12
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.11 04:20
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.31 12:57
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.33% of days out of 60 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.31 03:53
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.16 06:36
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.44% of days out of 45 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.11 16:13
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.11 14:06
Too much growth in the last month indicates a high risk
Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 4 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.